HMD start productie van zakelijke Nokia-smartphones in Europa

HMD is begonnen met het produceren van Nokia-smartphones in Europa. Het gaat om zakelijke smartphones bedoeld voor Europese klanten, die steeds vaker zouden vragen naar lokaal geproduceerde smartphones. De XR21 is het eerste toestel dat in Europa wordt gemaakt.

Het bedrijf zegt tegen TechCrunch dat in ieder geval een van de productielocaties in Hongarije staat. Het is niet duidelijk of de smartphone later ook in andere landen geproduceerd moet worden en wat de Europese productiecapaciteit is. HMD kondigde in februari aan smartphones in Europa te willen produceren nadat zakelijke klanten hierom vroegen om privacy- en veiligheidsredenen. Vanwege die veiligheidsredenen wil HMD ook niet veel details geven over deze Europese productie.

De productie vindt nog niet volledig in Europa plaats; de benodigde materialen worden in China verzameld en gecontroleerd, onder meer met een veiligheidscontrole. Daarna worden de materialen naar de Europese productielocaties gebracht voor assemblage. HMD claimt 'de eerste grote, wereldwijde smartphonemaker' te zijn met een Europese productielocatie. Met de Europese productie hoopt HMD 'nieuwe klanten aan te trekken met zeer specifieke lokalisatie-eisen'.

Uiteindelijk wil het bedrijf ook consumentensmartphones in Europa produceren. Het brengt nu wel een Nokia XR21 Limited edition uit, waarvan het dertig exemplaren aan consumenten wil verkopen. Deze kost 699 euro, heeft de exclusieve Frosted Platinum-kleur, is gegraveerd met een eigen uniek serienummer en is per direct te koop. De XR21 European Edition, bedoeld voor de zakelijke markt, is zwart en zal 649 euro kosten. Dit toestel wordt in een grotere oplage geproduceerd en is 'binnenkort' verkrijgbaar in Nederland en België.

De Nokia XR21 is een rugged smartphone met IP69K- en MIL-STD 810H-certificering voor bestandheid tegen stof, hitte, stoten en water. De telefoon heeft een 6,49"-scherm met een resolutie van 2400x1080 pixels, 64-megapixelcamera en 8-megapixel-ultragroothoekcamera, 3,5mm-poort, 4800mAh-accu en Snapdragon 695 5G-soc.