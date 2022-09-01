HMD presenteert twee Nokia-telefoons en een tablet

HMD heeft twee telefoons en een tablet gepresenteerd. De duurste van de twee modellen, de X30, is de tweede smartphone van de fabrikant zonder adapter in de doos. Dat is volgens de fabrikant nodig om e-waste te verminderen.

Bovendien maakt het weglaten van de adapter kleinere verpakkingen mogelijk, waardoor het transport minder CO2 uitstoot, meldt Nokia. Onder meer Samsung, Apple, Xiaomi en Google lieten al de adapter weg. Fairphone levert al veel langer geen adapter meer mee. Zij noemden allemaal het verminderen van e-waste als reden, hoewel de winst daarvan beperkt is. Het ligt voor de hand dat smartphonemakers het aantrekkelijk vinden dat een deel van de gebruikers een losse adapter bij hun telefoon moet kopen en dus extra geld uitgeven. HMD vermeldt dat de opbrengst van bijgekochte laders naar Clear Rivers gaat, een Nederlands initiatief om plastic afval uit rivieren te verwijderen.

De X30 krijgt van HMD drie jaar upgrades en updates, wat in de prijsklasse van de telefoon op of onder het gemiddelde is. HMD heeft het toestel voorzien van een Qualcomm Snapdragon 695-soc met 5G-ondersteuning. De telefoon heeft, afhankelijk van de versie, 6GB of 8GB aan werkgeheugen en 128GB of 256GB aan UFS 2.2-opslag.

Update, vrijdag: Een woordvoerder namens HMD wijst erop dat de X20 van vorig jaar ook al geen adapter meer in de doos had. Het artikel is daarop aangepast.

Het scherm is een 6,43"-oledscherm met een 90Hz-verversingssnelheid en een 20:9-verhouding. De resolutie komt uit op 2400x1080 pixels. Er zit een gat bovenin het scherm voor de 16-megapixelfrontcamera met een sensor van ongeveer 16 vierkante millimeter en een f/2,4-lens.

De primaire camera aan de achterkant heeft een oppervlakte van 50 vierkante millimeter en een resolutie van 50 megapixels. HMD noemt het een PureView-camera, naar de PureView-telefoons van jaren geleden. Hij heeft optische beeldstabilisatie en een f/1,8-lens. Filmen kan tot 1080p met 60fps, een beperking van de gebruikte soc. De tweede camera heeft een ultragroothoeklens en een resolutie van 13 megapixels.

Het toestel van 158,9x73,9x8,0mm en 185g heeft een 4200mAh-accu aan boord die op te laden is met 33W. De telefoon komt eind september uit. De 6GB-variant kost 519 euro, de 8GB-versie moet 549 euro kosten.

Nokia G60

De G60 heeft net als de X30 een Snapdragon 695-soc. Het toestel heeft een 6,58"-lcd met een verversingssnelheid van 120Hz en dezelfde 2400x1080 pixels als resolutie. De telefoon is met 166x76x8,6mm ook iets groter en met 190g iets zwaarder. Daar staat tegenover dat de accu met 4500mAh iets meer capaciteit heeft, al gaat het laden met 20W juist langzamer.

De G60 heeft varianten met 64GB en 128GB aan opslag, maar dat is uit te breiden met een micro-sd-kaart tot 1TB. De primaire camera heeft dezelfde resolutie van 50 megapixels, maar de sensor is met 20mm² wel veel kleiner. Er is een ultragroothoekcamera van 5 megapixels en een dieptesensor. In de inkeping van het scherm zit een 8-megapixelcamera.

De telefoon krijgt ook drie jaar upgrades en updates en heeft wel een adapter in de doos. De telefoon kost 329 euro voor de versie met 4GB geheugen en 64GB aan opslag, terwijl de variant met 6GB geheugen en 128GB aan opslag vier tientjes meer kost en uitkomt op 369 euro.

Behalve de twee telefoons presenteert Nokia ook nog een tablet. De T21 heeft een 10,4"-scherm met 2000x1200 pixels en draait op een Unisoc T612-soc. Hij komt uit met Android 12 en krijgt twee OS-upgrades. De tablet heeft een vanafprijs van 249 euro.