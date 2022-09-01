HMD presenteert twee Nokia-telefoons en een tablet

HMD heeft twee telefoons en een tablet gepresenteerd. De duurste van de twee modellen, de X30, is de tweede smartphone van de fabrikant zonder adapter in de doos. Dat is volgens de fabrikant nodig om e-waste te verminderen.

Bovendien maakt het weglaten van de adapter kleinere verpakkingen mogelijk, waardoor het transport minder CO2 uitstoot, meldt Nokia. Onder meer Samsung, Apple, Xiaomi en Google lieten al de adapter weg. Fairphone levert al veel langer geen adapter meer mee. Zij noemden allemaal het verminderen van e-waste als reden, hoewel de winst daarvan beperkt is. Het ligt voor de hand dat smartphonemakers het aantrekkelijk vinden dat een deel van de gebruikers een losse adapter bij hun telefoon moet kopen en dus extra geld uitgeven. HMD vermeldt dat de opbrengst van bijgekochte laders naar Clear Rivers gaat, een Nederlands initiatief om plastic afval uit rivieren te verwijderen.

De X30 krijgt van HMD drie jaar upgrades en updates, wat in de prijsklasse van de telefoon op of onder het gemiddelde is. HMD heeft het toestel voorzien van een Qualcomm Snapdragon 695-soc met 5G-ondersteuning. De telefoon heeft, afhankelijk van de versie, 6GB of 8GB aan werkgeheugen en 128GB of 256GB aan UFS 2.2-opslag.

Update, vrijdag: Een woordvoerder namens HMD wijst erop dat de X20 van vorig jaar ook al geen adapter meer in de doos had. Het artikel is daarop aangepast.

Nokia X30
Nokia X30Nokia X30Nokia X30

Het scherm is een 6,43"-oledscherm met een 90Hz-verversingssnelheid en een 20:9-verhouding. De resolutie komt uit op 2400x1080 pixels. Er zit een gat bovenin het scherm voor de 16-megapixelfrontcamera met een sensor van ongeveer 16 vierkante millimeter en een f/2,4-lens.

De primaire camera aan de achterkant heeft een oppervlakte van 50 vierkante millimeter en een resolutie van 50 megapixels. HMD noemt het een PureView-camera, naar de PureView-telefoons van jaren geleden. Hij heeft optische beeldstabilisatie en een f/1,8-lens. Filmen kan tot 1080p met 60fps, een beperking van de gebruikte soc. De tweede camera heeft een ultragroothoeklens en een resolutie van 13 megapixels.

Het toestel van 158,9x73,9x8,0mm en 185g heeft een 4200mAh-accu aan boord die op te laden is met 33W. De telefoon komt eind september uit. De 6GB-variant kost 519 euro, de 8GB-versie moet 549 euro kosten.

Nokia G60

De G60 heeft net als de X30 een Snapdragon 695-soc. Het toestel heeft een 6,58"-lcd met een verversingssnelheid van 120Hz en dezelfde 2400x1080 pixels als resolutie. De telefoon is met 166x76x8,6mm ook iets groter en met 190g iets zwaarder. Daar staat tegenover dat de accu met 4500mAh iets meer capaciteit heeft, al gaat het laden met 20W juist langzamer.

De G60 heeft varianten met 64GB en 128GB aan opslag, maar dat is uit te breiden met een micro-sd-kaart tot 1TB. De primaire camera heeft dezelfde resolutie van 50 megapixels, maar de sensor is met 20mm² wel veel kleiner. Er is een ultragroothoekcamera van 5 megapixels en een dieptesensor. In de inkeping van het scherm zit een 8-megapixelcamera.

De telefoon krijgt ook drie jaar upgrades en updates en heeft wel een adapter in de doos. De telefoon kost 329 euro voor de versie met 4GB geheugen en 64GB aan opslag, terwijl de variant met 6GB geheugen en 128GB aan opslag vier tientjes meer kost en uitkomt op 369 euro.

Behalve de twee telefoons presenteert Nokia ook nog een tablet. De T21 heeft een 10,4"-scherm met 2000x1200 pixels en draait op een Unisoc T612-soc. Hij komt uit met Android 12 en krijgt twee OS-upgrades. De tablet heeft een vanafprijs van 249 euro.

Nokia G60Nokia T21

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 01-09-2022 13:09 68

01-09-2022 • 13:09

68

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Nokia G60

vanaf € 545,-

2.5 van 5 sterren

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Reacties (68)

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jouwheld 1 september 2022 13:40
De X10 en X20 kwamen ook al zonder adapter in de doos
computerjunky @jouwheld1 september 2022 20:27
En die doosjes waren even groot qua formaat als een aantal van mijn telefoons dus op de shipping is in ieder geval niets bezuinigd.
Carino 1 september 2022 13:41
Ehm... de Nokia X20 wordt ook zonder lader geleverd... Ik vraag me af hoe dit dan de eerste kan zijn
Ultimus XI @Carino1 september 2022 13:52
Ook al was het wel zo, snap ik de hele titel ook niet echt. Het zegt helemaal niets over de telefoon zelf. Presenteert Nokia de telefoon ook met dit als USP of is er verder helemaal niets noemenswaardigs te noemen over de hardware? Want het missen van de adapter had ook prima in een alinea kunnen staan.

Of vindt de auteur (of Tweakers) het leuk om nogmaals dezelfde discussie aan te wakkeren, want dat levert veel reacties en dus hits op? (En ja, ik snap dat dat ook een doel is van deze website)

[Reactie gewijzigd door Ultimus XI op 22 juli 2024 21:48]

moonlander 1 september 2022 13:20
Het ligt voor de hand dat smartphonemakers het aantrekkelijk vinden dat een deel van de gebruikers een losse adapter bij hun telefoon moet kopen en dus extra geld uitgeven.
Het gaat ze helemaal niet om e-waste of kleinere verpakkingen. Het gaat ze om het geld.
Ze zouden dit anders moeten aanpakken. Standaard met adapter, en korting als je de adapter eruit laat.

Als ze echt afval willen verminderen dan zouden ze niet zoveel verschillende toestellen op de markt moeten brengen. Want worden er weer verschillende telefoonhoesjes uitgebracht etc. omdat je de oude niet meer kunt gebruiken. En reparatie partijen moeten weer van alles op voorraad hebben van elk type van hoesje, batterij, scherm.
rickboy333 @moonlander1 september 2022 13:46
Het maakt niet uit wat de reden is, zolang er maar minder onnodig geproduceerd word is het een win voor het milieu. Daarbij kunnen dozen veel kleiner worden wat weer ruimte bespaard op het verschepen van die telefoons. Een kleiner doosje betekend meer ruimte per container voor die telefoons om naar Europa te verschepen.

Iedereen komt om in die adapters, en iedereen heeft op z'n minst wel een USB poort om zijn telefoon in op te laden. Dus waarom die dingen er nog bij mikken bij elke telefoon? als ik een adapter wil bestel ik er wel een van Amazon of ga ik naar de lokale supermarkt.
Earth_Apple @rickboy3331 september 2022 15:21
Elke telefoon die ik tot nu toe hebt gekocht beschikt weer van een nieuwere snellaadtechniek waarvoor je een nieuwe adapter moet kopen. Ik wil graag deze snellaadtechniek tot mijn beschikking hebben bij een nieuwe telefoon, dus voor mij komt het er eigenlijk altijd op neer dat ik een nieuwe adapter moet kopen. Deze adapter moet meestal weer via post worden verstuurd en zorgt daardoor ook weer voor uitstoot.
Frame164 @Earth_Apple1 september 2022 16:44
Je hoeft de nieuwe snellaadtechniek natuurlijk niet te gebruiken. Zo groot zijn de stappen ook weer niet tov vorige modellen.
Verwijderd @Frame1641 september 2022 21:30
Sommige telefoons doen nu 120w, mijn huidige telefoon kan 33w. Dus dat vind ik toch een behoorlijke sprong.
Aardedraadje @Earth_Apple1 september 2022 18:25
In jouw geval wel ja. Maar voor jou zijn er veel meer mensen die gewoon een adaptertje uit de la pakken.
OrangeStar @Earth_Apple2 september 2022 10:39
Je koopt een nieuwe telefoon. Als je je zorgen maakt om uitstoot wil je niet opzoeken hoe vervuilend het is om die dingen te produceren.
Earth_Apple @OrangeStar2 september 2022 11:24
Tja ik koop meestal alleen een nieuwe telefoon als de oude (economisch) stuk is. Mijn telefoons gaan tegenwoordig ook veel langer mee, want er zijn tegenwoordig niet veel innovaties meer. Hierdoor heb ik dus ook juist die nieuwe adapter nodig, aangezien de oude tegen die tijd ook serieus verouderd is.
Lrrr @Earth_Apple2 september 2022 17:32
Door snelladen degradeert je batterij sneller. De standaard die hiervoor wordt aangehouden is dat je na 2 jaar nog 80% van de batterijcapaciteit over hebt. Ik hou mijn toestellen altijd minstens 3-4 jaar, dus ik laad liever langzamer.

Voor wie interesse heeft, MKBHD heeft een goed filmpje gemaakt over dit onderwerp.
magician2000 @rickboy3331 september 2022 23:45
Iedereen komt om in die adapters, en iedereen heeft op z'n minst wel een USB poort om zijn telefoon in op te laden
Praat even lekker over jezelf in plaats van "iedereen". Ik kan je namelijk garanderen dat dit niet zo is.
Korvaag @moonlander1 september 2022 13:24
Andersom. Standaard zonder adapter en alleen als je het aangeeft met adapter. Korting is een wassen neus want dan wordt het model gewoon vijf euro duurder zo dat ze vijf euro "korting" kunnen geven.

Het gemiddelde huis komt om in de adapters en wat de reden voor de fabrikant ook is: niet meer onzinnige dingen maken en in lades laten verdwijnen is helemaal prima.
GertMenkel
@Korvaag1 september 2022 13:36
Ik kom zelf ook om van de adapters, maar dat zijn allemaal adapters met USB 2.0-poorten die op halve snelheid opladen als de poortjes nog goed zijn. Die oude troep is leuk voor kleine smartmeuk maar daar laad ik geen tablet mee op.

De vijf euro korting is inderdaad een leuke truc van ze ware het niet dat officiële opladers zonder blikken of blozen voor 40 (Nokia) tot 65 (Apple) euro worden verkocht en van alles behalve de grootste merken die dingen ook amper op voorraad zijn. Deze trend duwt mensen alleen maar richting die Aliexpress-opladers waar fabrikanten zo geïrriteerd door zijn.

Laat ze de prijs maar verhogen door er een tientje bij op te tellen als je zo'n ding met lader koopt, de prijzen die ze voor hun losse laders vragen zijn absurd hoog.
The Zep Man @GertMenkel1 september 2022 13:44
Ik kom zelf ook om van de adapters, maar dat zijn allemaal adapters met USB 2.0-poorten die op halve snelheid opladen als de poortjes nog goed zijn.
Let op dat USB A 2.0 versus 3.0 niets toevoegt aan het opladen. Snelladers maken gebruik van vier aders (twee voor energie, twee voor negotiation).

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 21:48]

Mr-D. @The Zep Man1 september 2022 14:20
en in die negotiation zit het hem nu net.
ik heb een huawei p30pro met snel laad functie en de vrouw een Samsung met snel laad functie.
als we van adapter en snoer wisselen doen ze beide niet snelladen.
en het zit niet alleen in de kabel, want mijn Ipad laad een stuk langzamer op als ik de originele kabel in mijn adapter steek die meer watts kan leveren dan de originele lader.

duis als je wilt snel laden hang je toch ook aan hun setup vast.
The Zep Man @Mr-D.1 september 2022 14:28
duis als je wilt snel laden hang je toch ook aan hun setup vast.
Mijn ervaring met snelladen is dat er twee standaarden zijn: QuickCharge (onder veel verschillende marketingnamen) en USB Power Delivery. Zolang ik weet welke standaard ondersteund wordt, een passende USB kabel met datapinnen heb en de lader voldoende vermogen heeft, dan werkt snelladen voor mij.

Qua dat zit ik niet vast aan een 'setup'. Zoals @fapkonijntje hieronder al aangeeft moet je goed spul kopen. Een goede kwaliteit lader kan wat kosten (zeker voor hogere vermogens). Gezien je het aansluit op 230V en er best wel wat energie doorheen gaat, mag de kwaliteit ook wel een beetje redelijk zijn. ;)

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 21:48]

GertMenkel
@The Zep Man1 september 2022 17:00
Dat klopt, ik probeerde vooral het gebrek aan USB-PD aan te duiden. Had ik beter kunnen verwoorden.
fapkonijntje @GertMenkel1 september 2022 14:01
Nou, ik heb hier een 8 jaar oude Nokia adapter liggen (meegeleverd) die toen Quickcharge 3.0 deed en moderne Samsungs geven doodleuk aan dat ze aan het fast chargen zijn met die lader. Niet iedereen heeft troep in huis. Idem voor Huawei opladers die 6 jaar geleden met telefoons meekwamen, die nu Samsung en Nokia's aan het fast chargen zijn. Gaat allemaal helemaal goed. Zelfs als de oplader oorspronkelijk met een Micro-USB kabel kwam. De laadtijden zijn allemaal niet zo verschillend ten opzichte van de officiële oplader van Samsung die bij de toestellen horen.

Waar het volgens mij fout gaat is dat een duur merk als Apple en soms Samsung troepopladers meeleverde, terwijl de toestellen wel fast charge ondersteunen. Dat vond ik nog veel kwalijker dan geen oplader meeleveren.

Ik zie het dus vooral als dat merken die wilde bezuinigen de wereld hebben volgestopt met budgetladers die nu zinloos zijn geworden, dat heeft lang niet iedereen gedaan. Maar Apple neem ik dat bijvoorbeeld wel kwalijk.

[Reactie gewijzigd door fapkonijntje op 22 juli 2024 21:48]

The Zep Man @fapkonijntje1 september 2022 14:32
Nou, ik heb hier een 8 jaar oude Nokia adapter liggen (meegeleverd) die toen Quickcharge 3.0 deed en moderne Samsungs geven doodleuk aan dat ze aan het fast chargen zijn met die lader.
Dat lijkt mij sterk, want Quick Charge 3.0 is 7 jaar oud. Overigens heeft Quick Charge een goede backwards compatibility. Met een 2.0 lader kan ik een 3.0 toestel ook snelladen. Mogelijk komt daar de verwarring vandaan.
Xander2 @Korvaag1 september 2022 13:41
Het gemiddelde huis komt om in de adapters
Ik niet. Action, ALDI en tankstation hebben het voor in de schappen dus volgens mij gaan die dingen als warme broodjes. Bovendien, niet weggooien=duurzaam.

Maak het spul maar duurzamer en duurzamer in plaats van energie te verspillen aan marketing of zogenaamde groen beslissingen, 3 jaar support voor een apparaat van 300+ Euro is belachelijk en dat heeft veel grotere impact dan een ladertje die je niet weggooit.
yvez @Xander21 september 2022 15:36
Ja en nee. Ik verkoop mijn telefoons altijd door na een jaar. Toen moest dus ook altijd de adapter mee. Nu er geen adapters meer bij zitten kan ik mijn zelf gekochte adapter gewoon houden. Maar ik gooide nooit weg, maar moest met een nieuwe telefoon wel een adapter...of nu dan inderdaad eindelijk gewoon een eigen adapter en klaar.
DeRinus @Korvaag1 september 2022 14:09
dat ben ik eens. Alleen die onzinnige dingen liggen naast hun vorige generatie product in de zelfde lade omdat ze gestopt zijn met beveiliging updates verstrekken.

Het valt mij altijd op dat de bedrijven die het hardste roepen over hoe goed ze zijn voor het mileu, producten maken op een manier die ervoor zorgt dat ze snel aan vervanging toe zijn.
Aardedraadje @moonlander1 september 2022 13:29
Dat greenwashing is tegenwoordig helemaal hip. Enorm hypocriet en ondoorzichtig vind ik het. Net zoals je zegt, fabrikanten roepen altijd dat ze het beste met het millieu voor hebben. Gerecycled dit, keurmerk dat, maar ondertussen wordt reparatie vaak actief tegengewerkt en zijn software-updates maar van korte duur.

Met ontbrekende adapters heb ik dit gevoel echter niet zo sterk. Ik heb nog adapters liggen van telefoons die ik al 10 jaar niet meer gebruik. Ik heb nog een adapter van mijn HTC HD2 en die gebruik ik nog steeds elke dag. Ik kan me niet voorstellen dat veel mensen zo'n adapter echt missen, maar er zijn er wel heel veel die hem gewoon niet nodig hebben. Het is dus weldegelijk een goede move om e-waste te verminderen. Dat dat niet het hoofddoel van de fabrikant is, geloof ik zo. Maar het is wel een positief neveneffect, en heeft een verwaarloosbaar negatieve impact.
b12e @Aardedraadje1 september 2022 13:49
Mijn (oplaad)poort is kapot van mijn smartphone - wil dus niet meer laden of verbinden met een computer. Draadloos laden kan wel nog.

Gisteren contact opgenomen met de fabrikant en die zegt: "we vervangen niet enkel de poort, doen we niet aan. Als je dit wil laten herstellen dan vervangen we de hele binnenkant exclusief scherm". Nochtans zit het niet vastgelijmd of gesoldeerd als ik de Youtube filmpjes mag geloven.

Module met poort zelf kost een paar tientjes online, hele binnenwerk vervangen? Da's dan 899,- mijnheer"

Edit: typo in het bedrag

[Reactie gewijzigd door b12e op 22 juli 2024 21:48]

kakanox @Aardedraadje1 september 2022 13:51
En die 10 jaar oude lader geeft je ook genoeg tijd om je telefoon gewoon op te laden als je thuis/op werk bent.
TheAcentra @Aardedraadje1 september 2022 14:06
Greenwashing is big business. Een aquarium bedrijf betaald bijvoorbeeld om een stuk bos dat 18ha groot is binnen 2 jaar niet te kappen. Dit bos staat al jaren onder natuurbeheer en zou ook niet gekapt worden.

Door zit soort constructies maken bedrijven zich zelf een soort van Groen. De vraag blijft wat heeft een aquarium bedrijf met dat bos te maken?
Jerie @moonlander1 september 2022 13:34
Lange ondersteuning bieden. Hierin is HMD ahead of the curve, meen ik me te herinneren.
The Zep Man @Jerie1 september 2022 13:46
Lange ondersteuning bieden. Hierin is HMD ahead of the curve, meen ik me te herinneren.
De X30 krijgt van HMD drie jaar upgrades en updates, wat in de prijsklasse van de telefoon op of onder het gemiddelde is.
BeosBeing @Jerie6 september 2022 17:02
Hierin is HMD ahead of the curve
Was
Vroeger hadden ze allemaal Android One toestellen (Motorola tot de overname door Lenovo ook) maar dat zijn ze heel snel gaan afbouwen.
2014-2015 waren het alleen nog maar hier onbekende merken (Cherry Mobile, BQ Aquaris, Aziatische lokale merken)
2016 kwam General Mobile met hun tweede Android One toestel uit, en Sharp met de eerste.
2017 had je Sharp, Kyocera, HTC, Xiaomi en Motorola X4
2018 behalve 2 Motorola's en nog wat van bovenstaande merken, LG G7 One, bij
Nokia bijna de gehele lijn, van 3.1 plus, 5.1, 5.1 plus, 6.1, 7 plus 7.1, tot en met topmodellen 8 Scirocco en 8.1
2019 idem, 2× Motorola, Nokia 2.2, 2.3, 3.2, 4.2, 6.2, 7.2, X71 en 9 Pureview (en de rest zagen we hier wederom niet)
2020 Motorola alleen de Moto G Pro, Nokia 2.4, 3.4, 5.3, 5.4 en 8.3 (en de rest viel af)
2021 Nokia G10, G20, X10, X20 (geen Motorola) en volgens Tweakers pricewatch Google Pixel 6.
2022 volgens Tweakers pricewatch Samsung A23

Het aantal toestellen dat ze uitbrengen daalt ook geleidelijk, vooral omdat de high-end modellen er niet meer zijn.
darioboy75 @moonlander1 september 2022 13:37
Zonder adapter betekend een kleinere doos, dus daarmee kan ruimte bespaard worden en kunnen meer telefoons verstuurd worden.

Los van het feit dat de telefoon dan zonder adapter verstuurd wordt.

Zou je de adapter in een zo klein mogelijk doosje erbij meeleveren dan zou dat op eerste moment van verscheping(van fabriek tot aan distributiecentra tot winkel) best een hoop ruimte kunnen schelen.

Ik zou willen zien dat je korting krijgt vanwege dat er geen adapter bij zit.
b12e @darioboy751 september 2022 13:52
Ik zou willen zien dat je korting krijgt vanwege dat er geen adapter bij zit.
Hoeveel kost het nu? Adviesprijs 549 voor grootste model?
De adviesprijs 559,- maar omdat we de lader eruit laten krijg je de volle 10 euro korting!
Probleem opgelost. Korting voor darioboy75.
yvez @moonlander1 september 2022 15:40
Standaard zonder adapter en koop zelf 1 keer een goede adapter? Of, zonder adapter en bestel er los eentje bij van 10 euro. Is toch exact hetzelfde? Zo'n beetje elke winkel die ik ken geeft bij of bestel of bij kassa pagina de optie een adapter bij te kopen.

Het maakt mij niet uit dat de reden niet echt is, hoe kun je nu tegen een goede zet zijn omdat je de reden van die goede zet niet ok vindt?
spokje 1 september 2022 13:46
Wel mooi dat tot nu toe geen enkele reactie over de telefoons zelf gaat :+
Mizgala28 @spokje1 september 2022 14:14
Er valt ook weinig over te zeggen vrees ik, ik vind voor wat ze bieden de betreffende toestellen te duur (vooral de goedkopere)

[Reactie gewijzigd door Mizgala28 op 22 juli 2024 21:48]

moonlander @spokje1 september 2022 22:41
Het is een telefoon, kun je het zelfde mee als een telefoon van 3 jaar geleden. Hij zal misschien wat sneller zijn en wat andere fotos maken.
Kansloze zaak 1 september 2022 17:09
Dus kleiner doos. Bezorger komt langs. Geen adapter > www.bol.com > Adapter bestellen.
Resultaat.
Meer karton en afval
Meer uitstoot.
computerjunky @Kansloze zaak1 september 2022 20:24
Plus dat dat kleine doosje vaak in een ENORME doos zit met allerlei vulmateriaal.
kittop @Kansloze zaak2 september 2022 06:37
Zoals mijn naam vermoed werk ik in de kit branche.
In elke doos met 20 tubes zitten 20 tuitjes, waarvan ik er maar 5 of 6 van verbruik.
Voorheen heb ik ze opgespaard en gevraagd of de fabrikant ze terug wilde hebben.
Nee zei de fabrikant, het kost te veel en kost te veel CO2...
Nu is de fabrikant aan het kijken of ze daar wat mee kunnen doen, puur vanwege de negatieve publiciteit... Notabene...
computerjunky 1 september 2022 14:43
"Computerjunky besteld een losse adapter voor fast charge in aparte doos, met apart transport, me extra materialen, en hogere impact op de natuur..."

Applaus dit is NIETS dan een slimme cash grab want de prijzen gaan niet naar beneden maar de vermindering in kosten verdwijnen in de zakken van fabrikanten die helemaal niets geven om de impact van deze idiote maatregelen. Maar helaas trappen mensen er in en denken dat dit "groen is".

[Reactie gewijzigd door computerjunky op 22 juli 2024 21:48]

Ultimus XI @computerjunky1 september 2022 15:05
Ik lees: "Computerjunky kiest er zelf voor de slechtst mogelijke keuze te maken".

Een andere optie: "Jan Jansen gebruikt de lader van zijn vorige telefoon". Die optie was er voorheen niet zonder niet ook een nieuwe te krijgen.
computerjunky @Ultimus XI1 september 2022 19:04
Deze jan jansen wil toevallig bij zijn volgende telefoon een snellader. Ik jeb nu allemaal trage laders waarbij het 3 a 4 uur duurt voordat het zaakje opgeladen is.

Dus iets verder denken. Dit soort maatregelen belemmerd beide innovatie en pakt netto helemaal niet zo voordelig uit voor het milieu als ze doen geloven. In veel gevallen is het namelijk veel slechter zoals mijn voorbeeld en dat 1ne slechte geval doe vele goeden in get niets verdwijnen omdat de impact van meeleveren veel lager is als de impact van niet meeleveren en los nabestellen.
Ultimus XI @computerjunky1 september 2022 19:46
Het klopt inderdaad wat jij zegt, namelijk dat jouw slechte geval heel veel goede bedoelingen van anderen in het niets doet verdwijnen.
computerjunky @Ultimus XI1 september 2022 19:51
Bijna iedereen die ik ken heeft nog een trage laden en willen allemaal bij de volgende tel een snellere lader dus ik ga hier niet de enige in zijn. Resultaat: Iedereen duurder uit bedrijven meer winst natuur niet beter af.
Dat krijg je als snel laden een nieuwe opkomende innovatie is. als je dat dan niet mee gaat leveren gaan mensen het los kopen.
Ultimus XI @computerjunky1 september 2022 19:58
En als jullie dan allemaal die snellader hebben gekregen bij je volgende telefoon, dan neem ik aan, dat je heel blij bent dat je een telefoon kunt kopen zonder lader, want dan heb je er al een.
computerjunky @Ultimus XI1 september 2022 20:23
Waarom zou ik daar blij van worden als de prijs niet lager geworden is en multinationals nog meer winst maken?
Ik krijg er eerder een misselijk gevoel bij. Maar het zal me dan waarschijnlijk niet meer kunnen schelen nee. tot er weer een nieuwe innovatie is en je weer eenzelfde irritatie tegenkomt waar je dubbel moet betalen voor iets dat ooit standaard was.
kittop @computerjunky2 september 2022 06:17
In de wcd van mijn slaapkamer zit een Lumia lader, en in 6 uur slapen zit elke telefoon vol.
Onder de tafel tussen de bankstel zit een snellader met 6 poorten met 6 kabels. Eèn Aple, één Mini USB, één Hey Google-ding waar ik niets mee doe en de rest Usb-c.
In de auto zit een snellader met 3 poorten.
In de kast liggen doosjes met niet uit het plastic gehaalde kabeltjes en laders.

Waar ik meer moeite heb, is dat als ik een nieuwe telefoon koop en er al gelijk "gratis" reclame op meegeïnstalleerd is.

[Reactie gewijzigd door kittop op 22 juli 2024 21:48]

Mizgala28 1 september 2022 14:11
eerste smartphone van de fabrikant zonder adapter in de doos. Dat is volgens de fabrikant nodig om e-waste te verminderen.
Het zou bedrijven (niet alleen Nokia, maar ook andere zoals Samsung of Apple) echt sieren als ze de waarheid erachter zouden vertellen.

En voordat iemand er weer over begint, het gaat mij niet erom dat het blokje niet erbij zit, maar iedere keer hetzelfde excuus van de fabrikanten is echt saai aan het worden :O

Wees eerlijk en zeg "omdat wij 10 eurocent per telefoon willen besparen, krijg je nu geen lader in doos", ik waarder die uitleg nog eerder dan "alweer een milieu excuus"

Natuurlijk moeten wij meer om het milieu geven, maar deze bedrijven doen dat niet om die reden, ze zeggen dat omdat die reden beter verkoopt dan de werkelijke waarheid.

en voordat iemand over de werkelijke kosten van een adapter begint, die 10 cent is puur een voorbeeld, want zo duur zijn die laadblokjes niet als je ze groot inkoopt als zo'n bedrijf, en zeker niet die van Nokia, maar ik weet dat prijzen zullen verschillen

[Reactie gewijzigd door Mizgala28 op 22 juli 2024 21:48]

kittop @Mizgala282 september 2022 06:28
Bij het waslabeltje van een Nike shirt wordt al bespaard. Puur omdat het labeltje uiteindelijk €2,50 meer kost in de winkel.
Dus "ja" het begint al met 10 cent waardoor een telefoontje onbetaalbaar wordt.
Mizgala28 @kittop2 september 2022 08:17
Nu je over kleding begint, recent met iemand die een voorstander is van 2de hands kleding over gehad dat men vaker 2de hands kleding moet kopen.

Discussie liep uit op niks toen ik begon over hoe slecht de kwaliteit van kleding tegenwoordig is, en toevallig kwam de label ook ter discussie want zelfs deze is weg tegenwoordig op kleding.

Bedrijven besparen overal op, al vind ik dat met kleding een stuk ernstiger dan met een laadblokje die ontbreekt in de verpakking van een telefoon.

offtopic: ik vind dat kleding anno nu, ongeacht de prijs en het merk gewoon van slechtere kwaliteit is, kleding gaat met normaal gebruik sneller stuk ook nog, dus dat hele "koop 2de hands" waar diegene het over had is in mijn ogen dan gewoon minder goed haalbaar.
Nou is niet alle kleding van slechte kwaliteit, ik heb toevallig wat import kleding dat gewoon jaren mee is gegaan, puur omdat het geen filter dun materiaal is dat na paar wasbeurten een bende wordt, dus het bestaat nog wel, alleen verkopen meeste winkels (normale) kleding van dit kwaliteit gewoon niet meer
Kostarados 1 september 2022 13:46
Stevige prijzen. De X30 wordt verreweg het duurste toestel in de markt met een Snapdragon 695. Je kan bijv. de POCO X4 Pro voor minder dan de helft krijgen.
FilipSP @Kostarados1 september 2022 23:33
Ik heb sinds ongeveer een jaar de X20, maar die was een stuk lager geprijsd dan de X30. Daar zit een kleine € 200 tussen.

Er is niets mis natuurlijk als HMD besluit prijzen te verhogen en meer te bieden, maar ik zou graag willen weten waar hem dit in zit. In ieder geval niet in de lader.
Joshuffle 1 september 2022 17:37
Ik heb een Realme GT 5G, deze komt met een dash charger van 65W en een speciale kabel.

Ik heb een andere kabel gekocht, zelfde Ampere, maar deze werkt niet met dash charge.

Dit is waarom dit een achterlijk systeem is, om geen oplader te geven want "je hebt er toch al een", dit kan alleen als elke fabrikant een standaard aanhoud zodat elke oplader hetzelfde is, tot die tijd word je gewoon flink genaaid als consument, mijn vriendin zat vast aan een standaard 5W charger omdat de flip3 zonder oplader kwam, moest ik apart een 25W+ charger kopen, kost weer karton, afval en uitstoot en nu charged ie al niet snel meer omdat (waarschijnlijk) de kabel het niet aan kon, weer nieuwe bestellen, nog meer karton, afval en uitstoot.
computerjunky @Joshuffle1 september 2022 20:25
Er zijn idd behoorlijk wat fabrikanten die zich niet aan de standaard houden of chipjes in de kabel propper waardoor de kabel niet op want anders werkt. Dat zal dus ook nog aangepakt moeten worden.
RoyTrenneman 1 september 2022 13:46
Zelfs een kleine beperking van e-waste vind ik winst. Wat moet ik met een adapter die ik niet gebruik? Op marktplaats verkopen?

Hier 2 kinderen, met beide een telefoon, beide een tablet en beide een draadloze koptelefoon. Allen geleverd, inclusief lader, alles nog ongebruikt in een la, omdat we een 8-poortslader gebruiken, zodat we maar 1 steker hoeven in te pluggen, waar 8 korte draadjes uitkomen en geen wir-war aan kabels.

Bij vrouwlief en mijzelf ligt de telefoon aan de lader op het nachtkastje, nog steeds de lader van mijn BlackBerry Z10, met alleen een ander kabeltje eraan ivm USB-C.

De oorspronkelijke laders gebruik ik soms voor de RPI´s, maar de meeste liggen nutteloos in een la.

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