Nokia 9 PureView krijgt toch geen Android 11-upgrade wegens cameraproblemen

HMD Global gaat de Nokia 9 PureView toch niet van de beloofde Android 11-upgrade voorzien, vanwege 'incompatibiliteit tussen de camera en de software'. Het bedrijf belooft nog wel beveiligingsupdates uit te brengen. De upgrade zou eerder dit jaar moeten verschijnen.

De Android 11-upgrade zorgde door die incompatibiliteit voor 'een minder goede ervaring' dan HMD Global wilde. De fabrikant geeft geen details over de precieze problemen, alleen dat ze voor het bedrijf aanleiding waren om de upgrade niet uit te brengen.

Op 7 mei deelde het bedrijf nog een roadmap waarin stond dat de Nokia 9 PureView in het derde kwartaal van 2021 de upgrade had moeten krijgen. Volgens een eerdere planning had die upgrade in het tweede kwartaal moeten gebeuren.

De smartphone verscheen in maart 2019 en kwam toen met Android 9. De smartphone heeft vijf camera's, waaronder twee rgb-sensoren en drie monochroomsensoren. Deze sensoren hebben allemaal een 12-megapixelresolutie. Vanwege het annuleren van de upgrade, biedt HMD klanten met een 9 PureView korting aan voor een Nokia-telefoon uit de X-serie.