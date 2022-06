Soms ontkom je er niet aan om helpdesk te spelen. "Nou als ik dus dit doe", zegt de man, terwijl hij in de camera-app met een vinger veegt om naar een andere modus te gaan. "Dan crasht hij dus." En prompt sluit de camera-app zich af en laat de telefoon het homescreen zien. Daar zie ik op de notificatiebalk, zelfs op anderhalve meter afstand, een bekend icoon staan. "Heb je een update?" De man knikt. "Ja, maar die stel ik altijd uit. Straks maakt hij mijn telefoon trager." Nadat hij klikt, komt de beknopte changelog tevoorschijn. Daar staat het zinnetje: "fixed a bug where the camera crashes when switching modes."

Deze persoon bleek dus geen fan van het krijgen van updates, maar voor veel tweakers ligt dat anders. Voor hen is het updatebeleid belangrijk bij de keuze voor een telefoon. Hoe lang krijgt een telefoon updates en hoeveel nieuwe versies van het besturingssysteem komen er uit voor deze telefoon?