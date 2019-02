Het verleggen van de focus

De manier waarop HMD Global actief werd op de Europese smartphonemarkt was spectaculair. De start-up, die zijn hoofdkantoor in Finland heeft, kwam destijds met de presentatie van een nieuwe Nokia 3310 niet alleen op techsites, maar ook op journaals en algemene nieuwssites wereldwijd. De naam Nokia stond binnen een dag opnieuw op de kaart.

Hoe aardig de 3310 ook is voor nostalgische dertigers en veertigers, de strijd om de smartphonemarkt begon pas met die Nokia-comeback, waarvan je misschien niet zou zeggen dat hij nog meer twee jaar geleden plaatsvond. De Finnen en Chinezen van HMD Global richtten zich daarbij op een paar elementen: doeltreffend design, snelle updates en upgrades, en software zonder veel fratsen. Het is alsof iemand op GoT had rondgesnuffeld in Android-gerelateerde topics en een wensenlijstje van veel tweakers als basis voor smartphones had genomen. Het ontbreken van de drang om Android te voorzien van een eigen sausje, was een bekende succesfactor, eerder toegepast door bijvoorbeeld concurrent OnePlus.

Nu, na twee jaar, blijkt dat HMD Global meer met Nokia gemeen heeft dan alleen de naam. Nokia bracht in zijn hoogtijdagen talloze varianten van zijn telefoons uit en HMD Global heeft daar ook een handje van. Kun je de Nokia 8.1, Nokia 7.1 Plus, Nokia 7 Plus en Nokia 5.1 Plus nog onderscheiden van een Nokia 6.1 of Nokia 5.1?

Inmiddels is het tijd voor een nieuwe line-up, met daarbij een nieuwe high-end telefoon. Het is een toestel dat iedereen online al maanden kon bewonderen: de Nokia 9 PureView. De laatste PureView kwam meer dan drie jaar geleden uit in de vorm van de Microsoft Lumia 950 met PureView-camera. Dit is een heel ander beestje, met Android én met maar liefst vijf camera's aan de achterkant.