Nokia-smartphones krijgen mogelijk camera-interface van Lumia-toestellen

HMD's Nokia-smartphones krijgen mogelijk de interface van Nokia's Lumia-smartphones van voorheen. HMD heeft van Microsoft de patenten gekregen op het ontwerp van de interface, waardoor de Finse fabrikant die mag toepassen in zijn toestellen.

Microsoft heeft aan HMD ongeveer vijfhonderd vastgelegde ontwerpen verkocht, schrijft NokiaMob. Veel daarvan zijn oud, waaronder het ontwerp van de oude Nokia 3310 en Nokia N-Gage. Die ontwerpen gingen allemaal over van Nokia naar Microsoft met de verkoop van de telefoontak van de Finse fabrikant enkele jaren geleden.

De nieuwste gaan over de interfaces van het lockscreen en de camera-app die Nokia toepaste in zijn Pro Camera-app voor Windows Phone. De interface met elementen in halve cirkels om de sluiterknop heen is sindsdien niet meer toegepast in andere camera-apps.

De vastgelegde ontwerpen zorgen ervoor dat HMD de ontwerpen weer zou kunnen gebruiken voor nieuwe hardware en software. HMD brengt sinds begin dit jaar smartphones en telefoons uit onder de merknaam Nokia.

Microsoft en HMD hebben niets bekendgemaakt over de overdracht van de ontwerpen. De rechten voor de Nokia-merknamen ClearBlack en PureView liggen nog altijd bij Microsoft.