HMD brengt 3g-versie uit van Nokia 3310

HMD brengt volgende maand een 3g-versie uit van de Nokia 3310 2017. Het toestel kwam aan het begin van de zomer uit en ondersteunt alleen 2g. De 3g-versie is iets duurder en komt volgens de fabrikant wereldwijd uit.

De 3g-versie is primair bedoeld voor landen waar providers 2g-netwerken al hebben uitgeschakeld, zegt HMD. Dan is 3g de oudste technologie die mobiele providers nog in gebruik hebben. HMD heeft niets gewijzigd aan de telefoon behalve de toevoeging van het 3g-modem en enkele nieuwe kleurtjes.

De 3g-variant is iets duurder. De 2g-versie kost tegen de zestig euro en HMD gaat zo'n zeventig euro vragen voor de nieuwe variant. Een keuringsrapport verklapte deze zomer al de komst van de nieuwe variant van de 3310.

HMD bracht de 3310 in juni uit in de Benelux. De telefoon is een variant op de gelijknamige telefoon uit 2000. Er zijn veel verschillen. Zo is het scherm van de nieuwe versie groter en kan hij kleuren weergeven. Verder zit er op de nieuwe versie een micro-usb-poort en 3,5mm-aansluiting. Ten slotte heeft HMD de nieuwe 3310 voorzien van een camera.

