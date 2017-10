Microsoft patenteert 3,5mm-jack die smaller is dan 3,5mm

Microsoft heeft een patent verkregen om een 3,5mm-jack in een apparaat te zetten die smaller is dan 3,5mm. Alleen als gebruikers de aansluiting gebruiken, zet de aansluiting uit om een headset te laten passen. De uitvinding is bedoeld voor dunne behuizingen.

De patentaanvraag, die in 2016 is ingediend, maar pas onlangs online kwam, toont drie methodes, zegt WMPoweruser. Een daarvan is een 3,5mm-aansluiting van een flexibel materiaal aan de boven- en onderzijde. Als gebruikers er een headset proberen in te steken, zet het materiaal uit om de headset precies te laten passen. Als dat niet zo is, is de aansluiting smaller dan 3,5mm.

Microsoft zegt de vinding te hebben gedaan, omdat het bij sommige apparaten door de dunne behuizing lastig is de aansluiting te integreren in het ontwerp. Een flexibele, dunne 3,5mm-aansluiting moet de ruimte beperken die nodig is voor die aansluiting. Vergelijkbare toepassingen bestaan onder meer al voor uitklapbare ethernetaansluitingen voor laptops en netbooks.

De ruimte die de analoge audioaansluiting inneemt, is vooral in de smartphonemarkt een veelbesproken onderwerp. Apple liet de aansluiting weg vanaf de iPhone 7 en daarna deden onder meer HTC, Lenovo en Google hetzelfde. Veel smartphonemakers integreren de aansluiting voor headsets wel, bleek eerder dit jaar.