Artikel met eerste indrukken iPhone X van reviewer originele iPhone komt online

Een artikel met eerste indrukken van de iPhone X in de dagelijkse praktijk is online gekomen. Reviewer Steven Levy, die ooit als een van de eersten de iPhone 2g reviewde in 2007, heeft het toestel een week in gebruik gehad en heeft zijn bevindingen gepubliceerd.

Levy, die zijn bevindingen op de site van Wired heeft gezet, zegt dat het stevig wennen was aan de iPhone zonder homeknop en Touch ID. Hij claimt dat Face ID goed werkt, mits hij zich elke keer inbeeldt dat hij de filmscène van Robert de Niro in Taxi Driver naspeelt en 'you talking to me?' zegt tegen de iPhone X. Toen hij dat niet deed, detecteerde het toestel geen oogcontact en bleef het vergrendeld.

De gebaren in de bediening van de interface bleken snel te wennen en Levy claimt dat hij inmiddels op een iPad ook al omhoog veegt om apps te sluiten. De eerste indrukken van Levy zijn weliswaar gebaseerd op ervaringen in het dagelijks leven met het apparaat, maar het verhaal bevat geen foto's, screenshots, benchmarks en tests. Vermoedelijk is die informatie nog onder embargo.

Wel zijn er YouTubers die uitgebreid hebben kunnen spelen met de iPhone X op een Apple-evenement in New York. Onder meer BooredAtWork en Soldier Knows Best hebben van dat evenement uitgebreide indrukken geplaatst, onder meer van Face ID. Die video's tonen onder meer dat de software vereist dat de gebruiker twee keer het hoofd ronddraait in de setup van de ontgrendelmethode. Apple brengt de iPhone X komende vrijdag uit.