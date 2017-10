Firefox gaat pop-up tonen als sites aan tracking via canvastekening doen

Browser Firefox krijgt volgend jaar een functie die gebruikers op de hoogte stelt als een site probeert gebruikers te tracken via de canvastekening. Gebruikers kunnen er vervolgens voor kiezen om dat niet toe te staan. De functie is afkomstig uit Firefox-variant Tor Browser.

De 'canvastrackingblocker' verscheen in Bugzilla, merkte Bleeping Computer op. De functie staat op de rol voor een release in Firefox 58, een versie die in januari van volgend jaar uit moet komen. De browser zal in eerste instantie waardeloze data doorgeven aan de site, totdat de gebruiker tracking via de canvastekening toestaat.

Het gebruiken van canvastracking is sinds een paar jaar in zwang. Daarbij wordt via de canvasfunctie van de browser een onzichtbare afbeelding getekend, waarna de getekende pixels via de canvas-api geanalyseerd worden. Aan de hand van unieke kenmerken van de computer, bijvoorbeeld de geïnstalleerde lettertypes, de tijd en browsergegevens, kan een gebruiker gevolgd worden, net als met cookies het geval is.

De Tor Browser had de functie om tracking via canvastekeningen tegen te gaan al enige jaren ingebouwd zitten, maar de functie kwam tot nu toe niet beschikbaar in de reguliere versie van Mozilla's browser. Er verschenen eerder wel add-ons voor browsers om tracking via canvastekeningen tegen te gaan.