Apple iPhone X heeft iets grotere accu dan 8 Plus

Apple heeft een iets grotere accu in de iPhone X gezet dan in de iPhone 8 Plus, ondanks dat de telefoon fysiek kleiner is. Dat blijkt uit een rapport van de Chinese keuringsinstantie Tenaa. De accu heeft een capaciteit van 2716mAh.

De accu in de iPhone X is volgens Tenaa iets groter dan de 2675mAh-accu in de iPhone 8 Plus. Dat valt op, omdat er minder ruimte is in de behuizing. Het volume van de behuizing van de iPhone X is rond 78 kubieke centimeter, terwijl de iPhone 8 Plus rond 93 kubieke centimeter zit. De iPhone 8 is met 68 kubieke centimeter wel een stuk kleiner, maar die heeft met 1821mAh een accu met minder capaciteit.

Dat het volume van de iPhone X kleiner is, komt doordat de behuizing door de minder grote schermranden kleiner is. Daarnaast is de accucapaciteit per kubieke centimeter van de telefoon ook hoger, een teken dat Apple vermoedelijk relatief meer ruimte voor de accu heeft ingeruimd bij het toestel.

Het keuringsrapport laat verder zien dat Apple werkgeheugen ter grootte van 3GB heeft ingebouwd in de iPhone X. De fabrikant maakt zulke specificaties zelf nooit bekend, hoewel dat op een gegeven moment wel bekende informatie wordt dankzij benchmarks en keuringsrapporten. Het rapport noemt een maximale kloksnelheid van de processor van 2,4GHz.

Apple presenteerde de iPhone X twee weken geleden tijdens een eigen evenement. Tweakers heeft een uitgebreide preview van de telefoon gepubliceerd.

Apple iPhone X iPhone 8 Plus iPhone 8 Afmetingen 143,6x70,9x7,7mm 158,4x78,1x7,5mm 138,4x67,3x7,3mm Volume (cm3) 78,4 92,8 68,0 Relatieve accucapaciteit (mAh/cm3) 34,6 26,8 26,6 Accucapaciteit 2716mAh 2675mAh 1821mAh Scherm 5,8", 19,5:9 5,5", 16:9 4,7", 16:9 Geheugen 3GB 3GB 2GB

Terugkijken: videoreview iPhone 8 en 8 Plus