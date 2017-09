Apple ruilt Bing in voor Google bij zoekresultaten Siri en Spotlight

Apple laat vanaf dinsdag in Siri, Search op iOS en Spotlight op macOS zoekresultaten van Google zien in plaats van Bing. Dat heeft het bedrijf bevestigd. Voor afbeeldingen zoeken blijft Microsofts de zoekmachine de standaardoptie in Siri.

Het is onbekend waarom Apple wisselt van Bing naar Google, maar Techcrunch speculeert dat het iets te maken heeft met een deal met een waarde van drie miljard dollar tussen de iPhone-maker en de zoekgigant. Bovendien zou Apple consistente resultaten willen geven: Safari in macOS en iOS gebruikten al veel langer Google als standaardzoekmachine.

De resultaten van Google zullen opduiken in meerdere soorten zoekopdrachten via Siri. Als de digitale assistent niet weet wat je bedoelt, zal deze een zoekopdracht invoeren in Google met de woorden die de gebruiker heeft uitgesproken. Als het Siri-commando een zoekopdracht was, zoals 'zoek op internet naar tweakers', dan gebruikt Siri ook Google. De wijzigingen zouden in de nacht van maandag op dinsdag Nederlandse tijd zijn doorgevoerd.