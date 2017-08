Microsoft-patent toont controller voor augmented reality in balpenvorm

Er is een patent van Microsoft online verschenen dat een controller toont voor augmented reality in de vorm van een balpen. Gebruikers zouden de controller kunnen gebruiken om elementen in augmented reality te besturen.

Microsoft wil met het patent het ontwerp van de controller vastleggen en omschrijft niet de werking ervan. Twitteraar WalkingCat, die vaak informatie publiceert over Microsoft, vond het patent, dat deze week online verscheen. Microsoft heeft het ontwerp in juni vorig jaar ingediend.

De controller is vermoedelijk bedoeld voor de Hololens, Microsofts augmented-realityapparaat. The Verge wijst op een video van Microsoft, waarin een dergelijke controller te zien zou zijn. Microsoft postte de video uitgerekend op de datum dat het bedrijf het patent indiende.

De controller voor de Hololens is te zien vanaf ongeveer 0:50