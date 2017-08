Schermmaker werkt aan 4k-display van 1,37" voor virtual reality

Schermmaker Kopin is bezig met de ontwikkeling van een 4k-scherm van 1,37" voor gebruik in vr-headsets. Voordat dat scherm er is, brengt het een 2k-scherm uit van 1", dat op zijn vroegst eind volgend jaar in producten verschijnt.

De roadmap vermeldt een 3k-scherm met onbekende resolutie met een diagonaal van 1,3", zegt RoadToVR. Wanneer de 3k- en 4k-schermen klaar zijn, is nog onbekend. Kopin toont momenteel het prototype van een headset met de 1"-schermen met 2048x2048 pixels, meer dan drie keer zoveel pixels als huidige vr-headsets. Het scherm heeft tegen de drieduizend pixels per inch. Het gaat om oledschermen met een refreshrate van 120Hz.

Het prototype kent nog enkele problemen. Zo kunnen de schermen niet helder genoeg voor een goede ervaring. Daarbij hebben de lenzen die ervoor zitten, een beeldhoek van zeventig graden en dat is minder dan de huidige concurrentie. De fabrikant werkt aan een oplossing voor beide issues voordat de massaproductie begint.

Kopin wil zelf geen vr-headsets maken, maar wil in plaats daarvan toeleverancier worden van elektronicaproducenten. Het bedrijf bestaat al langer en maakt microdisplays. Momenteel gebruiken veel vr-headsets oledschermen van vooral Samsung.