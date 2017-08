Zeiss maakt spelen van SteamVR-games op smartphone-vr-headsets mogelijk

Zeiss komt met VR Connect One, een set bestaande uit twee bewegingscontrollers en software om SteamVR-games via usb te streamen naar een smartphone met een vr-headset. Zeiss gebruikt daarvoor de techniek van PXL Vision.

De oplossing van Zeiss moet het mogelijk maken om SteamVR-games te spelen, zonder dat een dure vr-headset aangeschaft moet worden. Wel is een krachtige computer nodig om de games te draaien, het beeld wordt via de software naar een smartphone gestreamd over een usb-kabel.

Het VR Connect One-systeem bestaat uit twee controllers, dat zijn draadloze 3DoF -controllers die middels bluetooth verbonden worden met de smartphone. In de controllers zijn sensoren aanwezig die de beweging bijhouden. Het tracken van de gebruiker in een ruimte is niet mogelijk, dus alleen vr-games waarbij spelers op een vaste positie staan of zitten, zullen werken.

Volgens Tom's Hardware kan de Pixel Beam VR-technologie die Zeiss gebruikt de meeste functies van een HTC Vive simuleren, door de data van de controllers te combineren met de data van de sensoren in een smartphone. Op de IFA-beurs die deze week van start gaat in Berlijn, zal Zeiss de techniek demonstreren.

De VR Connect One-set van Zeiss gaat 129 euro kosten en bestaat uit de twee controllers en software. Het systeem zou verder met alle moderne iOS- en Android-smartphones werken. Het maakt niet uit welke mobiele vr-headset er wordt gebruikt, omdat die immers geen elektronica bevat. Zeiss komt ook met een 199 euro kostende set, die naast de controllers ook de eerder uitgebrachte VR One-bril bevat. Dat is een houder met lenzen voor smartphones.

Demonstratievideo van PXL Vision, de maker van de techniek voor het stream van SteamVR-games.