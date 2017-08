Windows Mixed Reality-pc's komen in 60fps- en 90fps-varianten

Microsoft verdeelt pc's voor Windows Mixed Reality-headsets onder in versies met ge´ntegreerde gpu voor 60fps-weergave en 'Ultra PC's' met discrete videokaart voor 90fps. Microsoft en Valve werken samen om software op Steam naar Windows Mixed Reality-headsets te brengen.

Consumenten die een pc willen aanschaffen voor gebruik met een Windows Mixed Reality-headset, krijgen later dit jaar de keuze uit twee versies. De minder krachtige variant duidt Microsoft aan als Windows Mixed Reality PC; hieronder vallen desktops en laptops met geïntegreerde videochip. In combinatie hiermee ligt de framerate op 60fps. De prijzen voor deze systemen beginnen bij 499 dollar.

De krachtigere pc's krijgen de naam Windows Mixed Reality Ultra PC's. Deze laptops en desktops beschikken over losse videokaarten, die 90 frames per seconde aan de gebruiker van een headset voorschotelen. Verdere specificaties maakt Microsoft nog niet bekend over de pc's.

Wel is duidelijk dat gebruikers toegang krijgen tot SteamVR voor vr-software zoals games. Het platform van Valve biedt al ondersteuning voor concurrerende headsets zoals de Vive van HTC, de Rift van Oculus en die op basis van Valves OSVR. Microsoft meldt verder dat het samenwerkt met 343 Industries om een Halo-programma naar de headsets te brengen.

De Windows Mixed Reality-headsets moeten zich onderscheiden door hun relatief lage prijs en het feit dat sensoren voor het bepalen van de positie van de gebruiker en de controllers geïntegreerd zijn in de bril. De laagste prijs voor een headset met controllers gaat 399 dollar bedragen, belooft Microsoft. Dell kondigde aan dat zijn Dell Visor binnenkort in de VS te koop zal zijn voor 350 dollar, of voor 450 dollar inclusief controllers.