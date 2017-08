Samsung werkt samen met Panasonic en 20th Century Fox aan HDR10+-standaard

Samsung heeft gezegd dat het samen met 20th Century Fox en Panasonic gaat werken aan de ondersteuning van HDR10+. De drie bedrijven richten een entiteit op die de standaard vanaf januari 2018 gaat aanbieden. Hiermee wil Samsung tegenwicht bieden aan de Dolby Vision-standaard.

Deze samenwerking van Samsung met Panasonic en 20th Century Fox betekent waarschijnlijk dat tv's en content van deze bedrijven voorlopig geen ondersteuning zullen bieden voor het concurrerende Dolby Vision. Samsung heeft in recente hoogwaardige tv's al de HDR10+ standaard geactiveerd, al werkt dat nog niet via hdmi. Vanaf januari komt de standaard beschikbaar voor onder meer fabrikanten van tv's en blu-ray-spelers. Op de IFA-beurs in Berlijn toont Panasonic waarschijnlijk de eerste tv's die HDR10+ ondersteunen.

Samsung presenteerde in april HDR10+ als nieuwe open standaard voor hdr. Daarbij werd bekendgemaakt dat Amazon heeft toegezegd de standaard te gaan gebruiken voor zijn eigen videostreamingdienst. Samsung meldde toen al dat het met meer partijen in gesprek was om de nieuwe standaard te gaan ondersteunen, maar naast Amazon werden geen namen genoemd.

Alle grote tv-fabrikanten ondersteunen de open HDR10-standaard en ook producten als de PS4, Xbox One en Chromecast kunnen met HDR10 overweg. Daarmee is de ondersteuning veel breder dan bij het concurrerende Dolby Vision. De door Samsung aangekondigde uitbreiding moet juist een van de nadelen van HDR10 tegenover Dolby Vision opheffen. HDR10 ondersteunt namelijk alleen statische metadata en geen dynamische. Bij dynamische metadata kunnen de gemiddelden en grenzen op basis van scene-bij-scene en zelfs frame-bij-frame bepaald worden, waardoor de weergave getrouwer moet zijn.

Dolby Vision ondersteunt in tegenstelling tot HDR10+ een 12-bits kleurenweergave en een maximale helderheid van 10.000 cd/m². De standaard van Samsung gaat tot 1000 cd/m². Daarnaast vraag Dolby voor het toepassen van zijn eigen standaard een licentiebedrag, terwijl Samsung alleen een klein administratiebedrag in rekening brengt. Hoe hoog dat bedrag is, of andere nadere details daarover, zijn niet bekendgemaakt.

Vooralsnog is HDR10 de dominante hdr-standaard, al lijkt Dolby Vision aan een opmars bezig. Duurdere tv's van LG ondersteunen Dolby Vision, en datzelfde geldt of gaat gelden voor tv's van Sony, Loewe en Vizio. Ook Netflix ondersteunt de standaard; veel eigen Netflix-series zoals een aantal uit de stal van Marvel Studios ondersteunen Dolby Vision. Alle grote Amerikaanse filmstudio's, op 20th Century Fox na, hebben gezegd films te gaan uitbrengen in Dolby Vision. Vrijwel alle uhd-blu-ray-films ondersteunen vooralsnog alleen HDR10, al kwamen kwamen eerder dit jaar de eerste films uit met Dolby Vision: Despicable Me en Despicable Me 2.