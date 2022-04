Samsung komt met HDR10+ Adaptive dat beeld aanpast op basis van omgevingslicht

Samsung komt met een HDR10+ Adaptive-functie. Deze functie gebruikt de sensoren van een televisie om omgevingslicht te meten, om op basis daarvan de HDR10+-beeldweergave van de tv in kwestie te optimaliseren.

De functie maakt gebruik van de HDR10+-standaard, die Samsung in januari 2018 uitbracht in samenwerking met Panasonic en 20th Century Fox. "De HDR10+ Adaptive-functie ondersteunt dynamische scene-by-scene-optimalisaties volgens de richtlijnen van de HDR10+-standaard", zo schrijft het bedrijf. De functie werkt ook in combinatie met de filmmakermodus, die de fabrikant eerder dit jaar uitbracht voor enkele recente QLED-tv's.

"HDR10+ Adaptive komt wereldwijd beschikbaar met de release van Samsungs komende QLED-televisies", meldt Samsung. Vermoedelijk introduceert het bedrijf die televisies tijdens de CES in januari. Huidige televisies van het bedrijf beschikken al over een Ambient Light Detection-functie die omgevingslicht meet en alle Samsung UHD-televisies sinds 2016 ondersteunen de HDR10+-standaard. Het is echter nog niet duidelijk of het bedrijf zijn huidige televisies zal updaten met de nieuwe HDR10+ Adaptive-functie. Tweakers heeft hierover vragen uitstaan bij Samsung.

HDR10+ is Samsungs tegenhanger van Dolby Vision. Beide hdr-standaarden ondersteunen dynamische metadata. Dat betekent dat filmmakers de helderheid en tone mapping van een film per scene of zelfs per frame kunnen aanpassen. Bij standaarden met 'statische' metadata, zoals HDR10, is dat niet mogelijk.