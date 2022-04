Battlefield 3-modplatform maakt gebruik van eigen servers en mods mogelijk

De Battlefield 3-mod Venice Unleashed is deze maand vrijgegeven. Deze maakt het zelf draaien van custom servers met geavanceerde instellingen mogelijk en de mod ondersteunt de installatie van verdere mods, die compleet nieuwe spelmodi mogelijk maken.

Zonder deze mod zijn gamers die zelf een Battlefield 3-server willen hosten, overgeleverd aan EA of een door EA goedgekeurde partner. Met Venice Unleashed kunnen gebruikers, naast een eigen server hosten, ook de tickrate aanpassen tot in ieder geval 120Hz. Gebruikers kunnen daarnaast visuele elementen weghalen, zoals de blauwe waas die over de game zit. Ook effecten als verblinding door de zon en een wazig beeld wegens suppressing fire kunnen verminderd worden. Verder introduceert de mod een toeschouwersmodus met vrije camera.

Tegelijk met het werk aan een eigen dedicated server, werd er gewerkt aan ondersteuning voor mods. In een trailer hebben de Venice Unleashed-ontwikkelaars een overzicht van mods samengesteld. Daarin zijn zaken te zien als een te gebruiken fiets, een buggy met rocketboosters, een potje prop hunt, de op realisme en teamwork gerichte mod Project Reality, VU's eigen modtools en meer.

De makers van de mod verzekeren geïnteresseerden dat spelers niet bang hoeven te zijn voor een ban van EA, aangezien de game draait als een losstaand proces en niet een bestaande Battlefield 3-installatie aanpast. Wel is een exemplaar van BF3 in een Origin-account nodig om de mod te draaien. VU bestaat uit reverse engineered code van de officiële Battlefield 3-servers. "Onder EU-interoperabiliteitswetten is de mod legaal", stellen de ontwikkelaars. In de toekomst willen de makers onder andere nog positieafhankelijke spraakchat en automatische distributie van mods die op servers draaien toevoegen.