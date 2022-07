Battlefield 3: Reality Mod komt op 17 juli uit voor pc

De ontwikkelaars van BF3: Reality Mod kondigen de release van de mod aan voor 17 juli. De complete conversie van Battlefield 3 tot een moderne tactische shooter was zeven jaar in ontwikkeling en haalt zijn inspiratie uit de invloedrijke Project Reality: BF2-mod.

BF3: Reality Mod richt zich als overhaul op het volledig omgooien van de gameplay van de basisgame uit 2011. Uit de releasetrailer is onder meer de verbeterde grafische kwaliteit van het spel te zien, alsmede de tactische insteek van de modificatie. De ontwikkelaar, een team van 'meer dan 80 bijdragers', wil met een verbeterd uiterlijk, textures, effecten en een zeer korte 'time to kill' een veel realistischere ervaring brengen. Ook ligt de nadruk in Reality Mod meer op samenwerking en communicatie.

Er zijn enkele vereisten voor de mod, die alleen met de officiële versie van Battlefield 3 inclusief alle dlc werkt via Origin en Steam. Zo kunnen alleen 'gevestigde communities zich aanmelden voor een licentie', wat wederom onderstreept hoe het project zich richt op spelers die zich interesseren in de serieuzere toon van BF3: Reality Mod. Via de officiële Discord-server van de mod kunnen groepen een aanvraag doen voor een licentie.

Daarnaast is modplatform Venice Unleashed vereist voor het kunnen afspelen van de mod. Dit is een modframework dat nodig is om in principe iedere mod voor Battlefield 3 te kunnen gebruiken, gezien de game van DICE standaard geen modondersteuning biedt. Een van de eigenschappen van VU is de mogelijkheid om custom servers te hosten, wat het in BF3: Reality Mod mogelijk maakt om met meer dan 100 spelers op één server te spelen.

BF3: Reality Mod is hevig gebaseerd op Project Reality: BF2, een vergelijkbare realistische overhaul van Battlefield 2. De makers van die mod bundelden later hun krachten onder de studio Offworld Industries, die verantwoordelijk is voor de spirituele opvolger van de BF2-mod, Squad. Deze succesvolle multiplayershooter richt zich zoals de vermelde mods specifiek op de realistische weergave van een modern conflict, waarbij individuele spelers slechts een klein onderdeel van een enorm gevecht uitmaken.