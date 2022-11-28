Co-opgame op basis van Starship Troopers komt in 2023 naar de pc

Gameontwikkelaar Offworld Industries werkt aan een game met de Starship Troopers-licentie. Starship Troopers: Extermination wordt een co-op first person shooter waarin twaalf spelers bases moeten verdedigen tegen horden gigantische, insectachtige aliens.

Volgens de Steam-winkelpagina van de game worden spelers in squads van vier geplaatst, met in totaal twaalf in een match. De squads moeten hun basis verdedigen, 'objectives volbrengen', grondstoffen verzamelen en 'ieder insect dat je maar ziet, afmaken'. Gamers kunnen een van drie verschillende klassen kiezen, verdedigingswerken bouwen, en door middel van leveling nieuwe uitrusting en vaardigheden vrijspelen. Andere elementen waar de pagina over rept, zijn 'grootschalige veldslagen', en een 'pingsysteem', waarmee makkelijk gecommuniceerd kan worden met teamgenoten.

Een releasedatum heeft Starship Troopers: Extermination nog niet. Wel is er sprake van een early-accessperiode, hoewel niet bekend is wanneer die ingaat. Verder wordt alleen het releasejaar 2023 vermeld.

Gamestudio Offworld Industries is verder bekend van Squad en Post Scriptum. De oprichters van de studio zijn begonnen als modmakers voor Battlefield 2 en waren verantwoordelijk voor Project Reality: BF2. StarShip Troopers is een sciencefiction-actiefilm uit 1997, geregisseerd door Paul Verhoeven.

Starship Troopers: ExterminationStarship Troopers: Extermination
Starship Troopers: ExterminationStarship Troopers: ExterminationStarship Troopers: ExterminationStarship Troopers: Extermination

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 28-11-2022 17:10 62

28-11-2022 • 17:10

62

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Starship Troopers: Extermination

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Games Microsoft

Reacties (62)

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wisselwerking 28 november 2022 17:46
Als de game recht wil doen aan de film moet hij eigenlijk zo slecht zijn dat het weer leuk is. #cultfilm
PolarBear @wisselwerking28 november 2022 20:06
Als de game recht wil doen aan de film moet hij eigenlijk zo slecht zijn dat het weer leuk is. #cultfilm
Ik vond en vind het een goede film. Samen met Robocop en Total Recall is Starship Troopers zijn toch wel stuk voor stuk juweeltjes van Paul Verhoeven. Het beste werk wat hij in Hollywood heeft afgeleverd en voor SciFi/Actie films veel diepgang en gelaagdheid. Heb het idee dat parodie, ironie en sarcasme in deze films niet op waarde wordt geschat door een hoop mensen.
e_balk @PolarBear29 november 2022 10:19
Paul Verhoeven (een Nederlander) die met humor en sarcasme de tijdsgeest van de Amerikaanse samenleving op de hak neemt (ofwel pijnlijke waarheden uitvergroot). Waarom zou dat niet op waarde geschat worden denk je? ;)
Stoney3K @e_balk29 november 2022 10:42
Toen de film uitkwam werd hij ook te veel gerelateerd aan het boek van Heinlein. Het filmscript had er maar zijdelings wat mee van doen, Verhoeven heeft er echt zijn eigen twist aan gegeven.

Als op zichzelf staande film is het echt niet slecht, alleen moet je het dus niet gaan zien als 'verfilming' van het boek.
e_balk @Stoney3K29 november 2022 10:45
Dat is een feit. Al was dat niet waar ik naar verwees ;)
Budha @Stoney3K29 november 2022 11:03
Verhoeven heeft het boek niet gelezen. Hij kwam er niet doorheen.
PolarBear @e_balk30 november 2022 20:12
Waarom zou dat niet op waarde geschat worden denk je? ;)
Nou ja (van Wiki maar kan het zelf niet beter verwoorden):
Starship Troopers was released on November 7, 1997, to negative reviews from critics who perceived the film as promoting fascism, including accusations against Verhoeven and Neumeier of being Nazis, as well as criticism over its violence and performances. The reviews and poor word-of-mouth led to box office grosses dropping week on week until it left theaters, earning $121 million and becoming only the 34th highest-grossing film of the year. Starship Troopers's performance was blamed, in part, on competition from a high number of successful or anticipated science fiction and genre films released that year, and its satirical and violent content failure to connect with mainstream audiences.

[Reactie gewijzigd door PolarBear op 30 juli 2024 06:03]

e_balk @PolarBear1 december 2022 14:37
Ik ken de controversie rond de film. De humor is, dat het inderdaad raakvlakken heeft met Fascisme, dezelfde raakvlakken heeft het ook met het Amerikaanse patriotisme.

Amerikanen houden er niet zo van in het algemeen, wanneer hun American Dream doorgeprikt wordt en ze pijnlijk met de neus op de feiten gedrukt worden.

Het blind aanbidden van het leger en militairen is op het belachelijke af daar.....
Bas_f @wisselwerking28 november 2022 19:50
Dat zat ik mij net dus te bedenken: "Het was toch niet zo'n beste film, of ben ik nou in de war?". Inmiddels zal ie wel een cultstatus hebben met bijbehorende fans. Het was voor mij de 2e DVD die ik ooit kocht voor 120 gulden, waar ik best spijt van had. En halverwege de film moest ik het schijfje nog omdraaien ook.
Zoijar @Bas_f28 november 2022 20:00
Star ship troopers was een satirische political commentary, iets dat door de meeste mensen, inclusief de screeners niet begrepen is. Een gevalletje van zo sarcastisch zijn dat men denkt dat het echt is. Meesterlijke film.
PVDK007 @Bas_f30 november 2022 04:26
Probeer maar eens zoiets als Starship Troopers neer te zetten, qua filmtechniek, sfeer, acteren, alles. Robocop, Total Recall en niet te vergeten Basic Instinct en Showgirls :9~ , men, dat zijn echt wel meesterwerken. Paul Verhoeven hoort voor mij in het rijtje van Quentin Tarantino, Christopher Nolan, Clint Eastwood etc.

Benedetta moet ik nog steeds zien maar die lijkt me ook super!
Phelim 28 november 2022 18:26
Het boek was beter dan de film ;)
Al was die ook vermakelijk zeker in de tijd dat deze uit kwam.
PolarBear @Phelim28 november 2022 20:21
Het boek is totaal anders dan de film. De film is geïnspireerd door en duidelijk geen verfilming van het boek.
https://en.wikipedia.org/wiki/Starship_Troopers_(film)
However, as development progressed, many aspects would be changed or removed, in part because of financial reasons, but also Verhoeven's influence. Verhoeven tried to read the novel but "stopped after two chapters because it was so boring ... it is really quite a bad book ... it's a very right-wing book." He had Neumeier summarize the narrative for him, and found it militaristic, fascistic, and overly supportive of armed conflict, which clashed with Verhoeven's childhood experiences in German-occupied Netherlands during World War II. Verhoeven determined that he could use the basic plot to satirize and undermine the book's themes by deconstructing the concepts of totalitarianism, fascism, and militarism, saying "All the way through I wanted the audience to be asking, 'Are these people crazy?'
nandervv @Phelim29 november 2022 17:12
Eén van de zeldzame gevallen waar dat niet zo is xD
ro8in 28 november 2022 17:31
Eindelijk! Helaas beloven de screenshots een niet hele mooie game. Maar als de starship troopers vibe erin zit en het gewoon eindeloos Arachnids afknallen is ben ik erbij!
oef! @ro8in28 november 2022 19:40
Het klinkt alsof je meer Earth Defense Force in je leven nodig hebt :*)
ro8in @oef!28 november 2022 20:19
Die gaf me idd ook beetje ST vibes wel. Maar is het net niet helemaal.
eL_Jay @ro8in28 november 2022 20:16
Would you like to know more?
Jron667 @eL_Jay28 november 2022 21:14
I am doing my part.
Xfade @ro8in28 november 2022 17:56
De redelijk recent uitgekomen rts is ook erg vermakelijk, heeft ook de vibe.
Stoney3K @ro8in29 november 2022 10:37
De oude shooter was ook een prima vermakelijk spel, vooral als je met zijn 10en samen op een LAN zat te spelen.
ro8in @Stoney3K29 november 2022 11:49
Grappig die kende ik helemaal niet. Sta je dan met zijn 10en arachnids af te knallen?
Stoney3K @ro8in29 november 2022 11:59
Zo ongeveer wel, met een man of 10 de arachnids tegen houden terwijl je met 1 of 2 teammates naar voren probeert te pushen om de objective te halen.

Beetje standaard zombie-defense achtige gameplay maar daarom zeker niet minder leuk.
Sugocy 28 november 2022 17:20
Als ik dan een rugby move met granaat op de rug van een tanker kan maken, ben ik om :D

Rico's roughnecks! Huh!
Zerora @Sugocy28 november 2022 17:30
Ik ook als er een NPC gebaseerd op Denise Richards in zit :9
Sugocy @Zerora28 november 2022 17:44
Would you like to know more?

De gehele cast van de eerste film zou imho de game een goede start geven. Ben bang dat het budget voor deze game dat niet toe laat :'( Dit baseer ik op niks meer dan de timing (jaren later) en de screenshots... :X
Zerora @Sugocy28 november 2022 17:49
Valt wel mee toch? Veel acteurs zijn allang voorbij hun hoogtepunt en mogen blij zijn als ze uberhaupt nog gevraagd worden.
Sugocy @Zerora28 november 2022 20:43
Afgezien van Neil Patrick Harris, true that!
mjansen2016 @Zerora29 november 2022 09:36
Er zijn meerdere Starship Troopers vervolgen, waarvan 3 de beste, en 4 was een animatie, Kasper van Diem, Neil Patrick Harris, en die die rossige dame deden gewoon mee. Het is niet onhaalbaar.
Chocoball @Zerora28 november 2022 17:57
Deal, dan ga ik voor een Dizzy npc (Dina Meyer) :P

Op een meer serieuze noot waarom grondstoffen verzamelen? Past niet in de setting naar mijn mening maar ik laat me verrassen.

[Reactie gewijzigd door Chocoball op 30 juli 2024 06:03]

Vrijdag @Chocoball28 november 2022 18:31
Jaaa, Dina Meyer! O+ met die mooie rode krullen O+ En ook veel meer bad-ass dan Richards, dat was maar een suffe barbiepop.
PolarBear @Chocoball28 november 2022 20:01
Op een meer serieuze noot waarom grondstoffen verzamelen? Past niet in de setting naar mijn mening maar ik laat me verrassen.
Nou ja het hele conflict is ontstaan door kolonisatie van planeten door de mensheid. Daar zal ongetwijfeld ook grondstoffen bij horen dus niet zo gek.
Stoney3K @Chocoball29 november 2022 10:40
Ik denk ook dat het 'verzamelen' vooral betekent dat je bepaalde checkpoints moet verdedigen en je score afhangt van hoe lang je die checkpoints hebt kunnen vasthouden.
SactoriuS @Zerora28 november 2022 18:37
Of telepatisch barney stinson!
Swizzler24 @Zerora28 november 2022 19:13
Pfffff heerlijk man. Hahaha.
3raser @Zerora29 november 2022 08:26
En de optie om gemengd te douchen zeker? Het was wel duidelijk dat deze film door een Nederlander werd geproduceerd. ;)
Bulls @3raser29 november 2022 09:16
Ook ver de tijd vooruit dus met alle equality 😅
flippy 28 november 2022 17:44
ik wil graag meer weten
Xfade @flippy28 november 2022 17:57
Ik doe mijn deel
Kraanmachinist @Xfade28 november 2022 18:05
Ik doe mijn deel
SCIxX @Kraanmachinist28 november 2022 18:11
Ik doe mijn deel
Milanobrotchen @SCIxX29 november 2022 11:26
Ik doe mijn deel
Bulls @flippy29 november 2022 09:14
Take your stroll down washout lane 😂
marinusch2 28 november 2022 17:37
Ik speelde dit vroeger al als haflife2 mod meen ik.
Dain_Bramage @marinusch228 november 2022 19:30
Left 4 Dead 1/2 heeft ook een mod waarmee je de zombies op arachnids kan laten lijken.
Vele uurtjes co-op vermaak mee gehad.
Exitz 28 november 2022 17:31
Kan nog eens leuke frisse wind zijn co op lekker knallen.
Linksquest Moderator Spielerij
28 november 2022 17:48
O nice, heb ik wel zin in, vond de eerste film erg vermakelijk dus ben wel benieuwd naar dit spel.
Vrijdag 28 november 2022 18:27
En hou in gedachten dat als de hand van de tegenstander met een mes is vastgepind, die dan niet de knop kan indrukken 8)
ZakKa.dev 28 november 2022 18:54
Dit is toch wel echt tof.

Vroeger co-op mods en maps gespeeld in StarCraft met een Starship Troopers thema. Leuke herinneringen aan.

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