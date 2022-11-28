Co-opgame op basis van Starship Troopers komt in 2023 naar de pc

Gameontwikkelaar Offworld Industries werkt aan een game met de Starship Troopers-licentie. Starship Troopers: Extermination wordt een co-op first person shooter waarin twaalf spelers bases moeten verdedigen tegen horden gigantische, insectachtige aliens.

Volgens de Steam-winkelpagina van de game worden spelers in squads van vier geplaatst, met in totaal twaalf in een match. De squads moeten hun basis verdedigen, 'objectives volbrengen', grondstoffen verzamelen en 'ieder insect dat je maar ziet, afmaken'. Gamers kunnen een van drie verschillende klassen kiezen, verdedigingswerken bouwen, en door middel van leveling nieuwe uitrusting en vaardigheden vrijspelen. Andere elementen waar de pagina over rept, zijn 'grootschalige veldslagen', en een 'pingsysteem', waarmee makkelijk gecommuniceerd kan worden met teamgenoten.

Een releasedatum heeft Starship Troopers: Extermination nog niet. Wel is er sprake van een early-accessperiode, hoewel niet bekend is wanneer die ingaat. Verder wordt alleen het releasejaar 2023 vermeld.

Gamestudio Offworld Industries is verder bekend van Squad en Post Scriptum. De oprichters van de studio zijn begonnen als modmakers voor Battlefield 2 en waren verantwoordelijk voor Project Reality: BF2. StarShip Troopers is een sciencefiction-actiefilm uit 1997, geregisseerd door Paul Verhoeven.