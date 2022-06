DICE wil al zijn tijd besteden aan Battlefield en niet aan nieuwe projecten

Gamemaker DICE blijft zich in de komende jaren vooral richten op de Battlefield-serie en specifiek Battlefield 2042. De nieuwe baas van de studio zegt dat er daardoor geen tijd is voor nieuwe projecten, zoals een nieuwe Mirror's Edge-game.

Dat zegt Rebecka Coutaz in een interview met Gamesindustry.biz. Coutaz staat sinds een halfjaar aan het roer van DICE, dat in november Battlefield 2042 uitbracht. Op die game komt de focus in zeker de komende drie jaar te liggen, zegt ze. "We richten ons alleen op Battlefield 2042. Er is geen tijd voor iets anders en dit is wat we willen doen", antwoordt ze op de vraag of er nieuwe projecten aankomen, zoals een nieuwe Mirror's Edge-game. "Binnen drie jaar willen we de firstpersonshooter-powerhouse zijn die DICE zou moeten zijn." Coutaz hoopt dat DICE in Europa en wereldwijd een voorloper wordt op het gebied van firstpersonshooters.

Coutaz geeft in het interview toe dat Battlefield 2042 niet goed was. "De release van de game was niet zoals verwacht", zegt ze. "Onze spelers en community waren teleurgesteld, maar ons ontwikkelaarsteam ook." Sindsdien heeft de studio zich gericht op bugfixes en nieuwe features, en is er volgens het bedrijf genoeg verbeterd aan de game om te gaan werken aan dlc's en seizoensuitbreidingen.