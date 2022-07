Vacature Battlefield Seattle Studio wijst op nieuwe Battlefield met singleplayer

Battlefield Seattle Studio is op zoek naar een design director voor een komende Battlefield-game. De relatief nieuwe studio van Electronic Arts zoekt voor de vacature een ervaren persoon die de singleplayercampagne van de game kan vormgeven.

De beoogde werknemer moet ervoor zorgen dat de nog onaangekondigde Battlefield-game op singleplayergebied innoveert, staat in de vacaturetekst. "Je wordt manager van het ontwerpteam en ontwikkelt een visie voor een nieuwe Battlefield-campagne. Het werk betreft het orkestreren van het missieontwerp, het verhaal en gameplaymechanieken om de hoogst mogelijke kwaliteit te waarborgen."

Uit de vacaturetekst wordt niet duidelijk om wat voor Battlefield-game het precies gaat. DICE werkt naar eigen zeggen exclusief door aan Battlefield 2042 en heeft 'geen tijd' voor andere projecten binnen de franchise. Het is alleen duidelijk dat een van de komende Battlefield-games een singleplayercampagne heeft, maar het blijft in het midden of dit deel uitmaakt van een klassieke Battlefield-titel met single- en multiplayer, of een losstaande, verhalende game is.

De desbetreffende ontwikkelaar, Battlefield Seattle Studio, werd eind 2021 opgericht om aan nieuwe Battlefield-ervaringen te werken. De studio staat onder leiding van Vince Zampella, een van de medeoprichters van Call of Duty-pionier Infinity Ward. Na zijn vertrek bij die studio werd hij medeoprichter van Apex Legends- en Star Wars: Jedi Fallen Order-maker Respawn Entertainment. Daarnaast werkt ex-Halo-regisseur Marcus Lehto bij het bedrijf in Seattle.