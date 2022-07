Nederlandse tv-winkel PlatteTV wijzigt naam in HelloTV

Televisieverkoper PlatteTV gaat vanaf woensdag door het leven als HelloTV. Zowel de webwinkel als de elf fysieke winkels krijgen de nieuwe naam. Met HelloTV wil de verkoper naar eigen zeggen benadrukken niet alleen tv's te verkopen, maar klanten ook te adviseren.

HelloTV zegt dat de rebranding onderdeel is van zijn groeiambitie, waarmee het bedrijf binnen drie jaar 'de Nederlandse autoriteit op het gebied van tv's' wil zijn. Daarbij wil de tv-verkoper concurreren met onder meer bol.com, Coolblue en MediaMarkt.

Om die concurrentie beter aan te gaan, wil het bedrijf inzetten op 'persoonlijk en specialistisch advies'. De winkel spreekt bijvoorbeeld over 'echte specialisten' in online chats in plaats van chatbots en over extra winkels in het land. Zo moet binnenkort de twaalfde winkel opengaan, in Duiven bij Arnhem.

PlatteTV bestaat twintig jaar en zegt in die tijd bijna een half miljoen tv's te hebben verkocht. De webwinkel staat in de Pricewatch in de top 10 als het gaat om de webshop met de meeste reviews in de afgelopen week. De winkel zegt dat alle bestaande garantie- en servicevoorwaarden van kracht blijven.