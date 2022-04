Coolblue opent dit jaar zes nieuwe winkels, waaronder eerste in Duitsland

Coolblue breidt zijn fysieke winkels uit tot 'minstens twintig' eind dit jaar. Eind dit jaar opent het bedrijf zijn eerste winkel in Duitsland. Die komt te staan in Düsseldorf. De andere vijf winkels worden geopend in Nederland en België.

De eerste Duitse Coolblue-winkel krijgt een oppervlak van 2600 vierkante meter en klanten kunnen er 'meer dan duizend' producten uitproberen, schrijft Coolblue. De winkel komt te staan in het winkelcentrum Kö-Bogen II te Düsseldorf. Coolblue begon vorig jaar al met een eigen infrastructuur voor bezorging en installatie in Duitsland. Ook had het bedrijf al langer plannen voor een fysieke vestiging in het land. Die worden nu concreet gemaakt.

In 2021 wil Coolblue zes nieuwe winkels openen. Vorige maand werd er in Almere al een nieuwe winkel geopend en in de komende maanden moeten er Nederlandse winkels volgen in Nijmegen en het Rotterdamse winkelcentrum Alexandrium. België krijgt een nieuwe winkel in Kortrijk. De locatie van de vijfde winkel in Nederland of België is nog niet bekendgemaakt.

Volgens Coolblue-topman Pieter Zwart opent het bedrijf de komende tijd 'nagenoeg iedere maand' een winkel. Coolblue overweegt ook naar de beurs te gaan. Begin dit jaar zei de winkelketen daar 'hard over na te denken'. Volgens geruchten zal die beursgang na de zomer plaatsvinden.