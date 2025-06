Coolblue wil in 2024 vier nieuwe winkels openen in Nederland

Coolblue wil dit jaar acht nieuwe winkels bouwen, waarvan vier in Nederland. De overige vier moeten in België en Duitsland komen. Op dit moment heeft Coolblue veertien winkels in Nederland en zes in België.

De vier Nederlandse winkels worden de komende maanden geopend. In juni moeten ze allemaal open zijn. Het gaat om winkels in Breda, Hengelo, Leeuwarden en een tweede winkel in Amsterdam. In België wordt een winkel geopend in de buurt van Luik. Waar de overige drie winkels komen, wordt nog niet gemeld. Volgens NU.nl komen de Nederlandse winkels in voormalig BCC-locaties te zitten.

Het bedrijf meldt verder dat de Energie-tak 'binnenkort' Slim Laden gaat introduceren, waarmee klanten hun EV-laadpalen op afstand kunnen bedienen. Deze dienst moet er ook voor zorgen dat laadpalen zelf gaan laden als de energieprijzen laag of negatief zijn. Het bedrijf gaat daarnaast extra investeren in Duitsland, met een tweede depot in Frankfurt. Zo wordt het bezorggebied uitgebreid naar vijf miljoen extra Duitse inwoners.

Coolblue had vorig jaar een omzet van 2,41 miljard euro, wat 2,5 procent meer was dan een jaar eerder. De ebitda-winst verdubbelde ruim tot 88,3 miljoen euro.