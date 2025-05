MediaMarkt wil acht winkels van failliete elektronicaketen BCC overnemen

Het moederbedrijf van MediaMarkt en Saturn wil acht winkels van de in september failliet verklaarde elektronicaketen BCC overnemen, meldt de Nederlandse Autoriteit Consument en Markt. De bedrijven hebben op 26 oktober toestemming gevraagd voor de overname.

De aanvraag is ingediend door Media Markt Saturn Holding Nederland B.V. Dat is de Nederlandse tak van het overkoepelende MediaMarkt Saturn Retail Group, dat weer een dochterbedrijf is van het Duitse concern Ceconomy AG. Het bedrijf wil slechts enkele winkels van BCC overnemen: het filiaal op het Gelderlandplein in Amsterdam, en locaties in Barendrecht, Beek, Beverwijk, Delft, Hilversum, Nijmegen en Zoeterwoude. Tot dusver heeft MediaMarkt geen interesse getoond in de overige tientallen winkels van BCC. Het is niet duidelijk wat de winkelketen voor de acht filialen wil betalen.

BCC had bijna zestig winkels en grofweg duizend werknemers. De elektronicaketen vroeg halverwege september uitstel van betaling aan en werd een week later failliet verklaard. Toen werd ook de webshop van de elektronicaverkoper gesloten. Ook werd toen al duidelijk dat concurrenten als MediaMarkt en Coolblue in onderhandeling met het bedrijf waren over de overname van bepaalde delen.