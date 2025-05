Xbox laat gebruikers toetsenbordkeys remappen op Elite 2- en Adaptive-controller

Microsoft voegt een optie toe om toetsencombinaties in te stellen op de Xbox Elite Series 2- en Xbox Adaptive-controllers. Daarmee kunnen gebruikers gemakkelijker pc-games met beperkte controllerondersteuning spelen.

De keybindfeature kwam in augustus al beschikbaar voor Xbox Insiders, maar is in de recentste Xbox-update beschikbaar gesteld voor alle gebruikers. De functie werkt via de Xbox Accessories-app op zowel consoles als de pc. Gebruikers kunnen hiermee toetsenbordknoppen naar keuze instellen op alle knoppen van hun Elite Series 2- of Adaptive-controller.

Het is ook mogelijk om toetsencombinaties, zoals Ctrl + Shift + C , in te stellen op een enkele controllerknop. Het is niet mogelijk om meerdere non-modifiers in te stellen. De toetsencombinatie Ctrl + Shift + C + V zou bijvoorbeeld niet werken. Microsoft publiceerde eerder een blogpost met uitleg over de feature.

In de update voegt Microsoft ook een optie toe om Xbox-gamecaptures gemakkelijk te importeren naar Microsoft Clipchamp, de ingebouwde videobewerkingssoftware voor Windows. Gebruikers kunnen de video's daarmee bewerken en delen. Verder wordt het makkelijker voor Xbox-gebruikers om dataverzameling uit te zetten. Wanneer gebruikers die optie op één apparaat uitzetten, wordt dat automatisch toegepast op alle apparaten die gekoppeld zijn aan het account van de gebruiker.