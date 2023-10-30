Xbox gaat gebruik 'ongeautoriseerde accessoires' van derden blokkeren

Xbox-consoles tonen sinds eerder deze maand een waarschuwing bij het gebruik van bepaalde accessoires van derden. Getroffenen kunnen de betreffende 'ongeautoriseerde accessoires' nog twee weken na detectie gebruiken, waarna de hardware volledig geblokkeerd lijkt te worden.

Het gebruik van ongeautoriseerde accessoires lijkt vanaf Xbox OS-versie 10.0.25398.2266 door Xbox-consoles gedetecteerd te worden, waarbij de foutcode 0x82d60002 getoond wordt, meldt Windows Central. Voor zover bekend krijgen gebruikers de melding alleen tijdens het online spelen van games te zien. Volgens een recente supportpagina van Microsoft is deze foutmelding twee weken lang te negeren, waarna een definitieve blokkering van de accessoires plaatsvindt. Gebruikers krijgen dan de foutcode 0x82d60003 te zien.

Het is niet precies duidelijk sinds wanneer Microsoft het gebruik van alleen officiële en gelicenseerde accessoires handhaaft. Op 20 oktober meldde een hardwarefabrikant van officieuze adapterhardware, zoals conversieadapters voor PlayStation-controllers, dat bepaalde producten van het merk binnenkort niet meer op Xbox-consoles zullen werken.

Vooralsnog heeft Microsoft zelf geen statement gegeven over de reden voor het blokkeren van bepaalde hardware. Volgens verschillende media is de maatregel om alleen geautoriseerde accessoires toe te staan, bedoeld om het gebruik van cheatapparaten te verhinderen. Zo zijn er bijvoorbeeld adapters beschikbaar waarmee toetsenborden en muizen op consoles aangesloten kunnen worden, wat de gebruiker in multiplayergames in theorie een oneerlijk voordeel geeft ten opzichte van controllergebruikers.

Update, 14.15 uur: Er is eerder in het artikel benadrukt dat de melding getoond wordt bij het online spelen van games.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 30-10-2023 12:06
260 • submitter: TheVivaldi

30-10-2023 • 12:06

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Submitter: TheVivaldi

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Reacties (260)

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Caayn 30 oktober 2023 12:11
Zo zijn er bijvoorbeeld adapters beschikbaar waarmee toetsenborden en muizen op consoles aangesloten kunnen worden, wat de gebruiker in multiplayergames in theorie een oneerlijk voordeel geeft ten opzichte van controllergebruikers.
Daar is al jaren geen adapter voor nodig. Xbox en Playstation consoles ondersteunen gewoon toetsenborden en muizen out-of-the-box. Echter wat deze adapters o.a. doen is het systeem voor de gek houden en doen alsof een toetsenbord+muis een controller is, waarmee de gebruiker bijvoorbeeld ook aim-assist krijgt en gegroepeerd zal worden met gewone controller gebruikers.

Uiteraard verschilt het per spel of de ontwikkelaar toetsenbord+muis besturing toestaat.
Harapuia @Caayn30 oktober 2023 12:23
Ah, dat is niet helemaal hetzelfde. Er bestaan adapters zoals de XIM Apex waarbij muis en toetsenbord worden omgezet in controller inputs. Schijnbaar is dat vele mate accurater dan een normale controller, en je hebt nog steeds het voordeel van de standaard auto-aim die op controllers zit.

Daarnaast zijn er bepaalde vormen van hardwarematige cheats die volledig extern draaien. Denk hierbij aan een aimbot die een hdmi signaal of een vorm van package sniffing gebruikt om vervolgens je controller inputs aan te passen. Deze maatregel lijkt me vooral om dit soort cheats tegen te werken
midentity @Harapuia30 oktober 2023 13:09
Er bestaan adapters zoals de XIM Apex waarbij muis en toetsenbord worden omgezet in controller inputs
Het lijkt erop dat de XIM Apex (en de opvolgers Matrix en Nexus) er geen last van hebben omdat ze rechtstreeks de controller aansturen. En zolang die origineel is, zou het geen probleem moeten zijn. bron:
https://community.xim.tech/index.php?topic=112449.0

[Reactie gewijzigd door midentity op 24 juli 2024 03:58]

de_jabberwock @midentity30 oktober 2023 15:24
Hoezo geen probleem? Ik zie dit soort devices als een manier t spel/console te manipuleren om zo een 'edge' te krijgen over andere spelers die dat niet hebben. Lijkt mij een probleem voor de vanilla gebruikers die niet kunnen meekomen.
Verwijderd @de_jabberwock30 oktober 2023 15:47
Het geen probleem deel slaat denk ik op het feit dat het geen probleem is voor die devices om ongedetecteerd te blijven in de nieuwe situatie.
Kaoh @Verwijderd30 oktober 2023 17:49
Ik neem nou juist aan dat DIT het soort accessoires zijn die nu eindelijk wel kunnen detecteren en daarmee onklaar kunnen maken. Want dat is eigenlijk de enige manier waarmee accesoirse zonder licentie beschikbaar zijn geworden. Het was altijd al de bedoeling dat alle accesoirse die licentie hadden.
Halfscherp @midentity30 oktober 2023 18:21
Daar zullen Sony en Microsoft uiteindelijk nog wel met een oplossing voor komen, waarschijnlijk dat ze de hele input stream gaan encrypten in plaats van alleen de handshake.

Groot probleem hierbij zijn licensed third-party controllers. Sony / Microsoft zal de third party bedrijven moeten dwingen om ook deze encryptie in te bouwen, en om de firmware update uit te brengen zullen die weer een firmware update tool moeten uitbrengen, etc.
Tweakez @Caayn30 oktober 2023 12:14
Zou dit dan eindelijk het einde zijn van de Cronus Zen :') (op in ieder geval de xbox)
Secsytime @Caayn30 oktober 2023 12:48
Dit inderdaad, goed dat dit dus geblokkeerd gaat worden.
Lek 30 oktober 2023 12:09
Slechte zaak voor iedereen die aangepaste besturingen gebruikt wegens beperkingen. Microsoft gaat weer wat terug in de tijd. Luister eens naar je eigen mensen die hierover adviseren zou ik zeggen.

Edit: aangepaste controllers voor beperkingen gaan blijkbaar vaak wel via officiële oplossingen gelukkig. Hopelijk zijn er niet veel andere mensen die er last van hebben

[Reactie gewijzigd door Lek op 24 juli 2024 03:58]

Travelan @Lek30 oktober 2023 12:14
Microsoft heeft een eigen, open platform voor controllers voor mensen met een beperking. Daar kun je ook gewoon custom controllers op aansluiten met een 'gewone' jack plug. Die hardware is open en blijft gewoon ondersteund.
VonDudenstein @Travelan8 november 2023 11:35
Microsoft heeft een eigen, open platform voor controllers voor mensen met een beperking. Daar kun je ook gewoon custom controllers op aansluiten met een 'gewone' jack plug.
Ja dat boeit ook niet zo, want dan hebben ze de buit natuurlijk al binnen omdat je dat Adaptive ding moet kopen.

Intussen maken ze hiermee de fighting community kapot (daarom ook de oproep van Max Dood). Je zal je fight stick van weet ik hoeveel piek hebben gekocht voor SF6 of welke fighting game uberhaupt iets doet op Xbox.

En los van de keiharde middelvinger naar je gamers. De hoeveelheid hardware die nu rechstreeks in de prullenbak kan omdat het ook van toepassing is op bestaande hardware. Ronduit absurd dat zoiets wordt toegestaan. En dan wel tijdens Gamescon wel even een award oppikken voor duurzaamheid :? Die toen ook al door niemand werd begrepen (ja dat die gekocht is.. dat wel).

Edit: als dit alleen op toekomstige hardware van toepassing zou zijn dan is het nog steeds verchrikkelijk, maar dan weet je vooraf waar je aan begint.

En het heeft ook 0,0 te maken met anti cheat. Gewoon ordinair geld harken.

Maar goed, MSFT doet ook bijna wekelijks 180s. Dus wellicht maakt Phil er weer een PR momentje van en steelt hij de credits voor het recht zetten.

[Reactie gewijzigd door VonDudenstein op 24 juli 2024 03:58]

Fly-guy @Lek30 oktober 2023 12:21
Volgens mij heeft Microsoft al een redelijke "collectie" aan dat soort oplossingen die waarschijnlijk gewoon blijven werken.
In de tussentijd lijkt de huidige situatie een grote groep gebruikers nadeel op te leveren omdat het nu makkelijk is bepaalde accessoires te gebruiken om te cheaten.

Ik snap dat ze voor de grotere groep aanpassingen gaan doen om als dat (beperkte) nadelen kan hebben voor een kleinere groep.
TheDudez @Fly-guy30 oktober 2023 15:41
Als het echt om het cheaten ging dan zou het ook mogelijk moeten zijn om PC gamers te weren. Nu kan je alleen XBOX only aanzetten. Dus als je met je PS vrienden wilt game dan moet je ook perse PC gamers toestaan.
DeadPhoenix86 @TheDudez30 oktober 2023 18:18
Ja ze moeten de optie geven om alleen Playstation aan te klikken. Cross-play met PC gamers is niet te doen. Ze hebben een groot voordeel, en een hoop cheaters die je speel ervaring verpesten.
WildWilly @TheDudez30 oktober 2023 17:53
Dit wil IK niet op PC. Reden? PC is niet alleen voor gaming.

Edit: Verkeerd gelezen ignore.

Wel zie ik geen probleem om PS vrienden toe te staan het zijn beide consoles.

[Reactie gewijzigd door WildWilly op 24 juli 2024 03:58]

coptician @Lek30 oktober 2023 12:14
Dit zal daarop wel enige impact hebben, maar het is wel goed om te onthouden dat Microsoft vooraan staat qua accessibility controllers. Ze hebben een goed-werkend en officieel ondersteund model dat volledig gecustomized kan worden voor gebruik door bijna iedereen.

Het doel lijkt te zijn om cheating tegen te gaan, en de subset van de subset van gebruikers met zowel fysieke beperkingen als non-officiele hardware zal hier inderdaad last van hebben. Hopelijk is dat aantal zeer laag.
Wouterie @Lek30 oktober 2023 15:35
Leveranciers van dergelijke accessoires kunnen gewoon een Xbox licentie krijgen/kopen. Dan mogen ze legaal hun spulletjes aanbieden voor de Xbox.
killercow 30 oktober 2023 12:10
Wiens apparaat is het nu precies? Die van de klant, of van Microsoft?
Keyb @killercow30 oktober 2023 12:26
Dat ligt er aan waar je akkoord mee bent gegaan in de EULA/overeenkomst. Diegene die niemand leest en overal Ja op kiest. Grote kans dat je alleen een recht hebt gekocht om op de xbox te spelen.

edit: het is niet dat ik het er mee eens ben, integendeel.

[Reactie gewijzigd door Keyb op 24 juli 2024 03:58]

kodak @Keyb30 oktober 2023 14:15
Voorwaarden horen aan de wet te voldoen en zijn niet zomaar redelijk. Dat er voorwaarden zijn wil dus niet zomaar zeggen dat deze van toepassing zijn of zelfs legaal als onderbouwing. Waarbij ook nog een principe op gaat dat een uitwerking niet zomaar gepast is bij een mogelijheid die een leverancier claimt.

In dit geval stelt het bedrijf niet direct waarom het deze maakt of waarop het deze als redelijk verantwoord. Hardware onofficieel beschouwen maakt niet dat een fabrikant het dus maar kan verbieden. Onofficiele hardware kopen of gebruiken is namelijk niet zomaar verboden en geeft ook niet zomaar een recht aan een concurrent om er rechten over te claimen of de rechten van de eigenaar te negeren.

Daarbij heeft de leverancier niet zomaar onacceptabel risico om eenzijdig vergaande rechten te claimen en beperken. Dat het ze tijd of geld kost dat consumenten onofficiele harware gebruiken is een algemeen bedrijfsrisico. Of dat nu is door mogelijk teruglopende verkoop of door indirecte problemen als cheaten. In het laatste geval is cheaten ook niet zomaar verboden. De wet stelt geen eisen aan eerlijkheid van gezelschapsspel. Hooguit kan er dan een onderling overeengekomen verbod op cheaten zijn, maar ook dan kan een leverancier dat verbod niet zomaar op laten gaan door maar in het algemeen apparatuur te gaan verbieden. Hooguit enkel voor specifiek gebruik, waar de leverancier een verantwoordelijkheid heeft. Zoals bij gebruik van het gamenetwerk, dus niet stand allone.
Wouterie @kodak30 oktober 2023 15:34
Daar staat wel tegenover dat Microsoft al tijden de Xbox licentie aanbiedt voor leveranciers die accessoires maken voor de Xbox. Merken als Razer en Turtle Beach hebben netjes zo'n licentie. De voorwaarden zouden dus wellicht eerder gelden voor de merken en niet voor de gebruikers. Ze hebben jou iets verkocht als Xbox accessoire zonder dat ze dat mochten. Dat Microsoft nu besluit te gaan handhaven op die licentie terwijl ze eerder daar erg slap in waren, maakt op zich niets uit.
kodak @Wouterie30 oktober 2023 16:17
Dat een bedrijf graag licenties verkoopt is niet zomaar relevant. Een licentie kunnen uitgeven gaat namelijk slechts over omstandigheden waar de verstrekker recht over heeft. Er komt wettelijk door tijd ook niet zomaar meer recht uit ten kosten van andermans recht.

Een licentie kunnen verstrekken gaat gewoonlijk om betalen voor bewezen diensten (zoals in theorie voldoen aan een overeenkomst over specificaties en of gebruik van merkrecht). Maar niet om te verbieden dat leveranciers die geen gebruik maken van dat soort merken of specificaties dus maar niet horen te verdienen, of dat een consument het niet privé mag kopen of gebruiken.

Daarbij, zelfs al zou een leverancier het licentierecht schenden, dan hoort hoort een bedrijf nog wel aan te tonen dat de consument in overtreding is. Dat kan niet zomaar door simpel te stellen dat een aangesloten product geen licentie met het bedrijf heeft. Want een product dat geen licentie heeft kan juist prima legaal zijn door eigen specificaties te hanteren en geen merkrecht te schenden.
Wouterie @kodak30 oktober 2023 20:17
Ik denk dat ze certificering en de licentie op één hoop gooien. Ze kunnen prima stellen dat de accessoires onder bepaalde omstandigheden (multiplayer) gecertificeerd moeten zijn en die certificering koppelen aan een licentie.

Ach ja, Microsoft heeft weer een melkkoe gevonden.
wiseger @Keyb30 oktober 2023 12:49
Echt grote onzin. Dat hele Eula verhaal is nep. Alleen zaken die tijdens de koop duidelijk aangegeven zijn, zijn van toepassing.

Dat grote Amerikaanse bedrijven doen of ze gek zijn, is een ander verhaal.

[Reactie gewijzigd door wiseger op 24 juli 2024 03:58]

dmantione @Keyb30 oktober 2023 14:05
Een EULA is in vrijwel alle gevallen niet in de koopovereenkomst opgenomen en daarmee een waardeloos stuk papier. De meeste EULA's voldoen ook niet aan het contractrecht, het burgerlijk wetboek vereist dat degene die een overeenkomst wil afdwingen daar bewijs voor moet leveren en dat bewijs vereist dat je iedere overeenkomst afzonderlijk, met akkoord (bijv. handtekening) bewaart. Klikken op een knopje voldoet daar niet aan, want er wordt dan doorgaans geen bewijs van de overeenkomst verstuurd naar de EULA-verstrekkende partij.
Tintel @dmantione30 oktober 2023 15:23
Juist - en het niet kunnen gebruiken van een apparaat na aankoop als je niet akkoord gaat met (evt. onredelijke/onwettige) voorwaarden is niet bepaald iets wat stand kan houden.
Tweakez @killercow30 oktober 2023 12:16
Ik vind dit geen gekke ontwikkeling. Microsoft maakt een product en laat producten toe op hun ecosysteem/platform mits deze een licentie afnemen van Microsoft voor het gebruik met xbox. Is het een leuke ontwikkeling, nee. Is het een logische ontwikkeling, ja.
theduke1989 @Tweakez30 oktober 2023 12:29
maar huren we de console of kopen we de console?
Want wie is Microsoft om te bepalen wat voor adapters ik gebruik op mijn console.
Eenige reden die ze kunnen gebruiken is dus die van @Caayn Maar dat betekend dus dat je eigenlijk geen games hoort te spelen als je cheat, en zo
Loller1
@theduke198930 oktober 2023 12:46
Mag je zomaar je auto tunen zoals jij maar wilt en dan gebruik maken van de infrastructuur die door andere gemaakt is? Neen. Idem dito hier.

Dit is ook maar een theoretisch probleem waar jij en vele anderen nu moeilijk over doen, want waar ga jij een controller halen die niet toegelaten is? De enige echte reden dat je zoiets zou kopen is als je doel ermee is om te cheaten. Iedere andere controller is zéér waarschijnlijk of wel al lang geautoriseerd of wel gewoon afzetterij.
Cambionn @Loller130 oktober 2023 14:10
De enige echte reden dat je zoiets zou kopen is als je doel ermee is om te cheaten. Iedere andere controller is zéér waarschijnlijk of wel al lang geautoriseerd of wel gewoon afzetterij.
Nouja, blijkbaar niet want er staat ook:
Op 20 oktober meldde een hardwarefabrikant van officieuze adapterhardware, zoals conversieadapters voor PlayStation-controllers, dat bepaalde producten van het merk binnenkort niet meer op Xbox-consoles zullen werken
Ik gebruik zelf bijv. overal een PlayStation controller op omdat ik de symetrische plaatsing van de joysticks fijner vind en hem beter in de hand vind liggen. En op sommige aparaten heb ik dan ook een 3rd party stickje nodig, zoals bijv. op de Switch. Heb geen XBOX maar vermoed ergens dat die daar ook niet out-of-the-box werkt...

Op hun lijst in die link staan stuurwielen en fighting boards (die afaik gebruikt worden voor arcade spellen?). Dat zijn dus ook prima items die gebruikt kunnen worden omdat men die ene fijner vind dan eentje uit de lijst die geautoriseerd is door Microsoft. Wellicht kunnen ze ook voor verkeerde doeleinden gebruikt worden, maar dat zal echt niet het enige nut zijn.

Overigens geven ze in het gelinkte bericht aan dat het enkel "during online gameplay" lijkt te gebeuren, wat het wel een stuk redelijker maakt. Dat had ook wel in het Tweakers bericht mogen staan @YannickSpinner . Dan wordt het een kwestie van "doe whatever met je eigen spel op je eigen console, maar val er geen anderen mee lastig online", en wordt "ontoegestaan gebruik op online services" geblokkeerd ipv "ontoegestaan gebruik op je eigen hardware". Dat lijkt me niet per se onredelijk als cheaten op deze manier een groot probleem is daarin. Wellicht kunnen ze het "geautoriseerd" tagje wel wat makkelijker maken voor de kleine hardware fabrikant tho zodat zo veel mogelijk onschadelijke hardware gewoon gebruikt kan blijven worden.

[Reactie gewijzigd door Cambionn op 24 juli 2024 03:58]

AuteurYannickSpinner Redacteur @Cambionn30 oktober 2023 14:14
Dank voor de tag! Dat stond ook in het oorspronkelijke artikel, maar ik heb het wat naar boven gehaald. Dat is inderdaad een belangrijke kanttekening.
BRAINLESS01 @Loller130 oktober 2023 13:00
Dat ligt natuurlijk anders, bij een auto zal de fabrikant je er niet op aanspreken. Het is wel mogelijk dat de wet bepaalt dat je sommige aanpassingen niet (zelf) mag maken.

Hier kiest de fabrikant wat wel en niet mag, dat is in iedere andere context heel raar. Bijvoorbeeld: je mag de hamer van de Gamma alleen gebruiken voor spijkers van de Gamma. Het is ondenkbaar dat de hamer niet werkt met spijkers van de Praxis, terwijl beide spijkers dezelfde specificaties hebben. Microsoft doet dat nu toch, maar omdat het digitaal is vinden mensen het ineens normaal.
Metalfreak @BRAINLESS0130 oktober 2023 13:07
Dat ligt natuurlijk anders, bij een auto zal de fabrikant je er niet op aanspreken. Het is wel mogelijk dat de wet bepaalt dat je sommige aanpassingen niet (zelf) mag maken.
Behalve Ferrari dan, die sturen nogal graag een Cease and desist als je iets met je Ferrari hebt gedaan wat ze mogelijk schadelijk vinden voor het imago.
thomas1907 @Metalfreak30 oktober 2023 13:16
Ik dacht dat je bij het kopen van een Ferrari hier wel een contract voor moet tekenen, dus dan is het logisch.
Metalfreak @thomas190730 oktober 2023 13:37
Alleen als je 'm nieuw bij een officiële dealer aanschaft ja, maar niet meer als je 'm via een tussenhandelaar als tweedehandsje aanschaft. Toch staat Ferrari er bekend om, om deze mensen alsnog dergelijke dreigbrieven te versturen.
bzzzt @Metalfreak30 oktober 2023 16:22
Op zich zit daar een componentje merkenrecht en merkgebruik in. Als jij met iets rondrijdt wat er niet uit ziet als een Ferrari maar wel hun logo's etc voert ben je in overtreding en kan de fabrikant daar bezwaar tegen aantekenen. (zelfde met sommige Aziaten die met bodykit omgebouwd worden naar 'Ferrari')
Meestal geen probleem tot je 'm verkoopt, maar in dat geval denk ik dat je wel strafbaar bent.
Aldy @Metalfreak30 oktober 2023 13:50
Wie zegt dat de auto die jij (tweedehands) gekocht hebt bepaalde hardware niet blokkeert? Dan heb ik het niet over andere velgen, maar over software gerelateerde hardware.
bzzzt @thomas190730 oktober 2023 13:28
En dacht je niet dat je bij andere automerken geen overeenkomst hoeft te tekenen? Op z'n minst zal je akkoord moeten geven op de EULA van de software die er in zit. Laat staan op alle abonnementsdiensten (eCall, hotspot, per maand betaalde features *kuch BMW stoelverwarming *).
wiseger @bzzzt30 oktober 2023 16:04
Weer die Eula onzin. Bij aankoop van een Xbox wordt je niet gevraagd een handtekening te zetten onder een Eula overeenkomst. Sterker nog, de Eula wordt niet genoemd tijdens het verkoopproces.

Totaal niet te vergelijken met de aankoop van een Ferrari waar de voorwaarden vooraf besproken worden en ondertekend worden voor de levering.
bzzzt @wiseger30 oktober 2023 16:10
Waarschijnlijk staat er dan op de doos dat openmaken gelijk staat aan accepteren van de EULA.

Volhouden dat je nooit akkoord bent gegaan is juridisch gesproken je eigen graf graven want je geeft daarmee toe de software zonder licentie te gebruiken wat niet legaal is.
wiseger @bzzzt31 oktober 2023 17:41
Wat je stelt is niet correct. Legaliteit wordt bepaald door het feit of je betaald hebt of niet. Als je de Eula van een gekocht apparaat zoals een TV, auto of spelcomputer weigert, is het gebruik niet ineens illegaal.

Ter voorbeeld, mijn vorige LG televisie kreeg na drie jaar een automatische OTA update. Bij het opstarten moest ik akkoord gaan met de nieuwe Eula. Ik heb geweigerd, elke keer dat de TV opstarte weigerde ik.
Dat maakt TV kijken niet ineens illegaal, ik heb betaald voor de TV en MediaMarkt wil drie jaar na aankoop niet de aankoopovereenkomst alsnog ontbinden en mij terug betalen.
bzzzt @wiseger1 november 2023 08:31
Wat je stelt is niet correct. Legaliteit wordt bepaald door het feit of je betaald hebt of niet. Als je de Eula van een gekocht apparaat zoals een TV, auto of spelcomputer weigert, is het gebruik niet ineens illegaal.
Betalen doe je voor de hardware en die is van jou. Om de software te mogen gebruiken moet je een licentie hebben en die krijg je door de EULA te accepteren. Als je die niet accepteert heb je geen licentie dus juridisch gezien is dat gebruik illegaal.
Ter voorbeeld, mijn vorige LG televisie kreeg na drie jaar een automatische OTA update. Bij het opstarten moest ik akkoord gaan met de nieuwe Eula. Ik heb geweigerd, elke keer dat de TV opstarte weigerde ik.
Dat maakt TV kijken niet ineens illegaal, ik heb betaald voor de TV en MediaMarkt wil drie jaar na aankoop niet de aankoopovereenkomst alsnog ontbinden en mij terug betalen.
Je gebruikt de software in de TV illegaal. Dat veel fabrikanten het apparaat niet blokkeren als je op 'weigeren' klikt is waarschijnlijk meer gemotiveerd door de wens niet teveel helpdesk belasting te hebben.

Mediamarkt is een dozenschuiver die ook niet weet wat LG heeft gedaan en klanten afpoeiert maar als er dingen in die EULA staan die en rechtsgeldig zijn en waar je echt op geen enkele manier akkoord mee kan gaan zou je kunnen proberen dat aan te vechten. De verwachting dat je na 3 jaar gebruik nieuwprijs terug kan krijgen is natuurlijk niet zo realistisch.
Dat niemand voor duizenden euro's rechtszaken gaat voeren voor een TV van een paar honderd euro is natuurlijk niet zo verrassend...
wiseger @bzzzt1 november 2023 12:06
Wat je stelt klopt juridisch van geen kant.

Een product dat na de koop door de fabrikant onbruikbaar wordt gemaakt valt onder het begrip non-conformiteit. De klant heeft dan recht op volledige terugbetaling van de aankoopsom.

Waarom je dat niet reeel noemt is me een raadsel, het is de wet.

Een Eula daarintegen staat niet in de wet, het is verzonnen door grote leveranciers.
bzzzt @wiseger1 november 2023 13:16
Juridisch is het simpel: voor gebruiken van software heb je een gebruiksrecht nodig, anders is het illegaal.
Als je niet met de -redelijke- EULA voorwaarden akkoord gaat heb je dat recht niet verkregen dus mag je de software niet gebruiken.

Bij non-conformiteit na een aantal jaar is geen regel dat de aankoopsom vergoed wordt; in dat soort gevallen wordt een vergoeding berekend op basis van de verwachte levensduur minus de al genoten levensduur.
CH4OS @BRAINLESS0130 oktober 2023 14:03
Nou ja, bij autoradios heb je natuurlijk ook de code nodig om het apparaat vrij te geven, als de stroom er af is geweest.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 24 juli 2024 03:58]

thomas1907 @Loller130 oktober 2023 13:01
Je mag zomaar je auto tunen zoals jij wilt hoor. Je mag dan alleen geen gebruik maken van infrastructuur die door een ander gemaakt is en onderhouden wordt, en waar specifieke regels voor zijn wat toelaatbaar is.

Dat is toch heel anders dan een xbox die je koopt, zelf eigenaar van bent, en iemand zomaar dingen op gaat blokkeren? Dat is bij die auto toch ook niet?
2green @thomas190730 oktober 2023 13:15
Zo zit het niet, tunen zit ook restricties op van zowel fabrikant als overheid

Fabrikant:blokkeert het soms, garantie vervalt meestal, etc.

Overheid: O.a. herkeuring nodig als:
motor vermogen meer dan 20% toeneemt, als motor meer lawaai maakt, als auto meer dan 20% zwaarder wordt gemaakt, etc.

En die herkeuring is niet even een apk doorlopen.

Edit: "werk tegen" verduidelijkt door dit blokkeren te noemen.

[Reactie gewijzigd door 2green op 24 juli 2024 03:58]

dmantione @2green30 oktober 2023 13:39
Maar wordt het geblokkeerd? Ik denk dat antwoord wel aangeeft dat het gewoon kan. Het geeft gevolgen, maar niemand houdt je tegen.

Tuning heeft overigens meestal geen gevolgen voor de garantie. De meeste fabrikanten doen niet moeilijk en zo nodig kun je gewoon de oude software weer terugladen.
2green @dmantione30 oktober 2023 13:47
Op bepaalde auto's word het inderdaad geblokkeerd (dat is wat ik bedoelde met tegenwerken in mijn vorige antwoord).

Niet heel anders dan dat bijvoorbeeld Tesla andere functies blokkeert op hun auto's als je niet genoeg betaald of omdat ze niet willen dat je bepaalde dingen ermee doet.
dmantione @2green30 oktober 2023 13:50
Tesla is inderdaad een hele eigenwijze fabrikant die de grenzen opzoekt, is al op bepaalde punten tegen de lamp gelopen. Bij Tesla zullen we moeten afwachten hoe het zich ontwikkeld.
youridv1 @dmantione30 oktober 2023 15:13
Maar wordt het geblokkeerd? Ik denk dat antwoord wel aangeeft dat het gewoon kan. Het geeft gevolgen, maar niemand houdt je tegen.
Ja, dat wordt geblokkeerd. Heel veel moderne auto ECU's worden vanaf de fabrikant encrypted geleverd. Je moet de ECU eerst decrypten voordat je hem mag herprogrammeren.

Ook zijn er zat dealers die bij het detecteren van een tune gewoon je ecu software weer overschrijven. Bij verscheidene tuning bedrijven kun je voor een zacht prijsje een backup van je ecu tune terug laten schrijven in zo'n geval.

Bij zo'n beetje iedere autofabrikant staat in de voorwaarden dat je garantie vervalt. Ze handhaven dit in de praktijk niet, maar de seconde dat jij echt schade aan je motor oploopt en ze een tune detecteren in je ECU gaan ze op hun strepen staan en dan kun jij helemaal niets.

en zoals @2green vermeldt vervalt je typegoedkeuring bij meer dan 20% vermogens toename. Mocht je verzekering dit bij een zwaarder ongeluk gaan proberen te achterhalen dan ben je niet verzekerd. Als de persoon die je aangereden hebt zwaar letsel heeft, sta je voor de rest van je leven in de schuld.

ECU tuning wordt aan de lopende band gedaan en het decrypten van ECU's is niet super ingewikkeld, maar wettelijk / garantie technisch gezien is het geen grijs gebied. Als de fabrikant of de agent of de verzekeringsmaatschappij uitkomt, sta jij met je broek op je enkels.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 24 juli 2024 03:58]

dmantione @youridv130 oktober 2023 19:11
[...]
Bij zo'n beetje iedere autofabrikant staat in de voorwaarden dat je garantie vervalt. Ze handhaven dit in de praktijk niet, maar de seconde dat jij echt schade aan je motor oploopt en ze een tune detecteren in je ECU gaan ze op hun strepen staan en dan kun jij helemaal niets.
Dat hoort ook: Er is dan vermoeden van oneigenlijk gebruik en de bewijslast ligt dan bij de koper. Vandaar dat er homologatieprocedures bestaan, zodat de garantie kan blijven lopen. De kwestie is eerder als er iets anders stuk gaat, bijvoorbeeld het raam vast gaat zitten. Dan is men gewoon verplicht tot garantie en ik ben eigenlijk niet bekend met fabrikanten die weigeren dit soort dingen onder garantie te repareren omdat er een tuning heeft plaatsgevonden.
t_o_c @thomas190730 oktober 2023 14:14
Die vergelijking gaat niet helemaal op. Zolang je auto aan de regelgeving voldoet mag je er inderdaad dingen aan veranderen. Net zoals jij je Xbox ook mag verbouwen binnen de regels.

Maar als jij je auto aanpast betekent dat niet dat de dealer nog garantie of ondersteuning moet geven.

Het blokkeren van accessoires zonder licentie moet je waarschijnlijk meer in dat licht zien. Microsoft "fixed" iets wat "toevallig" werkte maar waarschijnlijk nooit de bedoeling was om officieel ondersteund te zijn.
Jeanpaul145 @Loller130 oktober 2023 12:57
Of, nou ja, dat je gewoon een goedkope 3rd party controller koopt en nu erachter er komt dat die niet meer gaat werken.
Dat is een veel groter probleem IMO.
Metalfreak @Loller130 oktober 2023 13:09
Mag je zomaar je auto tunen zoals jij maar wilt en dan gebruik maken van de infrastructuur die door andere gemaakt is? Neen. Idem dito hier.
Dat mag wel degelijk. Alleen is er een andere onafhankelijke instantie (RDW) die je auto dan misschien afkeurt, maar een fabrikant zal er niet voor zorgen dat jij je auto ineens niet meer kunt gebruiken in de staat waarin jij hem hebt gebracht.
ultimasnake @Loller130 oktober 2023 13:34
Als ik mijn autoradio wil vervangen met een android entertainment systeem staat mij het volledig vrij te doen… wil ik ipv voor 200,- een luchtfilter plaatsen van een ‘third party’ die goedkoper is dan ben ik vrij dit te doen en staan de wieldoppen me niet aan en wil ik een dikke velgenset eronder gooien etc etc….

Het is jouw auto en je doet ermee wat jij wilt. Dat het vervolgens illegaal is volgens de wet om enorme spikes aan de voorkant van je wagen vast te maken ‘mad max stijl’ heeft niets met de fabrikant te maken
cold_as_ijs @Loller130 oktober 2023 12:58
Het zijn niet alleen cheat devices die hier door gepakt worden. Brooks, bekend van arcade sticks, loopt ook tegen dit probleem en ik verwacht dat dit ook het geval gaat zijn met veel andere 3rd party controllers.
marhalm @cold_as_ijs30 oktober 2023 13:14
Ik snap je hoor, maar waarom zou Brooks de boel dan niet laten autoriseren?
cold_as_ijs @marhalm30 oktober 2023 14:45
Dat zou kunnen. Betekend dat ze een licentie moeten gaan afnemen van MS, wat hoogstwaarschijnlijk betekend dat ze geld moeten gaan afdragen.
Maar MS heeft dit onverwachts uitgerold zonder communicatie naar buiten. Ik zou als bedrijf me ook achter de oren krabben of ik mijn product wel wil supporten op xbox.

Ik denk overigens dat wat MS wil bereiken totaal zinloos is. De cheat device makers gaan waarschijnlijk gewoon XBOX approved device spoofen of gaan gewoon originele XBOX controllers gebruiken. Dus 2-6 maanden even geen cheaters en dan zijn ze gewoon weer terug
Manderlay1 @cold_as_ijs30 oktober 2023 19:56
Tja als jij een markt laat liggen van enkele miljoenen potentiële klanten dan is dat ook niet de beste strategie denk ik. MS gaat er niet minder mee verdienen
Captain Jorg @Firestorm30 oktober 2023 13:27
Omdat het anders niet meer werkt 8)7 :P
Firestorm @Captain Jorg30 oktober 2023 13:28
:?
Het werkt nu toch?
PCG2020 @Firestorm30 oktober 2023 13:40
Maar straks niet meer...
CH4OS @PCG202030 oktober 2023 14:16
En een licentie kopen zodat het wel blijft werken kan niet, omdat...? :?
PCG2020 @CH4OS30 oktober 2023 14:34
De vraag van @Firestorm was waarom Brooks zijn 3rd party controllers zou moeten laten autoriseren als ze nu nog wel werken. Antwoord: omdat ze straks misschien niet meer werken, vanwege de nieuwe 'policy' van Microsoft aangaande 3rd party controllers.

Of Brooks al dan niet een licentie kan of zal kopen zodat hun controllers geautoriseerd zijn, is een andere kwestie ;)
CH4OS @PCG202030 oktober 2023 14:35
Of Brooks al dan niet een licentie kan of zal kopen zodat hun controllers geautoriseerd zijn, is een andere kwestie ;)
Maar dan weet je dus toch ook niet of het 'straks' wel of niet werkt? :)
PCG2020 @CH4OS30 oktober 2023 15:06
Heel cru: met een licentie wel, zonder licentie niet. Alleen zegt dat verder niets over de intenties van Brooks.
T-men @CH4OS30 oktober 2023 14:39
En een licentie kopen zodat het wel blijft werken kan niet, omdat...? :?
...dat tijd en geld kost.
CH4OS @T-men30 oktober 2023 14:40
Tja, liever dat dan geen geld meer kunnen verdienen omdat jouw producten niet meer bruikbaar zijn, toch? :?
T-men @CH4OS30 oktober 2023 14:54
Het was niet nodig. Nu is dat wel zo. Dat zijn dus extra kosten voor deze bedrijven.
Geen enkel bedrijf zit op extra kosten te wachten.
CH4OS @T-men30 oktober 2023 15:07
Tja, ik denk dat een bedrijf vooral geld wil verdienen. Als het dus geld wilt blijven verdienen, zal men dus wel overstag moeten. De kosten kunnen se eventueel in rekening brengen bij de klant. De kosten zullen écht het probleem niet zijn.
T-men @CH4OS30 oktober 2023 15:19
Tja, ik denk dat een bedrijf vooral geld wil verdienen.
Precies ! Daarom hebben ze dat in het verleden niet gedaan. Het kost tijd en geld, er was geen noodzaak en het is (was) niet in het belang van die bedrijven en dus het werd niet gedaan.

Nu is die noodzaak er wellicht wel, maar dat is een nieuwe businesscase.
Wouterie @T-men30 oktober 2023 15:41
Of het werd getolereerd. Het is bij Microsoft altijd weer afwachten wat er nou precies over op papier staat. Mag je als hardwareleverancier een product op de markt zetten en claimen dat het compatibel is met de Xbox zonder dat je daar een licentie voor hebt? Of mag je het zeggen omdat het vooralsnog nooit door Microsoft is afgedwongen? Hoe dan ook moet je bij de hardwareleverancier zijn wanneer je product niet meer werkt.
Ik hou wel van duidelijkheid. Gedoogbeleid is mij een doorn in het oog.
Manderlay1 @Captain Jorg30 oktober 2023 19:53
Haha goeike
supersnathan94
@Loller130 oktober 2023 13:08
Mag je zomaar je auto tunen zoals jij maar wilt en dan gebruik maken van de infrastructuur die door andere gemaakt is? Neen.
Ehm jawel? Stage 1 en stage 2 chippen is gewoon toegestaan. Andere intake en grotere radiator ook. Nieuw uitlaat systeem is ook prima zolang ie maar niet te luid is (geluidsoverlast) en zich aan de uitstootnormen houd (dus kat er in enzo).

Je mag echt best veel aan een auto versleutelen hoor.
Onbelangrijk @Loller130 oktober 2023 13:14
Ik mag gewoon neoonderdelen monteren hoor, en dan mag ik gewoon de weg op. Ik mag andere banden monteren, een ander stuur, ander plaatwerk en zelfs een andere motor.

Dus jouw stelling is fout. MS moet hierin, net als al die andere hardware boeren worden verplicht dit toe te laten.
jorisvergeerTBA @Loller130 oktober 2023 13:20
Ja ik mag mijn auto tunen zoals ik wil. Ik mag zelf mijn eigen auto vanaf de grond af aan zelf opbouwen. En zolang het aan de minimale eisten voldoet om de weg op te komen mag ik ermee de weg op.

Als je met infrastructuur van andere de weg bedoelt. Dan is die weg ook gewoon voor mij gemaakt van mijn belastinggeld.
dmantione @Loller130 oktober 2023 13:22
Ik niet hoor, maar als ik mijn auto laat tunen, mag ik daar gewoon mee rijden en als de tuning goed gedaan is komt hij door de APK. Het is vaak zelfs mogelijk homologatie op de tuning aan te vragen zodat de garantie niet verloopt. Een autofabrikant doet ook niet moeilijk als er een oliefilter in is gezet van een derde fabrikant. Dus ik snap helemaal niets van je argument.

In ieder geval... ik ben opgegroeid in een wereld dat ik zelf mijn joysticks kon uitkiezen voor mijn Commodore 64 en snap dan ook niet waar de fabrikant het lef vandaan haalt om dat te verbieden.
Yzord @Loller130 oktober 2023 13:40
Dat mag wel mits je totaal vermogen niet meer dan 40% van origineel opgegeven waarde is.
_Thanatos_ @Loller130 oktober 2023 14:06
De vergelijking met een auto is ook onuitputtelijk... Maar in het geval van een auto zit je aan wettelijke beperkingen. Er is geen wet die je ervan weerhouden kan om een alternatieve controller te gebruiken op je games console.

Sterker nog, ik zet m'n twijfels bij het blokkeren van hardware van derden, in de zin dat dat weleens illegaal zou kunnen zijn.
Tintel @Loller130 oktober 2023 14:21
Mag je zomaar je auto tunen zoals jij maar wilt en dan gebruik maken van de infrastructuur die door andere gemaakt is?
Zeker wel. Mag gewoon de weg op als ik de wielen van een andere fabrikant eronder hang.... en de infrastructuur is dan ook niet van de fabrikant. Maar de fabrikant kan niets zeggen over de wielen nadat ik de auto heb gekocht.... dus goed voorbeeld om aan te geven dat was MS doet, niet door de haak kan.
kodak @Loller130 oktober 2023 15:02
Wat je stelt is niet zomaar correct en ook niet zomaar vergelijkbaar. Geen enkele leverancier kan je zomaar verbieden een voertuig dat je koopt aan te passen. De wetgever, wat een leverancier niet is, stelt hooguit verplichtingen dat je aanpassingen bij bepaald gebruik niet zomaar mogen. Bijvoorbeeld om verkeersveiligheid of specifieke omstandigheden waarop merkrecht telt. Zoals ongekeurd met aanpassingen aan openbaar verkeer deelnemen, of in het openbaar ongevraagd andermans merkrecht schenden.

Daarbij kan een leverancier ook niet zomaar een meer belangrijkere (suggestieve) mening over gebruik claimen. Het recht op beslissen over verkochte producten gaat gewoonlijk namelijk over op de koper. Dus ook het recht om het prive in combinatie met andere hardware te gebruiken. Je kunt dat recht niet zomaar beperken door maar suggestief te doen over het gebruik of risico's, zelfs niet als het gaat om een samenwerking zoals gebruik van een (semi)publiek gamenetwerk. Dan lijkt me dat er op zijn minst bewijs hoort te zijn dat de apparatuur onacceptabel risico vormt om uit te sluiten. Het is niet zomaar onacceptabel door suggestief te gaan doen dat onofficiele hardware alleen maar onredelijke doelen heeft.
TheDudez @Loller130 oktober 2023 15:04
Ik mag er een andere auto radio in doen. Staat het in de voorwaarden dat dit niet mag? Tja dan heb je inderdaad pech maar je kan dan wel de gok wagen als klant natuurlijk.

Fijn? Nee zeker niet ben er ook geen voorstander van maar het is niet anders dan had je het product niet moeten kopen en de voorwaarden moeten lezen.
EpicKip @Loller130 oktober 2023 13:00
Maar je mag wel off-brand/goedkopere varianten van onderdelen installeren in je auto dus die vergelijking gaat niet helemaal op. Het is namelijk (voor zover ik weet) niet zo dat een onderdeel gelicenceerd moet worden bij de auto fabrikant, moet het voldoen aan de (europese) maatstaven? Zeker! Maar die goedkeuring haal je niet bij de fabrikant.
EpicKip @bzzzt30 oktober 2023 13:38
Wat is dat nou voor vreemde opmerking...? Naast het feit dat ik niet zeg dat ik dat doe, is een onderdeel dat goedkoper is dan die van het automerk niet per definitie slecht. Ze moeten gewoon aan de voorwaarden voldoen en zijn getest ed.

Soms is het zelfs andersom! Helemaal met wat oudere auto’s. Hier een voorbeeld: Bij een bekende viel ooit het raam in de deur, de plastic dingetjes die hem vast hielden waren door de tijd afgebroken, nou kun je die oem. plastic dingen weer halen.. Of je haalt off-brand metalen die specifiek voor die auto’s worden gemaakt en verder hetzelfde zijn, alleen veel langer mee zullen gaan dus.

Ps. Je opmerking is zwaar OT.

[Reactie gewijzigd door EpicKip op 24 juli 2024 03:58]

Aldy @EpicKip30 oktober 2023 13:55
Ik vind dit een juiste opmerking, zeker als je bedenkt dat misschien de software van de auto deze airbags niet accepteert. Je moet een onderscheid maken tussen hardware dat wel en dat niet softwaregerelateerd is.
EpicKip @Aldy30 oktober 2023 14:20
Je weet best dat de opmerking niet zo bedoelt was anders was bzzzt wel in detail gegaan over de software kant.

En veel dingen in auto's (waar software aan hangt) zijn universeel, zo zou het maar zo kunnen dat dat bij airbags ook zo is. Ze hebben een signaal nodig, that's it. (hiermee zeg ik niet DAT het zo is, het zou in theorie kunnen, ik heb er geen behoefte aan om me hier verder in te verdiepen, dat jij het als voorbeeld gebruikt zal vast betekenen dat dat juist niet kan)

Maarja we kunnen wel OT door blijven gaan maar volgens mij zijn mijn reacties heel duidelijk: De vergelijking gaat niet op en off-brand != slecht.

[Reactie gewijzigd door EpicKip op 24 juli 2024 03:58]

Aldy @EpicKip30 oktober 2023 15:15
Heel toevallig is mijn kleinzoon hier met z'n PS 4. Deze heeft bluetooth, alleen kun je er geen hoofdtelefoon mee aansluiten. Gewoon softwarematig geblokkeerd. Echt toeval, werkt overigens wel met 2,4.
Ik weet ook niet of airbags niet kunnen, het werd alleen genoemd. Maar in mijn auto kan ik ook bepaalde software niet aansluiten, wel interface maar werkt met een bepaald apparaat niet. Gebruik ik een ander apparaat, dan werkt het wel. Dus blokkeren is echt wel aan de orde.
De reacties over de auto gaan niet over de software van een auto, maar of je je velgen mag vervangen, Bij wijze van spreke dan.
Overigens vind ik een blokkade door X Box prima als het het valsspelen tegengaat, maar verder hoort het altijd generiek te zijn. Alles aansluiten wat je wil. Maar als dit het valsspelen niet kan tegenhouden, dan moeten de goeden onder de kwaden lijden.
TonnyTonny @bzzzt30 oktober 2023 14:01
Brandstofpomp Maserati GT4200: € 1800 bij de dealer.
Brandstofpomp Alfa Romeo Guila: € 320 bij de dealer.
Brandstofpomp Fiat 500: € 175
Generieke brandstofpomp Bosch: € 170

Precies dezelfde Bosch pomp. . Alleen ander labeltje op de doos.
Arrow_U @bzzzt30 oktober 2023 13:49
Wat?
Donstil @theduke198930 oktober 2023 12:53
maar huren we de console of kopen we de console?
We kopen de console maar nemen een licentie af om de software te mogen gebruiken en laat deze aanpassing nou net in de software zijn.
dmantione @Donstil30 oktober 2023 13:41
Helemaal niet, ik koop een exemplaar van de console en daarmee een exemplaar van de software die erop staat. Een licentie afnemen om software te mogen gebruiken is een broodje-aap-verhaal: Je mag software altijd gebruiken op basis van artikel 45j van de auteurswet, dat kan niemand je verbieden.
Remzi1993 @theduke198930 oktober 2023 15:08
Inderdaad, als je eigenaar bent hoor je te kunnen doen wat je wilt met je object, echter MS doet dit ook om bepaalde hardware die cheaten helpt tegen te gaan. Zoals bijvoorbeeld auto aim dingen die je voor je controller kunt vastzetten enz...

Echter vind ik dat het recht op eigendom verder gaat en boven die het recht van de fabrikant gaat.
Aldy @Remzi199330 oktober 2023 18:24
De fabrikant heeft in deze helemaal geen recht, maar een plicht en dat is dat de mensen die een X Box kopen het onbetwiste recht hebben om plezier te hebben van hun aankoop. Door het cheaten kun je dit recht niet garanderen en dan moet Microsoft kiezen welk recht prevaleert, het recht op eigendom of het recht om plezier van je aankoop te hebben. Ze hebben voor het laatste gekozen en naar mijn idee, te"recht".

Edit: taalkundig

[Reactie gewijzigd door Aldy op 24 juli 2024 03:58]

Remzi1993 @Aldy30 oktober 2023 21:55
Het probleem is dat dit alleen multiplayer en online gamen is tegen anderen. Als je bijvoorbeeld dit offline in een single player game of modes can die game zou gebruiken dan val je anderen er niet mee lastig, echter vind ik het recht op eigendom dus verder gaan. MS zou dit alleen aan de server kant moeten controleren en niet aan de client kant (ze doen beide trouwens).

Ik vind, zo is het recht nu ook, dat je kan doen wat je wilt met je eigendom. Het recht staat aan de kant van eigenaren van Xbox consoles, maarja theorie en praktijk zijn twee verschillende dingen. Iemand moet er een zaak van maken dan pas zien we wat er in de praktijk zou gebeuren.
Aldy @Remzi199330 oktober 2023 23:17
Iemand moet er een zaak van maken dan pas zien we wat er in de praktijk zou gebeuren.
Vaak zijn er bepaalde voorwaarden verbonden aan het gebruik van de software en als één van de voorwaarden is dat er alleen randapparatuur mag worden gebruikt dat aan de voorwaarden van MS voldoet (bijvoorbeeld de licentie) dan staat dit al in de voorwaarden en hebben ze het alleen nu pas geëffectueerd.
Ik weet het niet, maar dit zal best kunnen.
Remzi1993 @Aldy31 oktober 2023 13:46
Je kan alles als bedrijf in je voorwaarden zetten, maar wetten staan nog steeds boven die van eigen voorwaarden van bedrijven evenals bijvoorbeeld EU verdrag rechten van de mens.

Zat zaken waar bedrijven denken dat ze kunnen doen en laten wat ze willen en teruggefloten werden hierom (eigen voorwaarden).

[Reactie gewijzigd door Remzi1993 op 24 juli 2024 03:58]

Aldy @Remzi199331 oktober 2023 13:52
In de wet staat ook het conformiteitsbeginsel en als ik elke keer online van een valsspeler verlies is de lol er snel af en voldoet het product niet aan de conformiteit. Misschien discutabel, maar daar moet de rechter over oordelen.
Remzi1993 @Aldy31 oktober 2023 14:03
Daarom moet een rechter zich er over oordelen, echter dat gebeurt pas als iemand er een zaak van maakt tot die tijd is het dus speculatie.
Aldy @Remzi199331 oktober 2023 14:08
Ik heb geen Xbox dus ik word gelijk weggestuurd bij de rechter omdat ik geen belanghebbende ben. Heb trouwens geen enkele spelcomputer. Ik sluit hooguit de PS van mijn kleinzoon op onze TV aan. :)
Volgens mij staat er ergens ook in de wet het woord genot en dat heb je ook niet als je altijd verliest.
Maar je hebt gelijk, dit alles is speculatie.
Blokker_1999
@theduke198930 oktober 2023 12:46
Je hebt de console gekochjt. Als deze gehuurd zou zijn, zou dat betekenen dat je de overenkomst kan beeindigen en dan de console moet terugsturen in goede staat. Maar jij mag gerust een hamer nemen en je helemaal laten gaan op die console. Niemand die je zal tegenhouden.

En persoonlijk had ik liever gezien dat MS gewoon een signaal zou geven aan anti-cheat software of aan de games dat zulke adapters gebruikt worden en de game makers het laten oplossen, dat doen ze in dit geval niet. Al verwacht ik datr de motivatie dat vele games zo een optie vandaag missen en nooit gaan krijgen heeft meegespeeld in deze beslissing.

Het is kiezen tussen pest en cholera. En nee, niet iedereen zal het eens zijn met die keuze.
Kaoh @Blokker_199930 oktober 2023 12:52
Want bij consoles, anders dan bij pc, is het een belofte van het platform. Veilig gamen, werkend en zonder cheaters.

Die hardware maakt cheaten mogelijk een dat breekt de belofte aan de klanten. Niet gek om het te blokkeren, had ik liever eerder gezien.
_Thanatos_ @Kaoh30 oktober 2023 14:04
Wat boeit het nou dat iemand cheat? Zolang ze dat maar niet in een online game doen.
Tintel @_Thanatos_30 oktober 2023 14:22
Juist. En zijn alle controllers van een third-party nu opeens foute boel dan?
Kaoh @Tintel30 oktober 2023 17:46
Als een 3rd party device het logo 'designed for xbox' draagt is deze gewoon al licensed. En die vallen hier buiten natuurlijk.
Tintel @Kaoh31 oktober 2023 11:24
Je hebt gelijk - ik bedoel unlicensed third-party...
Aldy @Tintel30 oktober 2023 15:39
Ik denk dat geen enkele controller van een third party foute boel is. Het probleem is dat er andere randapparatuur aangesloten kan worden, waarmee er wel vals gespeeld kan worden. En als dit te voorkomen is, dan is dit een prima zaak. Het nadeel is alleen dat met het voorkomen van de cheaters alle third party apparatuur opeens niet meer werkt. Echt een moeilijke keuze, maar ik denk dat Microsoft een juiste keuze gemaakt heeft.
Tintel @Aldy30 oktober 2023 15:51
maar ik denk dat Microsoft een juiste keuze gemaakt heeft.
Maar wel vanuit de aanname dat elk onofficieel randapparaat een cheat is. Dus vanuit wantrouwen....
En als side-effect heb je vendor-lockin.
Dus ook al heb je gelijk wat betreft de game-experience (no cheating), de nadelen zijn er ook wel.
Aldy @Tintel30 oktober 2023 16:02
Echt een keuze tussen twee kwaden. Ik weet dat er niets zo frustrerend is te verliezen van iemand die vals speelt. Daar heeft iedereen die online weleens speelt, mee te maken gehad.
Maar wel vanuit de aanname dat elk onofficieel randapparaat een cheat is.
Denk niet eens dat er zo wordt gedacht, maar ze zijn waarschijnlijk niet in staat om alleen de cheatapparatuur uit te sluiten, dus moeten ze alles uitsluiten. En de nadelen zijn immens, zeker weten.
Tintel @Aldy30 oktober 2023 17:29
niets zo frustrerend is te verliezen van iemand die vals speelt.
Helemaal waar...haalt de lol eraf. Zeker omdat de cheater altijd lijkt te winnen ten koste van het verliezen van een ander (enkel tegen een AI strijden zou minder erg zijn - dan verlies je vooral op stats dat is net wat minder erg).

Ja, het cheat-effect is het grootste probleem. Maar ik denk toch dat 'leveling the playing field' met aim-assist een 'dingetje' (wat nu dan dus wordt uitgebuit). Er is al een moeilijk te herleiden verschil van het gebruik van een muis t.o.v. een controller met aim-assist.
Kaoh @Tintel30 oktober 2023 17:39
Nee, er zijn ook gelicenceerde 3rd party controllers etc te koop.
Kaoh @Aldy30 oktober 2023 17:42
Zelfs die keuze is zo moeilijk niet, het licenceren is al een gewoonte voor officiele 3rd party hardware sinds de xbox 360 en daar is nu ook niets nieuws aan.
De meeste main stream partners hebben dat ook gewoon al gedaan, want het is officieel al decenia een eis om het xbox accecoire protocol te mogen gebruiken. Alleen zijn er ook devices op de markt die daar een truck voor hebben ingebouwd om daaromheen te werken, plus je controller in een pass through port om de pairing te doen etc. En die waren dus buiten beeld, maar nu blijkbaar toch te blokeren.
_Thanatos_ @Tintel31 oktober 2023 10:21
Nee juist niet. Maar games kunnen ook wel detecteren of er een controller wordt gebruikt die cheaten in de hand werkt. Die algoritmen hebben ze voor pc-games ook, dus copypasten die boel. Lijkt me een koud kunstje.
Kaasje123 @_Thanatos_30 oktober 2023 14:18
Juist en waar denk je dat het gedaan wordt?
_Thanatos_ @Kaasje12331 oktober 2023 10:19
Op de verkeerde plek, sowieso. Blind vertrouwen in je eigen hardware is een slecht idee, en daarmee het wegnemen van de verantwoording bij de game om cheaters te betrappen, is ook een slecht idee.

Wat cheaten is, verschilt immers per game. En ook of cheaten slecht is, verschilt per game.

Stel dat ik een singleplayer game speel. Ja, ik weet het, niet populair blijkbaar, maar het zal je maar gebeuren dat je een singleplayer game koopt. Wtf boeit het als ik daarin cheat? Het is mijn game, ik benadeel er niemand mee, en bovenal, het is mijn game, mijn console, mijn controller, mijn tv, en mijn beleving. Ik bepaal zelf wel of ik cheat.

In online games is het een kutstreek. Maar daarom kun je dit dus niet fixen adhv hardware-beperkingen. De hardware weet immers niet wat je gaat spelen.
Jeanpaul145 @Blokker_199930 oktober 2023 13:01
En persoonlijk had ik liever gezien dat MS gewoon een signaal zou geven aan anti-cheat software of aan de games dat zulke adapters gebruikt worden en de game makers het laten oplossen, dat doen ze in dit geval niet.
En dan zegt de fabrikant van die cheat software "yeah, no thanks. We like making money, so piss off".

Daarnaast, zelfs al zouden ze meewerken met dat plan van jou, dan krijg je alleen maar de idioterie van de anti-cheat wereld op pc op consoles als resultaat, en daar kan alleen maar een moeder van houden.

[Reactie gewijzigd door Jeanpaul145 op 24 juli 2024 03:58]

Cambionn @Jeanpaul14530 oktober 2023 14:14
Ik denk dat Blokker bedoelt dat het systeem dat nu herkent dat die hardware erin zit een signaal heeft, niet dat de hardware bouwer dat erin moet zetten. Geen ander systeem dan nu dus, en niet meer afhankelijk van de hardwarefabrikant. Enkel een andere manier van afhandelen (signaal sturen ipv blokkeren).

Weet ook niet of ik dit wel echt de oplossing vind overigens. Denk ook dat hardwarebouwers, zeker die die expres cheat-hardware maken, alleen maar creatiever gaan bouwen om er omheen te komen. Maar dat even daar gelaten.
Robin94 @theduke198930 oktober 2023 14:33
Je koopt inderdaad de console en deze mag je gebruiken zoals jij het wil. De melding krijg je enkel bij het spelen van online games zoals is toegevoegd aan het artikel. Voor online gamen sluit je wel een overeenkomst af (live gold, of gamepass).
GertMenkel
@Tweakez30 oktober 2023 12:30
Ik kijk er toch wel van op. "Dit perfect werkende, spec compliant apparaat mag je niet gebruiken want de fabrikant heeft ons niet betaald voor een stickertje" is toch een bizarre foutmelding voor een console.

Als Windows 12 alleen Microsoft-gecertificeerde toetsenborden gaat aanbieden, verwacht ik ook dat iedereen daardoor verrast wordt. Deze onzin verwacht ik van Apple, niet van MS.
Michaelr1 @GertMenkel30 oktober 2023 12:39
Het is een gevalletje het doel heiligt de middelen. Wanneer jij multiplayer games speelt en lastig gevallen wordt door cheaters die dit als middel gebruiken, ben je toch blij dat het geblokkeerd wordt?

Ik snap de gedachte wel, maar er zijn legio apparaten waarop je niet kunt doen wat je wil. Ook op PC kun je al jaren standaard niet meer "alles". Windows op een PC zonder TPM chip bijvoorbeeld. Apple, Android kun je ook veel niet wat je wel zou verwachten te kunnen op een PC.

Edit: Ik zeg lastig gevallen, maar doel dan op dat je geconfronteerd wordt met cheaters. Omdat ze cheat "vallen ze je lastig" tijdens het spelen van een potje.

Verkeerde keuze van woorden, excuus!

[Reactie gewijzigd door Michaelr1 op 24 juli 2024 03:58]

GertMenkel
@Michaelr130 oktober 2023 12:56
Cheaters kopen volgende maand gewoon betere cheats die zich als officiële controllers voordoen. Ik snap het sentiment, maar Microsoft vindt het zelf helemaal prima om een Elite te kopen waar je preciezere joysticks in kan stoppen en de hair triggers zijn een feature, geen cheats.

Cheaters zullen blijven valsspelen, ze zullen zich alleen lastiger te detecteren maken. Voor de eerlijkheid lijkt me een "gebruikt hardware waarmee je kunt cheaten" vlaggetje meesturen naar de gameservers een stuk praktischer om valsspelen aan te pakken dan om valsspelers te vertellen dat ze gepakt zijn en wanneer ze hun volgende cheathardware in huis moeten hebben.
killercow @Michaelr130 oktober 2023 12:45
en hoe gaat het gebruik van een off-brand keyboard ipv een on-brand keyboard met MS-tax precies een verschil maken in situaties waarbij iemand lastig gevallen wordt?

Cheaten is 1 ding, Lastig vallen is iets heel anders wat hier helemaal niets mee te maken heeft.
JBVisual @killercow30 oktober 2023 13:01
Microsoft blokkeert het gebruik van toetsenborden niet, helaas staat het in het artikel wat ongelukkig verwoord.

Microsoft gaat niet officiële hardware blokkeren.
Denk aan de de adapter die al benoemd is, er zijn adapters die een “toetsenbord en muis” vertalen naar een controller, waardoor de Xbox denkt dat er een controller aangesloten is.
Dit levert je dus een voordeel op bij bijvoorbeeld een online shooter.

Het gebruik van toetsenborden en muizen, die ook conform de officiële communicatie standaarden zichzelf ook als zodanig bekend maken, zullen ook gewoon blijven werken.
Het spelen van games zoals “Anno” en “cities skylines” blijft dus ook gewoon mogelijk met muis en toetsenbord.

Ook is het gebruik van Bluetooth headsets van meerdere merken ook gewoon nog een optie.

Ik verwacht dat de impact voor veel mensen dus wel beperkt zal zijn, heel veel randapparatuur die hier in Nederland verkocht wordt is ook gewoon officiële apparatuur.

Edit:
mijn reactie gaat inhoudelijk niet goed in op de reactie van @killercow.
Wel blijft mijn reactie verder overeind omdat deze op de rest van de discussie wel enige inhoud toevoegt.

[Reactie gewijzigd door JBVisual op 24 juli 2024 03:58]

TheVivaldi @JBVisual30 oktober 2023 13:12
Dat is waar, maar als er voldoende markt is voor die onofficiële (cheater)dingen, dan zullen ze misschien wel een licentie afnemen en zo alsnog producten maken die geautoriseerd lijken, maar eigenlijk iets anders doen.
JBVisual @TheVivaldi30 oktober 2023 13:14
Klopt helemaal, het is ook maar net wat een "cheater" er voor over heeft.
Ik heb geen idee welke controle mechanismes gebruikt worden, maar ik kan mij voorstellen dat door bepaalde chips uit "officiële" hardware te halen en deze in de cheat hardware te zetten, je de xbox redelijk makkelijk voor de gek zou kunnen houden.

Ik kan mij goed voorstellen dat er in deze markt vast wel mensen zijn die geld over hebben voor deze dure oplossing.
killercow @JBVisual30 oktober 2023 13:14
Mn reactie ging meer over het 'erbij getrokken' verhaal dat dit zou helpen tegen het lastig vallen van mensen.
JBVisual @killercow30 oktober 2023 13:16
Mijn excuus, verkeerd geïnterpreteerd.
Michaelr1 @killercow30 oktober 2023 13:58
Ik zeg lastig gevallen, maar doel dan op dat je geconfronteerd wordt met cheaters. Omdat ze cheat "vallen ze je lastig" tijdens het spelen van een potje.

Verkeerde keuze van woorden, excuus!
killercow @Michaelr130 oktober 2023 20:07
Ahjuist, ik dacht er vooral stalkers of niet woke lieden in te horen.
dmantione @Michaelr130 oktober 2023 13:59
Ik vind dat je wel erg makkelijk in het narratief meeloopt. Ik kan me voorstellen dat een beter invoerapparaat een voordeel oplevert, maar een schaatser heeft ook vrijheid in keuze van zijn schaatsen, dat is niet hetzelfde als valsspelen. Als een bepaald invoerapparaat betere resultaten oplevert, dan is het vooral Microsoft die zal moeten nadenken over de kwaliteit van zijn waren.
Tintel @dmantione30 oktober 2023 15:20
Buiten de andere kwaliteit is er toch ook zoiets als: andere prijs (voordeliger) of beter passend bij iemands kleine/enorme handen?
Anti-cheat = ja. Maar dat kan de software dat dan niet opmerken tijdens het gebruik van de cheat hardware? Om dan maar meteen alles zonder licentie af te keuren.....
Aldy @dmantione30 oktober 2023 16:51
Die schaatsen zijn alle bij de reguliere handel te koop. Dat geldt ook voor dat invoerapparaat en daar is naar mijn idee niets mis mee, maar het gaat in dit geval vooral om apparatuur dat niet via de reguliere handel te koop is of juist niet voor de X Box bedoeld is. Om op jouw voorbeeld met de schaatsen terug te komen: Een phöne is bedoeld voor bijvoorbeeld je haar, maar je kan er natuurlijk ook je kleding mee drogen. Het is echter niet bedoeld om bij het schaatsen het ijs voor je tegenstander te laten smelten. Hoe verzin ik het, hè. _/-\o_
dmantione @Aldy30 oktober 2023 19:07
Ik vind het in ieder geval wel treffend. :+ En om de analogie op te houden: In dit geval zou je geen eigen schaatsen meer mogen gebruiken omdat de ijsbaanuitbater bang is dat iemand een föhn gaat gebruiken om het ijs voor de tegenstander weg te smelten.
Aldy @dmantione30 oktober 2023 20:24
Ik dacht er meer aan dat alles legaal gekocht was, de schaatsen zijn gecertificeerd om op de ijsbaan te gebruiken. Misschien is de föhn ook gecertificeerd, maar niet voor die ijsbaan en die mag je dus ook niet mee naar binnen nemen. :)
Maar we begrijpen in ieder geval waar de schaats wringt.
RefriedNoodle @GertMenkel30 oktober 2023 12:47
Deze onzin verwacht ik van Apple, niet van MS.
De Xbox is een nog meer gesloten platform dan een iPhone, en dat geldt eigenlijk al voor elke console sinds Nintendo en Sega de scepter zwaaiden. Ik zie niet in waarom je hier van op zou moeten kijken.
divvid @GertMenkel30 oktober 2023 13:08
breng ze nou niet op ideeën
anboni @GertMenkel30 oktober 2023 13:11
Deze onzin verwacht ik van Apple, niet van MS.
MS heeft gezien dat Apple er alsmaar mee wegkomt, dus nu willen ze uit dezelfde ruif gaan meesnoepen.
Marzman @Tweakez30 oktober 2023 13:38
Op zich niks mis mee, maar wel om die spelregels na aankoop te veranderen.

Een beetje als mijn HP printer waarvoor ik nog verschillende cardridges heb liggen die het opeens niet meer doen na een firmware update.
Tintel @Tweakez30 oktober 2023 14:18
Hun ecosysteem - mijn hardware.... zolang er geen security issue of cheat effect is, dan is het toch mijn keuze?
StarZ @Tweakez30 oktober 2023 15:29
Maar als Apple hetzelfde doet dan is de wereld te klein?
SuperDre @StarZ30 oktober 2023 22:38
Maar die doen het meteen vanaf dag 1, niet 3 jaar later. (Maargoed, ik ben van mening dat ik zelf wel mag bepalen wat ik er als controller aan hang).
SuperDre @Tweakez30 oktober 2023 22:37
Nouja, ik ben misschien met je eens als het vanaf dag 1 zo is, maar niet bijna 3 jaar na dato.
Finraziel
@killercow30 oktober 2023 12:37
Onderdeel van het product dat Microsoft biedt is een multiplayer omgeving waarbij cheaters geweerd worden. Dus je kunt nu wel net doen alsof het alleen maar nadelig is, maar voor veel mensen is het juist voordelig dat Microsoft probeert om muis cheaters te weren.
Natuurlijk zou het wel beter zijn als ze zouden kunnen zorgen dat dat soort accessoires dan alleen in multiplayer niet meer zouden werken, maar hoe haalbaar dat is durf ik zo niet te zeggen.
Tintel @Finraziel30 oktober 2023 15:25
Onofficiele (zonder licentie) randapparatuur is niet meteen en alleen 'cheater-hardware'.
Finraziel
@Tintel30 oktober 2023 15:48
Dat zeg ik ook nergens. Ik zeg alleen dat er weldegelijk een goede reden is om dit te doen anders dan 'Microsoft wil gewoon geld zien voor welke accessoire' (al zou het goed kunnen dat dat mee speelt).
Tintel @Finraziel30 oktober 2023 15:57
De ellende is dat een aanname als dit "onofficieel is cheating" flink wat wantrouwen uitspreekt en dus idd vendor-lockin als gevolg heeft....

Eerlijker is gewoon: die aim-assist kun je zelf aan of uit zetten en iedereen ziet of deze aan of uit staat (bij jou). Dan kun je eventueel een match starten met iedereen zonder aim-assist of iedereen aim-assist aan (ongeacht controller type) of vrije keuze.

Nergens de nadelen van vendor-lockin, nergens valsspelen (=voordeel die anderen niet hebben of geen weet van hebben dat je dat voordeel hebt).

Het punt is dat online gaming toch al vaker voordelen biedt aan de een of de ander. Meer experience-points is toch ook soms een voordeel? En dat voordeel wordt dan toch gebruikt bij match-making?
En wat met in-game aankopen van items? Pay-to-win wil men meestal eigenlijk ook niet maar bestaat wel.
dmantione @Finraziel30 oktober 2023 21:26
Ik zou zeggen dat als het om valsspelen zou gaan, men veel chirurgischer te werk zou gaan dan gewoon alle apparatuur van derden buitenspel zetten. Het is een excuus, hardware verkopen is de echte reden.
Finraziel
@dmantione30 oktober 2023 21:31
Alle ongeauthoriseerde apparatuur van derden. Er is natuurlijk zat wel geauthoriseerde apparatuur van derden die gewoon blijft werken.
En ja, ik zei ook al, zou beter zijn als het wat precieser zou werken door bv alleen in multiplayer die apparatuur te weren... maar ik denk dat je wat te makkelijk denkt over hoe grote bedrijven werken in dit soort situaties. Chirurgischer te werk gaan kost waarschijnlijk een hoop investering, terwijl er voor hun totaal geen payoff van is. Dat krijg je dus waarschijnlijk gewoon niet goedgekeurd als je daar een business case voor probeert te maken. Dit is relatief makkelijk, behaalt het doel (als het doel is zaken als muis naar controller converters te weren) en heeft inderdaad ook het voordeel dat alleen controllers waar MS voor betaald is werken.
dmantione @Finraziel30 oktober 2023 21:45
Het is dat Microsoft nu opeens allerlei deugdelijke apparatuur gaat autoriseren, daar willen ze natuurlijk vorstelijk voor betaald worden.

De kwestie hier is dat uitwisselbaarheid van apparatuur in een normale markt mogelijk moet zijn. Dit is een marktverstorende maatregel en om die reden moet dat afgekeurd worden. Of het nu de consument is die in opstand komt, of dat ze ruzie met de ACM krijgen, is punt van verdere discussie, maar als je dit soort streken van bedrijven accepteert zit je binnen de kortste keren in een wereld waarbij iedereen vanwege lock-ins afgeperst wordt en innovatie tot stilstand komt. Er is dus een tegenreactie nodig en de tegenreactie moet de business case voor een bedrijf zijn.
Finraziel
@dmantione30 oktober 2023 21:54
Dat is echter nooit het geval geweest bij consoles volgens mij, dus vind dat in dit geval wel wat overtrokken. Consoles hebben hun eigen controllers. Als je een apparaat wil wat universeel met alles overweg kan dan koop je een pc...
dmantione @Finraziel30 oktober 2023 21:59
Dat is beslist niet waar. Spelcomputers gebruiken aanvankelijk de de 9-pin joystickstandaard, nog sterker, de oerspelcomputer, de Atari 2600, introduceerde deze interface. De 9-pin joystickinterface heeft het tot de SEGA Megadrive volgehouden en alle joysticks waren tussen alle fabrikanten uitwisselbaar.

De originele Xbox gebruikte standaard USB. Het is ergens fout gegaan bij de Playstation en Xbox 360 volgens mij. Dat is nog vrij recent geleden.
Finraziel
@dmantione30 oktober 2023 23:09
Theoretisch pin compatible wil nog niet zeggen dat de gemiddelde klant ook echt die controllers kon uitwisselen, de meesten hadden allemaal hun eigen unieke stekkers.
dmantione @Finraziel30 oktober 2023 23:21
Dat kon zeker, een Atari CX40 doet het prima op een SEGA Megadrive en een SEGA Megadrive gamepad uit doet het op een Atari 2600.

Grotendeels was alles compatibel. Binnen de 9-pin wereld waren er wel twee kwesties die enige uitwisselingsproblemen verzorgden. De eerste was de analoge POT-interface, die werd wel door Atari en Commodore geïmplementeerd, maar niet niet door SEGA, Amstrad en MSX. Je kon daarmee bijvoorbeeld geen paddles op je Master System of Mega Drive aansluiten. Analoge invoer was niet heel populair dus dat leidde niet tot grote problemen.

Belangrijker was: Atari had in 1977 maar één vuurknop bedacht en dat begon eind jaren '80 een beetje te knellen. Zowel SEGA als Commodore bedachten een extensie en die was niet compatibel. Als je een gamepad van een SEGA Master System op een Commodore CDTV aansluit, dan doen de extra knoppen het niet.

[Reactie gewijzigd door dmantione op 24 juli 2024 03:58]

Finraziel
@dmantione30 oktober 2023 23:35
Ah ik zie het inderdaad. De Atari consoles waren wat voor mijn tijd (wel wat met een 2600 gespeeld bij een tante maar niet genoeg om echt te weten hoe die joysticks aangesloten werden) en ik was meer van Nintendo dan Sega. Al het andere wat je noemt zijn home computers, geen consoles. En je slaat dus wel dé console van de jaren 80 over wat mij betreft, de NES! Nintendo had zijn eigen connectors en was naar mijn idee toch eigenlijk de start van het moderne console gaming.
dmantione @Finraziel30 oktober 2023 23:45
Ja, homecomputers waren ook een grote gebruiker van de 9-pins aansluiting, dus die zijn moeilijk buiten de discussie te houden, maar ik doel zeker op spelcomputers, de CDTV is er één van, en als ik er nog een paar op moet noemen, Atari 5200, 7800, XEGS en Commodore CD32 hadden de 9-pins interface.

De NES was inderdaad een buitenbeentje en had zijn eigen aansluiting. Die is op zich technisch zo simpel dat iedere fabrikant die kan implementeren, maar het is beslist feit dat alleen Nintendo die aansluiting heeft gebruikt.
Jerie @killercow30 oktober 2023 12:16
Veel anti cheat software zijn veredelde rootkits. Op zich niet erg op een apparaat dat gemaakt is om spelletjes te spelen. Maar op een PC waar je bijvoorbeeld serieus werk op doet voor je baas (ook al is het met als thin client) is het wel zorgelijk.
phray @Jerie30 oktober 2023 12:20
Tja de andere optie is hackers toelaten alles te doen. Het is gewoon een afweging. Wil je kunnen controleren of iemand hacked dan moet je gewoon alle processen op de computer uitlezen.

[Reactie gewijzigd door phray op 24 juli 2024 03:58]

Jerie @phray30 oktober 2023 12:37
'Alle processen op de computer uitlezen' werkt allang niet meer gezien je dingen hebt als VMs en Wine. Bovendien is het echt maar de vraag of je dat wel moet willen. Je hebt immers geen zakelijke relatie met de anti cheat maker. Maar op een dedicated computer ('spelcomputer') is dit op zich allemaal niet zo erg. Overigens ben ik van oudsher een PC gamer. Met een controller kan ik weinig.
phray @Jerie30 oktober 2023 12:46
Het feit is gewoon wel dat het een inverse relatie is.
killercow @Jerie30 oktober 2023 12:39
dan is de keuze aan je baas, niet aan MS. en dan nog allen als de pc eigendom is van de baas.
kodak @Jerie30 oktober 2023 13:30
Dat lijkt me eerder een argument om dan toegang tot dienstverlening te beperken, waar Microsoft wel eigenaar van is. Het verbieden van hardware wat een consument gekocht heeft (of die hardware gebruiken om te verbieden) lijkt mij zelfs verboden, omdat Microsoft zowel geen eigenaar van die harware is, niet van de onofficiele hardware eigenaar is en ook geen enkele verantwoordelijkheid neemt de eigenaar recht te geven of compenseren. Het lijkt sterk op hijacken van andermans eigendom en recht, om te dicteren wat wat een ander met eigendommen moet doen en laten.

Hooguit zou het waarschuwen dat de hardware mogelijk een risico voor de consument vormt dan redelijk zijn, zodat de consument zelf kan beslissen over de eigen hardware.
dlaoR @killercow30 oktober 2023 12:40
Dat hangt er vanaf wat je met 'apparaat' bedoelt. Het apparaat in engere zin, de hardware, doosje-met-elektriek, is van de klant. Het apparaat als synoniem voor het gehele systeem van doosje+software+diensten, is voor een aanzienlijk deel nog steeds van Microsoft. Lastig daarbij is dat die scheidslijnen vaak onduidelijk zijn, en spullen alleen als drie-eenheid verkocht worden.

Het concept waarbij door software-aanpassingen achteraf het systeem of zelfs de hardware minder bruikbaar wordt, blijf ik lastig vinden. Vooral omdat het juridisch blijkbaar vrijwel klakkeloos kan.
jaquesparblue @killercow30 oktober 2023 12:51
De hardware is van jou. De software is een service welke je afneemt doormiddel van je account, en aan die service hangen voorwaarden.
MrE @killercow30 oktober 2023 13:35
Ik heb dat gevoel ook inderdaad. Brinta gaat voor mij ook niet bepalen of ik mijn Brinta maaltijd met havermelk of gewone meld bereid.
Het punt is echter dat steeds meer spellen niet meer simpele single player spellen zijn maar verdienmodellen op zich.
Als een speler dan via een of ander ongelicenceerd aparaat voordeel kan behalen (door het injecteren van code of een efficientere besturing) dan kan ik mij voorstellen dat de leverancier van het platform daar een halt toe wil roepen om geen inkomsten mis te lopen.
Daarnaast moet je de console denk ik ook meer zien als de door de leverancier geleverde sleutel tot hun platform. En het is het platform waar zij niet alles en iedereen op willen laten rondlopen met ongecontroleerde spullen.
Cergorach @killercow30 oktober 2023 14:50
Wiens apparaat is het nu precies? Die van de klant, of van Microsoft?
Het device is van jou, de software die er op draait van MS. Software welke je koopt is nooit van jou, maar je neemt er een licentie op. Kijk ook naar hoe anders software werkt in de copyright wetgeving in Nederland.

Maar dat is eigenlijk gewoon niet hier het issue. Het issue hier is dat hoe dit werkt de functionaliteit van het apparaat veranderd na de aanschaf ten nadelen van de consument en ik denk dat hier wellicht wat mee te doen is. Echter vraag ik me af of dit altijd gedoogd is, maar eigenlijk niet mag volgens de voorwaarden en dat dit gewoon een implementatie is van de voorwaarden zoals geschreven.

Dit geintje heeft MS wel vaker, bepaalde functionaliteit van licenties is bv. beschikbaar voor iedereen, maar je zou voor iedere gebruiker een licentie moeten hebben. Echter werkt de functionaliteit bij alle gebruikers zodra je 1x de licentie hebt. Later fixt MS diens licentie scheme technisch zodat je dus alleen de functionaliteit kan gebruiken als die licentie is assigned aan de gebruiker. Je hebt dan dus geen poot om op te staan, want je had al voor elke gebruiker een licentie moeten hebben...
Caelestis @killercow30 oktober 2023 12:33
Het apparaat is van jouw. De content is van de fabrikant en geeft jouw bruikleen rechten.

Zolang je het apparaat niet aanpast hebt mag je de service gebruiken.
Als jij er vervolgens een tosti apparaat van maakt zal dat MS, Sony of Nintendo een worst wezen.
BounceMeister @killercow30 oktober 2023 12:38
M'n auto is ook van mij, maar daar zitten ook beperkingen aan van wat ik er mee mag doen.
killercow @BounceMeister30 oktober 2023 12:43
De beperkingen kunnen vanuit de leverancier niet veel verder gaan dan verlopen garantie, of wellicht geen support meer, maar voor de rest komen die beperkingen vanuit de wetgever en hebben niets met je auto te maken, maar vooral met wat we wel en niet toestaan op de openbare weg.
Tweakert2020 @killercow30 oktober 2023 13:05
Je hebt nog nooit nieuws over Tesla gelezen zeker :D
killercow @Tweakert202030 oktober 2023 13:14
Heb er zelf een. Welke dingen mag ik dan niet precies van Tesla, die ik wel van de wet zou moeten mogen?
bzzzt @killercow30 oktober 2023 13:37
Kritisch zijn op Elon Musk? ;)
killercow @bzzzt30 oktober 2023 20:09
Dat mag prima, ik vindt t een ongelooflijk nare vent, met bijzondere waan-ideeën waar we ver van moeten blijven. Maakt de tesla er niet minder bruikbaar op.
Tweakert2020 @killercow30 oktober 2023 20:54
Er in rijden.
Voorbeeldje:
https://www.azfamily.com/...g-her-car/?outputType=amp
Andros @killercow31 oktober 2023 05:18
https://youtu.be/_DiGQRaaHvg?si=PpBZz2CLA0NCCTw6

Niet dat Clarkson nou het meest stabiele voorbeeld is maar de journalistiek in de autowereld wordt wel vaker "bijzonder" benaderd door Tesla. Dat merk is soms net Apple met volgers, verdedigers en vrij extreme fans...
Pep7777 @killercow30 oktober 2023 13:23
Het apparaat is van jou, de diensten waar je gebruik van maakt die van Microsoft. En in dit geval hebben ze wel een punt, als hardware gebruikt kan worden voor cheaten dan doe je afbreuk aan de kwaliteit van de dienst voor anderen. En dan kan je beter eerst alles verbieden en dan individuele hardware expliciet toelaten anders blijft het dweilen met de kraan open. Het wordt pas echt kwalijk als 3rd party apparaten helemaal tegen gehouden (gaan) worden.
Andros @killercow30 oktober 2023 15:02
Eens maar ik snap wel dat ze iets willen doen tegen oneerlijk voordeel met online gaming. Laat die accessoires dan enkel toe met offline/singleplayer, dan zijn we er toch ook?
HollovVpo1nt @killercow30 oktober 2023 15:09
- Het argument tegen deze ontwikkeling is dat mensen hun aangeschafte console moet kunnen gebruiken zoals ze willen.
- Het argument voor deze ontwikkeling is een gelijk speelveld online. Ik wil niet dat mijn online game ervaring negatief wordt beïnvloedt door gebruikers die bepaalde controllers hebben die het spel in onbalans kunnen brengen met diverse Macro's.

Daarom een middenweg: 'ongeautoriseerde accesoires' toelaten in singleplayer, verbieding is PvP multiplayer.
Wouterie @killercow30 oktober 2023 15:23
Het betreft alleen bij online games, waarbij ik lees dat het over multiplayers gaat. Om gebruik te maken van die dienst moet je apparatuur aan bepaalde voorwaarden voldoen. Cheaten bijvoorbeeld is helemaal prima als je in je uppie zit te spelen, maar in een multiplayersetting is dat wat anders.
Microsoft probeert hier iets tegen te doen door alleen geautoriseerde hardware toe te staan in multiplayer. Op zich geen rare maatregel.
Simon Weel 30 oktober 2023 12:16
Zoals Louis Rossmann verleden week zei wordt het tijd voor wetgeving die bepaald dat de eigenaar van een product bepaald waar die het voor gebruiken wil en NIET de leverancier.
Blokker_1999
@Simon Weel30 oktober 2023 12:20
Maar het is wel de dienstverlener die bepaald wat er op zijn dienst is toegestaan. En daar moeten we een belangrijk verschil zien. Wat je in offline games doet, intereseert niemand, maar van zodra je online gaat moet het mogelijk blijven om voor een eerlijk speelveld te zorgen.
GertMenkel
@Blokker_199930 oktober 2023 12:46
Dat eerlijke speelveld is ook niet per se compleet eerlijk, Microsoft verkoopt een duurdere controller met meer foefjes als hair triggers en paddles die je aan knoppen kan toewijzen.

Ik snap dat je op consoles dingen als aim assist alleen voor controllers wilt toepassen, maar ik denk niet dat valsspelers zich laten tegenhouden doordat hun dongel niet meer werkt. Er zijn vast mod kits die je een Xbox controller laten openmaken en een echte Xbox controller met muis en toetsenbord laten besturen, als er niet al gewoon fakes bestaan die de echte Xbox controller nadoen. Ik denk dat ze met dit soort gedrag vooral de onschuldige gamers die met een PlayStation controller willen spelen pakken, want cheaters zijn twee weken later om de blokkade heen.
Kadardar @GertMenkel30 oktober 2023 15:09
Maar de genoemde Microsoft Controller emuleert geen toetsenbord en muis. Dat is nou net wat ze willen aanpakken want die verzieken het voornamelijk voor de controller lobby's. Dat een controller wat extra knopjes heeft of kortere triggers is niet perse een cheat of een hele oneerlijke toevoeging. Deze controller heeft iedereen de mogelijkheid om te kopen via officiële kanalen.

Er zijn genoeg hardware mods waaronder een stukje plastic tussen je trigger te duwen voor kortere triggers. Zijn ook kant en klare grips die dit doen.

De echte emulatie van toetsenbord en muis zal nu wel ff stil worden gelegd tot de adapter makers een nieuwe oplossing vinden. Vind het wel jammer voor de mensen die gewoon hun controller willen gebruiken zoals de dualshock en dualsense of mogelijk racestuurtjes die niet perse worden ondersteund door de Xbox. Maar begrijpelijk want anders zal je van alles kunnen emuleren.

Enige effectieve wat ik kan bedenken is de driver van die controllers in de Xbox te gooien op een manier dat het ook werkt. vermoed niet dat je de windows driver er zo maar in kan gooien. Maar dat zal aankomende tijd denk ik de aandact dan gaan krijgen.

EDIT: kennelijk was er 14:15 al een update dat het dus alleen voor online is. Offline kan je gewoon lekker blijven spelen met wathever controller je wilt. Wat het al deels meer eerlijk maakt. Had de website al open en ben pas later door de comments gaan lezen.

[Reactie gewijzigd door Kadardar op 24 juli 2024 03:58]

muffer @Blokker_199930 oktober 2023 12:45
In dit geval lijkt helaas wel zowel offline als online gebruik geblokkeerd. Dat is erg kwalijk want als ik gewoon wil stunten op AI dan moet dat kunnen.
wuto007 @Blokker_199930 oktober 2023 12:46
Er staat nergens in het artikel dat dit alleen van toepassing is op online multiplayer.
The Zep Man
@Blokker_199930 oktober 2023 12:51
Wat je in offline games doet, intereseert niemand
Eens, maar dan gaan we ook via wetgeving regelen dat eigenaren van apparatuur vrij moeten zijn om hun eigen code daarop te draaien, zonder dat de fabrikant dit hindert.
Knijper1962 @Blokker_199930 oktober 2023 12:43
Maar het heeft ook te maken met dat je in een groep wilt spelen. Die groep gaat uit van bepaalde spelregels. Als je met anderen samen een spel speelt, dien je niet "vals" te spelen. Ook niet omdat een medespeler dat toch niet kan zien.
Bij monopoly zouden de andere spelers ook niet blij zijn van iemand met programmeerbare dobbelstenen of een eigen voorraad aan extra geld. En als de spelregels dan moeten worden afgedwongen, dan is dat maar zo.
Piemol @Blokker_199930 oktober 2023 13:29
Dan moet juist de gamemaker controles op de hardware uitvoeren. Bijv. single player en simepweg in de menus's is alles toegestaan, multiplayer iedereen gelijkwaardige hardware.
Fly-guy @Simon Weel30 oktober 2023 12:24
Als ik al nietsvermoedende speler steeds verlies omdat iemand zijn apparaat dusdanig aangepast heeft dat deze voordeel behaald, is het voor mij toch echt een nadeel en bepaalt het mijn gebruik ook.

Misschien dat een beperking gezet kan worden op multiplayer spellen met dergelijke accesoires, maar misschien is dat ook niet makkelijk/waterdicht.
Ereaser @Fly-guy30 oktober 2023 17:18
Er staat wel bij in het artikel dat het om online spelen gaat.
ShadLink @Simon Weel30 oktober 2023 12:19
Oké, dan kan je dus je brommer opvoeren zodat die 50 gaat, ipv 25. De eigenaar bepaalt, niet de leverancier.

Nee, er zijn voldoende redenen om het gebruik van een apparaat te beperken. Cheaten is daar mi. een geldige reden voor.
metalmania_666 @ShadLink30 oktober 2023 12:26
Verkeerd voorbeeld.

De leverancier van brommers bepaald niet dat jij je brommer niet mag opvoeren.
Dit is wettelijk niet toegestaan.

Ik gebruik zelf geen spelcomputers, maar op mijn pc's mag ik gelukkig zelf alles aanpassen.
HP en DELL bepalen dat niet.

In de begintijd van de pc's had je nog propriëtaire aansluitingen. Gelukkig is dat gestandaardiseerd
Dit zou ook voor spelcomputers moeten.
Pathogen @metalmania_66630 oktober 2023 12:46
Oh nee hoor brommers kun je prima opvoeren. Alleen dan mag je niet op de openbare weg ermee. Eigenlijk prima vergelijking met de Xbox: ja leuk als je niet-toegestane aanpassingen doet, maar dan blijf je er maar lekker mee op eigen terrein (offline)
ShadLink @metalmania_66630 oktober 2023 13:14
Vergelijkbaar met cheaten dus.
Tintel @metalmania_66630 oktober 2023 15:32
Maar als we nu eens nu een brommer opvoeren maar een auto of een motor? Dan mag dat dus wel (er zijn wel wat voorwaarden). Oftewel: de eigenaar bepaalt en niet de leverancier. De leverancier kan wel de garantie laten vervallen.
Maar als je alleen de wielen onder je fiets/brommer/motor/auto vervangt die dan bijv. lichter zijn, dan is daar helemaal niets mee.
Pathogen @Tintel30 oktober 2023 16:00
Zolang de boel binnen APK-spec blijft niet nee. Overigens zijn er genoeg voertuigmodificaties die je officieel aan de RDW door moet geven. Mogelijk met her-typegoedkeuring als gevolg.
Tintel @Pathogen30 oktober 2023 17:22
Overigens zijn er genoeg voertuigmodificaties die je officieel aan de RDW door moet geven.
Ja idd. Maar dat is dus vooral de wetgever die de veiligheid bewaakt. En dat is okay - stellen dat je niet mag cheaten is ook prima...maar om dan maar 'alles' te verbieden...
loki504 @ShadLink30 oktober 2023 12:26
Alleen bepaald in brommers de wetgeving al. De leverancier vind die 25/45 begrenzing alleen maar lastig en kost ze klauwen met geld..
BlueTooth76 @ShadLink30 oktober 2023 12:29
Die snelheidslimiet is opgelegd door de wetgever, niet door de fabrikant. Sterker nog, afhankelijk van het land waar deze verkocht is, loopt je brommer ook sneller of langzamer. Slechte vergelijking. Daarnaast kan het ook zijn dat ik alleen maar op het circuit wil gaan rijden met die brommer, dus ook dan bepaalt de eigenaar en niet de leverancier.

Als ik een product koop is het van mij en kan ik er mee doen wat ik wil, mits ik me aan de wet houd. Wat de fabrikant er van vindt is niet relevant.

[Reactie gewijzigd door BlueTooth76 op 24 juli 2024 03:58]

ArawnofAnnwn @ShadLink30 oktober 2023 13:20
Dat klopt, dat kan ook door een andere CDI er in te plaatsen bij nieuwerwetse brommers. Daarna kan een bromfietshandel je bromfiets zonder problemen overzetten bij het RDW en kun je er mee rondrijden. Sterker nog, je kunt er bij veel ook 80CC of meer op zetten, om het daarna door het RDW om te laten zetten naar motor kenteken. Ik ga dat volgend jaar doen met een brommer. Ik ben de brommer helemaal aan het opknappen en deze gaat straks op motor kenteken komen.
PvdVen777 @Simon Weel30 oktober 2023 12:24
Volledig mee eens.

Daaar tegenover staat wel dat als je online multiplayer wil doen ik begrijp heb dat er maatregelen worden genomen om het spel (voor anderen)niet te verpesten.
Lokaal moet je nog steeds altijd volledige vrijheid hebben om te bepalen wat jij met jouw aankoop kan en wil doen.
Groningerkoek @Simon Weel30 oktober 2023 13:24
Die eigenaar van het apparaat doet er maar lekker mee wat die wil en dat mag wettelijk ook. Maar een ontwikkelaar van zo'n apparaat mag wel restricties stellen aangaande wat zij ondersteunen en in welke situaties garanties komt te vervallen.
Verwijderd 30 oktober 2023 12:21
Laatst een mooie podcast geluisterd waarbij al duidelijk wordt gemaakt dat je als "eigenaar" van een console niet de eigenaar blijkt te zijn:

https://darknetdiaries.com/episode/136/

Wordt met de tijd alleen maar duidelijker dat je niets te zeggen hebt over je zelf gekochte hardware.
hamsteg @Verwijderd30 oktober 2023 12:40
Jij mag rustig alles doen met jouw gekochte hardware wat je wilt. Open maken, bricken, slopen ... leef je uit (niet kopiëren!).

Echter zodra je gebruik wilt maken van het eco-systeem, waarvoor de hardware eigenlijk ontwikkeld is, moet je aan bepaalde regels voldoen. De speelcomputer is niet meer dan een systeem om een ecosysteem te faciliteren. Een auto, een fiets of een xbox. Met een brommer mag je sleutelen en lekker crossen op privé grondgebied maar zodra je de openbare weg op wilt, moet je je houden aan generieke regels zoals niet te hard rijden, goede verlichting, bruikbare remmen etc..

Je maakt deel uit van een samenleving of ecosysteem waar gelijkgestemden verwachten dat basisregels gerespecteerd worden. Mensen die bewust regels omzeilen om een voordeel te behalen, mogen wat mij betreft inderdaad "geblokkeerd" worden (in real life: voor de rechter). Goed punt van aandacht zijn inderdaad mensen met een handicap maar Microsoft XBox wil echt geen negatieve publiciteit dus zullen met de fabrikant opzoek gaan naar realistische invulling (van licenties).
Verwijderd @hamsteg30 oktober 2023 13:06
hypothetisch gezien als morgen xbox live, playstation plus etc. failliet gaat zit je opgescheept met een baksteen.
Het is hardware wat je koopt, maar dichtgetimmerd door de fabrikant om je nul vrijheid te geven. Je mag je aankoop verdedigen wat je wilt, mij heb je niet ermee.
Tevens gaat je vergelijking met een samenleving ook niet op, gezien daar men meer vrij is om te bepalen wat je doet met je aankoop. wil je een fiets met een ander zadel zal batavus je fiets niet binnen twee weken onklaar maken.

ps. aanvulling: het kopieren van spellen/media is heel lang de norm geweest en legaal. hence de thuiskopieheffing.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 24 juli 2024 03:58]

PCG2020 @Verwijderd30 oktober 2023 14:22
Wanneer je een XBox hebt en daarmee gebruik wilt maken van de infrastructuur van Microsoft, moet je akkoord gaan met een gebruiksovereenkomst. Jij mag geen dingen doen die tegen die overeenkomst in gaan.

Het is daarnaast zo dat gebruiksovereenkomsten in de loop der tijd kunnen worden aangepast, zoals nu blijkbaar voor niet-gelicenseerde hardware is gebeurd. Die mag je straks niet meer gebruiken. Microsoft heeft het recht om de overeenkomst (deels) te ontbinden wanneer je dat toch blijft doen.

De vergelijking die @hamsteg maakt met de samenleving is metaforisch (overdrachtelijk) bedoeld, niet letterlijk. Maar toch klopt het wel een beetje: de moraal in de samenleving verandert voortdurend en wetgeving wordt daar soms op aangepast. Wanneer er maar genoeg gebruikers van XBox Live klagen over cheaters die met adapters spelen en het daarmee verpesten voor de andere spelers ("moraal"), onderneemt Microsoft actie en past het de gebruiksovereenkomst aan ("nieuwe wetgeving").
Tintel @hamsteg30 oktober 2023 15:37
kopiëren voor eigen gebruik mag toch wel? Een kopie verkopen mag niet.
verwachten dat basisregels gerespecteerd worden
De basisregel is: "gij zult niet valsspelen" dat is wat anders dan randapparatuur gebruiken zonder licentie.
bottema @hamsteg30 oktober 2023 13:41
Ik snap je punt maar de vergelijking gaat niet op. Met een auto op privé terrein kun je weinig, met een game console kun je natuurlijk gewoon (offline) games spelen. Wat dat betreft was een vergelijking met een tractor beter geweest.

Ik had meer begrip gehad als Microsoft had gezegd, doe maar wat je wil, maar als je online wilt meedoen met andere mensen (incl. score boards die je wellicht solo kunt bespelen), dan moet je aan deze extra voorwaarden voldoen.
Loller1
@Verwijderd30 oktober 2023 12:39
Zodra je de ervaring van anderen begint te verhinderen via modificaties die je aan je eigen hardware aanbrengt heb je er mijn inziens inderdaad niets meer over te zeggen. Speel dan op je eentje en blijf weg van het online gedeelte van een game.

Moeten we cheaten dan maar gewoon toelaten?
GarBaGe 30 oktober 2023 12:10
Wow.... deels kan ik het wel begrijpen.
Maar, als een muis of toetsenbord ineens wordt bestempeld als cheatapparaat op je console, speel je dan niet het verkeerde spel op je console?
Sommige games zijn kwa bediening veel fijner op een console (dus met controller) en andere op een PC (dus met muis en toetsenbord).
rscheper @GarBaGe30 oktober 2023 12:22
Een muis en toetsenbord wordt standaard ondersteund. Zonder adapters, als je dus adapters gebruikt (om bijvoorbeeld de console voor de gek te houden waardoor het lijkt alsof je een controller hebt aangesloten maar het stiekem een toetsenbord/muis is, heb je een probleem. Met dat voor de gek houden zorg je er voor dat je altijd in een server/groep/noemhetmaar terecht komt waar iedereen met een controller speelt.
Frenziefrenz @rscheper30 oktober 2023 12:27
En op pc net zo! Naja, behalve als je nog een Dual Shock 2 wilt aansluiten o.i.d. misschien. :D
Loller1
@GarBaGe30 oktober 2023 12:35
Een muis en toetsenbord worden niet bestempeld als cheat apparaat. Een muis en toetsenbord die zich voordoen als een controller wél. Dat is waar die adapters voor dienen. Xbox ondersteund al lang muis en toetsenbord input.
dmantione @Loller130 oktober 2023 14:25
Dat is niet de strekking van dit nieuwsbericht? Het nieuwsbericht stelt dat een accessoire van derden geblokkeerd wordt ongeacht het doel.
HADES2001 @GarBaGe30 oktober 2023 12:48
Voor 500 euro kan ik geen PC in elkaar zetten die gelijkwaardig kan gamen wat betreft prestaties ten opzichte van een series X, om nog maar te zwijgen over de series S. Een muis en keyboard zal echt niet als cheatapparaat genoteerd worden zolang het normale hardware is. Maar veel mensen gebruiken andere hardware die er tussen zit wat dingen als auto aim makkelijker maken, dus terecht dat ze die van de console af werken, ga maar is eerlijk spelen
Verwijderd 30 oktober 2023 12:33
Vergelijkbaar met inkt voor een printer...
HP brengt een firmware update uit en compatible inkt werkt ineens niet meer.
Nu gaat dit weer een stapje verder met hardware, vergelijkbaar met wat Apple doet/deed met kabels en andere hardware.
Loller1
@Verwijderd30 oktober 2023 12:41
Nee, bij je printer voorbeeld is het gewoon misbruik van de fabrikant en jij als gebruiker stoort niemand in je "niet gelicenceerd" gebruik. Dat is hier natuurlijk geheel anders wat jij gebruik van ongeautoriseerde hardware heeft hoogstwaarschijnlijk alleen als doel om jezelf een oneerlijk voordeel te geven.

[Reactie gewijzigd door Loller1 op 24 juli 2024 03:58]

Verwijderd @Loller131 oktober 2023 21:30
Wat kan een voordeel zijn dan?
Gewoon nieuwsgierig, geen gamer hier.
mjtdevries @Verwijderd30 oktober 2023 13:03
Niet vergelijkbaar.
Bij de Xbox is er een valide reden te bedenken: namelijk dat bepaalde accessoires mensen een oneerlijk voordeel geven in online games.
Dat is duidelijk ongewenst, want het benadeelt andere klanten van Microsoft.

Bij HP is er geen enkel valide argument waarom HP het zou mogen verbieden.
Zelfs niet het argument dat de koppen verstopt kunnen raken waardoor een printer defect raakt en het merk dan ten onrechte de reputatie krijgt dat ze onbetrouwbaar zijn. Bij HP zitten de koppen immers in de inkt cartridge, dus een nieuw cartridge en je printer doet het weer.
rvdvalk 30 oktober 2023 12:56
Zo zijn er bijvoorbeeld adapters beschikbaar waarmee toetsenborden en muizen op consoles aangesloten kunnen worden, wat de gebruiker in multiplayergames in theorie een oneerlijk voordeel geeft ten opzichte van controllergebruikers.
Dit is zo'n kolder. Het is heel eenvoudig om hiervoor iets te programmeren. Laat ik als voorbeeld Apex Legends nemen. Er wordt nu gefilterd op console of Pc gamers. Het is natuurlijk heel makkelijk om met matchmaking rekening te houden met welke controller er gebruikt wordt. Dan kan iedereen met een toetsenbord en muis spelen en is er geen voordeel meer als je controller gebruikers en KB+M gebruikers uit elkaar houdt.
Het enige waar je mee blijft zitten is dat als er apparatuur gebruikt wordt waarmee je een KB+M aan kunt sluiten en het systeem blijft denken dat er een controller is aangesloten. Dit filteren bij matchmaking niet werkt.
Maar als men dit soort apparaten kan blokkeren dan moet het ook mogelijk zijn om bij matchmaking deze er uit te filteren.
Tintel @rvdvalk30 oktober 2023 15:49
matchmaking deze er uit te filteren.
Ja - bij matchmaking kun je dan iemand met een onofficiele controller toewijzen aan de groep met de meste handicaps. Maar toch: wat als het nu geen cheat is maar gewoon een off-brand controller?
Een aparte groep maken voor onofficiele controllers is ook zo wat. Het probleem is - zoals ik het begrijp - dat je aim-assist krijgt bij het gebruik van controllers....dus eigenlijk is dat de echte cheat... maar ja...als iedereen dezelfde cheat heeft, dan is het geen cheaten meer....

Aparte groep voor KB/muis en controllers gaat dus geen stand houden helaas....en het echte probleem zit bij de ongelijke behandeling van het aangesloten appararaat. Dit is een lapmiddel wat erger is dan de kwaal...
MPC60 30 oktober 2023 12:34
Ik gebruik offbrand battery packs. Moet ik mij nu zorgen maken?
Malistix1985 @MPC6030 oktober 2023 12:46
Nee dat niet dit is niet te detecteren en is ook niet iets wat aan de console zelf wordt aangesloten
RefriedNoodle @Malistix198530 oktober 2023 19:50
Het zou zeker wel te detecteren zijn. In het batterijvak van de controller zit tussen de veren die tegen de spanningvoerende contacten van de batterijen drukken, een klein 4-polig connectortje. Een Xbox battery pack maakt hier contact mee.

Dus breng ze niet op ideeën.
Jorgeb 30 oktober 2023 12:47
Gaat wel ver dit..

Moest even denken aan iets wat ik vorig jaar meemaakte op Marktplaats.
Ik had mijn oude Sega Saturn, welke al decennia lang op zolder lag, met (originele) games en accesoires te koop gezet met een korte omschrijving en wat foto's.

Na een paar dagen melding van marktplaats dat mijn advertentie was verwijderd omdat deze in strijd was met het regelement.

Navraag leerde me dat dit kwam omdat iemand een melding had gemaakt van het feit dat 1 van de controllers niet origineel was (maar 3rd party) en dat mag blijkbaar niet volgens het Marktplaats regelement. Als ik het nog een keer zou doen liep ik kans om zelfs geblokkeerd te worden.

Was me van geen kwaad bewust :)

Wil mijn marktplaats account van 15 jaar oud met positieve recenties niet in de waagschaal stellen, dus de Saturn ligt weer gewoon op zolder :D . Of kan hem verkopen zonder die controller op de foto uiteraard |:(

[Reactie gewijzigd door Jorgeb op 24 juli 2024 03:58]

Annihlator @Jorgeb30 oktober 2023 14:46
Mag dat dan ook niet als je expliciet zou vermelden wag voor controllers er wél bijzitten? Dat zou mij nog aparter lijken dan dat je niet zomaar aftermarket spul aan mag bieden.
Jorgeb @Annihlator31 oktober 2023 16:43
Ik had in de omschrijving staan dat de controller niet origineel was en de set werd aangeboden compleet zoals te zien op de (duidelijke) foto's en eventueel werkend bij mij thuis getest kan worden.

Volgens de marktplaats chat agent heeft 'iemand' melding gemaakt van het feit dat de controller imitatie is. En dat zou in strijd zijn met het regelement.

Het verbaasde mij ook enorm.. was me van geen kwaad bewust.
Tintel @Jorgeb30 oktober 2023 15:44
Echt waar? Is het een regel van het platform dat alleen first party controllers worden aangeboden?

Dat verbaast me wel... en meteen: waar bemoeit Marktplaats zich mee? Als toch vermeld zou zijn dat het een third-party controller is dan is het klaar toch? En de foto is blijkbaar zo duidelijk dat je kan zien dat het een third-party controller is. Klaar toch?

En laten we niet vergeten dat relatief veel advertenties uitblinken in onduidelijkheid (soms qua foto maar zeker qua tekst). Is dat dan de oplossing voor dit probleem? Een blurry foto en als tekst "elektronisch spel-dinges"

(ik begrijp jouw beslissing overigens wel - geen gedoe)
Jorgeb @Tintel31 oktober 2023 16:49
Ja de foto's waren duidelijk.. en de omschrijving ook (had aangegeven dat het niet een originele is).
Missschien wel tè duidelijk dan inderdaad :D
Polderviking @Jorgeb30 oktober 2023 16:39
Navraag leerde me dat dit kwam omdat iemand een melding had gemaakt van het feit dat 1 van de controllers niet origineel was (maar 3rd party) en dat mag blijkbaar niet volgens het Marktplaats regelement.
Was jij transparant over de oorsprong van die aftermarket controller of probeerde je het setje gewoon as-is te verkopen zonder dat te benoemen?
Indien laatstgenoemde snap ik wel dat marktplaats daar iets van vind.
Als je daar gewoon transparant over was zal het onterecht zijn.

Een algeheel verbod hanteren ze in ieder geval niet consequent want ik zie bijvoorbeeld gewoon NACON controllers op marktplaats staan. En ook niet 1 of 2, maar gewoon bakken.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 24 juli 2024 03:58]

Jorgeb @Polderviking31 oktober 2023 16:47
Oh echt ja..

Volgens de marktplaats chat agent heeft 'iemand' melding gemaakt.
Maar ik had het er in de omschrijving bij staan inderdaad, dat hij niet origineel was. Dat haalde de chat agent ook nog aan zelfs dat dat wel netjes was maar dat het toch in in strijd was met het regelement.

Beetje vreemd dan. Wellicht heb ik pech gehad met de persoon die de melding moest beoordelen.
Ik had een vervelend lage bieder steeds.. wellicht heeft hij de melding gemaakt toen hij zijn zin niet kreeg :D

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