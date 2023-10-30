Xbox gaat gebruik 'ongeautoriseerde accessoires' van derden blokkeren

Xbox-consoles tonen sinds eerder deze maand een waarschuwing bij het gebruik van bepaalde accessoires van derden. Getroffenen kunnen de betreffende 'ongeautoriseerde accessoires' nog twee weken na detectie gebruiken, waarna de hardware volledig geblokkeerd lijkt te worden.

Het gebruik van ongeautoriseerde accessoires lijkt vanaf Xbox OS-versie 10.0.25398.2266 door Xbox-consoles gedetecteerd te worden, waarbij de foutcode 0x82d60002 getoond wordt, meldt Windows Central. Voor zover bekend krijgen gebruikers de melding alleen tijdens het online spelen van games te zien. Volgens een recente supportpagina van Microsoft is deze foutmelding twee weken lang te negeren, waarna een definitieve blokkering van de accessoires plaatsvindt. Gebruikers krijgen dan de foutcode 0x82d60003 te zien.

Het is niet precies duidelijk sinds wanneer Microsoft het gebruik van alleen officiële en gelicenseerde accessoires handhaaft. Op 20 oktober meldde een hardwarefabrikant van officieuze adapterhardware, zoals conversieadapters voor PlayStation-controllers, dat bepaalde producten van het merk binnenkort niet meer op Xbox-consoles zullen werken.

Vooralsnog heeft Microsoft zelf geen statement gegeven over de reden voor het blokkeren van bepaalde hardware. Volgens verschillende media is de maatregel om alleen geautoriseerde accessoires toe te staan, bedoeld om het gebruik van cheatapparaten te verhinderen. Zo zijn er bijvoorbeeld adapters beschikbaar waarmee toetsenborden en muizen op consoles aangesloten kunnen worden, wat de gebruiker in multiplayergames in theorie een oneerlijk voordeel geeft ten opzichte van controllergebruikers.

Update, 14.15 uur: Er is eerder in het artikel benadrukt dat de melding getoond wordt bij het online spelen van games.