Gebruikers Samsung Galaxy S23-telefoons in Benelux krijgen Android 14-upgrade

Gebruikers van Samsung Galaxy S23-telefoons melden dat zij de upgrade naar Android 14 en One UI 6 binnenkrijgen.

Samsung One UI 6/Android 14 upgrade
Samsung One UI 6/Android 14-upgrade

De eerste melding op GoT was maandagochtend vroeg en sindsdien melden veel meer mensen dat zij de upgrade binnenkrijgen. Na de upgrade hebben gebruikers Android 14 en One UI 6. De S23-telefoons zijn de eerste die de upgrade krijgen. Samsung brengt One UI 6 naar veel meer telefoons in de komende maanden.

One UI 6 heeft onder meer een nieuw font, aparte knoppen voor wifi en bluetooth boven in beeld, de mogelijkheid om het lockscreen en de klok die erop staat meer naar eigen hand te zetten en meer. In de camera zit onder meer een lijn die de horizon weergeeft, mits gridlines aan staan.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 30-10-2023 10:21
105 • submitter: dutchnltweaker

30-10-2023 • 10:21

105

Submitter: dutchnltweaker

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Reacties (105)

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bjorn87 30 oktober 2023 10:34
Zojuist ontvangen en geinstalleerd.

Wat gelijk opvalt is het lelijke Quick Panel. Deze is nu zwart/grijs/wit. Terwijl darkmode aanstaat. Op One UI 5.1 waren de knoppen mooi blauw. Ik krijg deze niet meer ingsteld op blauw, terwijl de rest van het instellingen menu alle bullets blauwe knoppen hebben als een optie is ingeschakeld.

Het lettertype is daarnaast moeilijker leesbaar omdat het kleiner is geworden onder de naam van de apps, terwijl het instellingen menu wel leesbaar is, ook is het lettertype te dik gedrukt ook al staat dik gedrukt niet aan.

Smart Unlock heet nu Extend Unlock.

Ook werkt Registar via Good Lock niet meer op Android 14. Hiermee kan ik het menu niet meer ordenen.

Wel ruimt Android 14 ruim 15GB aan opslag ruimte op. Ik had voor installatie nog 204GB over, nu 220GB.
Semafoor89 @bjorn8730 oktober 2023 11:47
Die blauwe kleur is nu in te stellen onder: Instellingen > Achtergrond en Stijl > Kleurenpalet

edit: Niet helemaal de blauwe kleur welke het was, maar beter dan dat wit.

[Reactie gewijzigd door Semafoor89 op 23 juli 2024 15:16]

bjorn87 @Semafoor8930 oktober 2023 11:56
Daarmee blijft helaas het Quick Panel nog altijd leijk grijs/wit met Darkmode aan. Voor de update was die gewoon zwart. Kan je wel aanpassen met Theme Park van Good Lock. Maar dat zou niet moeten hoeven als je darkmode al voor de update gebruikte.
[william] @bjorn8730 oktober 2023 12:31
Dat komt omdat bij Instellingen > Achtergrond en Stijl > Kleurenpalet de optie Kleurenpallet uit staat (bij mij in ieder geval)

Activeer je dat komen de kleurtjes weer terug. Fijn!
dutchnltweaker @[william]30 oktober 2023 14:12
Helaas niet hetzelfde zoals het was.
lowlow @dutchnltweaker30 oktober 2023 16:36
Volgens mij hou jij graag vast aan de dingen zoals ze waren
dutchnltweaker @lowlow30 oktober 2023 17:48
Uhm nee? Hoe haal jij dat er uit dan?

Kwam ui, was het vorige gewoon net wat mooier. Bij de huawei die ik in het verleden had, had die ook zo een soort van indeling. Maar met blauw. Persoonlijk vind om het mooier, maar helaas kan je dat precies zo niet terug krijgen.
Verwijderd @bjorn8730 oktober 2023 12:18
Hier wel lichtblauwe kleur met dark mode aan.
Is prima zo!
bjorn87 @Verwijderd30 oktober 2023 13:58
Hier nu ook maar dan wel via Theme Park met de volgende HEX Waardes. Jammer dat je dit zo moet instellen en deze instelling niet wordt overgenomen zoals was ingesteld.

Blauw FF1447FF
Zwart CC000000
Grijs 37FFFFFF
Wit FFFFFFFF
GtrCraft @bjorn8730 oktober 2023 10:41
Samsung heeft het berekenen van je opslag veranderd, je hebt nog steeds evenveel opslag maar hij geeft het nu ook goed weer.
HolaGanz @GtrCraft30 oktober 2023 18:53
Ik lees in de review van Android 14 op Ars Technica dat er ook een hoop support voor oude APIs is verwijderd, wellicht verklaart dat het ook
Wietsee. @GtrCraft30 oktober 2023 19:24
Wow, dat is knap.
ELKAY_ @bjorn8730 oktober 2023 11:06
Door dat panel zit ik nog niet te springen de update te draaien... Het blauw is juist heel mooi overzichtelijk. Ik snap eerlijk gezegd uit de hoofdtekst het volgende ook niet;
aparte knoppen voor wifi en bluetooth boven in beeld
We hebben in het quick panel toch gewoon 2 knoppen hiervoor? Of staan die nu echt in beeld buiten het panel?
ksborg @ELKAY_30 oktober 2023 11:13
Die staan nu boven het panel idd als grote knoppen. M.i. voegt dit helemaal niets toe. Behalve dat ze op een iets andere plek staan doen ze exact hetzelfde als voorheen.

Als je het menu trouwens 1x naar beneden sleept i.p.v. 2x dan staan ze nog steeds op dezelfde plek

[Reactie gewijzigd door ksborg op 23 juli 2024 15:16]

ELKAY_ @ksborg30 oktober 2023 12:34
Thanks voor de opheldering!
Llopigat
@bjorn8730 oktober 2023 11:02
Ja de tekst onder de app icoontjes is erg slecht leesbaar omdat de letters zo dicht op elkaar gepakt zijn en dun zijn. En ondanks dat worden er minder letters weergegeven zodat veel te veel app titels afgekort worden. Vind het geen succes zo.
BlackShadow @bjorn8730 oktober 2023 14:32
Via Good Lock > QuickStar kan je je eigen Quick Panel theme maken.
!mark @bjorn8730 oktober 2023 15:58
Wel ruimt Android 14 ruim 15GB aan opslag ruimte op. Ik had voor installatie nog 204GB over, nu 220GB.
Nee dat komt omdat er in OneUI 5.1/Android 13 (geen idee of deze fout bij Google of Samsung lag) voor gekozen was het verschil wat ontstaat tussen het aanhouden van 1024 Byte per KB (en verder) en 1000 Byte per KB weg te werken onder 'Systeem' bij je opslagoverzicht. Daarom gaven de 512GB varianten ook foutief iets van 60GB als system storage aan omdat dit verschil natuurlijk steeds groter wordt op de telefoons met meer opslag.:P

Met deze update is deze eigenaardigheid hersteld, ik vermoed door overal simpelweg met 1000 te rekenen i.p.v. op sommige plekken met 1000 en elders met 1024.

[Reactie gewijzigd door !mark op 23 juli 2024 15:16]

alexrg @bjorn8730 oktober 2023 11:58
Mee eens dat het quick panel nu minder fijn is. Heb net de update uitgevoerd en dat viel me gelijk op.
Waarom moet dat in grijs? Raar.
Garret1410
@bjorn8730 oktober 2023 19:51
Ik vind het lettertype juist erg fijn. Quick panel vind ik ook wel aardig. Kleurtjes kun je kiezen maar achtergrond blijft transparant zwart.
R.S.E 30 oktober 2023 11:20
Zojuist de update geïnstalleerd, bij mij werkt nu alleen het S-Pen menu niet meer. Wanneer ik de S-Pen eruit haal en op het knopje druk gebeurt er niks.

[Reactie gewijzigd door R.S.E op 23 juli 2024 15:16]

Tshw3 @R.S.E30 oktober 2023 11:54
Ontstaat bij jou ook niet het doorzichtig pennetje? Net geüpdatet en het menu opent niet meer maar wel een klein pennetje aan de rechterkant van mijn scherm. Als ik daarop klik, opent hetzelfde menu als eerst.
R.S.E @Tshw330 oktober 2023 13:22
Bij mij is er ook geen doorzichtig pennetje zichtbaar.
Colin013 @R.S.E30 oktober 2023 11:25
Heb hetzelfde probleem
beezjeh @R.S.E30 oktober 2023 13:27
Wat staat er bij jullie onder wanneer s-pen wordt verwijderd in de s-pen menu?

Ik heb er geen problemen mee namelijk, misschien een herstart doen...

Wat ik wel heb gedaan na installatie is Good Guardian de App booster gestart.
Hierna via recovery cache clear gedaan en uiteindelijke repairs apps optie.
Remzi1993 @R.S.E30 oktober 2023 15:11
Zojuist de update geïnstalleerd, bij mij werkt nu alleen het S-Pen menu niet meer. Wanneer ik de S-Pen eruit haal en op het knopje druk komt er niks.
Dit is wel een lelijke bug zeg. Ik heb je daarom 2+ gegeven, want iedereen die dat apparaat heeft zou dit moeten weten voordat diegene update, vooral als mensen die functionaliteit gebruiken.

[Reactie gewijzigd door Remzi1993 op 23 juli 2024 15:16]

Thombias @Remzi199330 oktober 2023 18:59
Even bij instellingen van s-pen aanpassen en je kan kiezen tussen 3 opties:

- Air command openen
- Notitie maken
- Niets doen
Garret1410
@R.S.E30 oktober 2023 19:55
Geen probleem mee gehad.
-seagull- @R.S.E31 oktober 2023 09:19
Idem hier, en ook het venster van mijn Ultra Clear View Book Case werkt niet meer correct.
De tekst staat in de linker bovenhoek en is dus niet zichtbaar.
Pip36 @-seagull-31 oktober 2023 14:19
Had ik ook. Cover even verwijderen, toestel herstarten en cover weer plaatsen loste het op.
dutchnltweaker 30 oktober 2023 10:24
Zelfs buiten Nederland en België:
https://www.sammobile.com...wnload-sammobile-archive/ Screenshot die daar gepresenteerd wordt is duits.

@arnoudwokke Volgens deze reddit thread: https://www.reddit.com/r/GalaxyS23/ is het waarschijnlijk al heel europa.

[Reactie gewijzigd door dutchnltweaker op 23 juli 2024 15:16]

Llopigat
@dutchnltweaker30 oktober 2023 10:32
Spanje ook idd, confirmed. Kreeg het op mijn toestel op hetzelfde moment dat in het GoT topic de Nederlandse gebruikers het opeens binnen zagen komen.

Best verbazend want meestal is Samsung behoorlijk voorzichtig met dit soort grote rollouts. Zo'n "big bang" is niet echt gewoonlijk. Ze hebben kennelijk vertrouwen in deze update.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 23 juli 2024 15:16]

youridv1 @Llopigat30 oktober 2023 10:50
Het zou ook tijd worden dat ze zoveel vertrouwen krijgen in hun updates imo. Apple durft het ook, dus Samsung zou op mijn minst er naar toe moeten werken. Om hun grote updates, maar ook hun patches, consequent en snel de deur uit te krijgen.

Ik heb ook zat Samsung telefoons gehad, maar mijn ervaring was dat je eigenlijk niets hebt aan update nieuws, omdat het zomaar nog een maand kan duren voordat jouw telefoon iets binnen krijgt. Verder overigens altijd wel tevreden geweest over de Galaxy S serie.

Nu met Apple lees je het op het tech nieuws, open je je update tabje en heeft je iPhone hem al in beeld staan al dan niet al gescheduled voor de aankomende nacht.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 15:16]

TheVivaldi @youridv130 oktober 2023 11:35
Nu met Apple lees je het op het tech nieuws, open je je update tabje en heeft je iPhone hem al in beeld staan al dan niet al gescheduled voor de aankomende nacht.
In dat geval is Apple nog traag. :P Op Ubuntu Touch krijg ik de upgrademelding op mijn telefoon al voordat het in het nieuws is. :P

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 23 juli 2024 15:16]

watercoolertje
@youridv130 oktober 2023 13:29
Ik druk gewoon eens per maand op zoeken naar updates (automatisch staat uit) en elke maand krijg ik gewoon netjes een update van Samsung.

Ik heb de S22+ dus zal nog wel ff een maandje (of 2) geduld moeten hebben voor Android 14. Maar zolang niemand kan vertellen wat ik nou mis op Android 13 (met alle beveiligingsupdates), heb ik er ook geen haast mee. Dat was 10 jaar terug wel anders, toen kwamen er nog echt nuttige zaken bij een upgrade...
youridv1 @watercoolertje30 oktober 2023 14:50
Ik druk gewoon eens per maand op zoeken naar updates (automatisch staat uit) en elke maand krijg ik gewoon netjes een update van Samsung.
En op welke beveiligingspatch zit je dan? Mijn samsung toestellen liepen steevast een maand of verder achter tov andere bijgewerkte flagships.
swhnld
@Llopigat30 oktober 2023 10:59
Ze hebben sinds augustus 9 beta's gedraaid van deze upgrade, dus er is heel goed getest in grote landen als VK, DE en PL.

En Samsung heeft ook het aantal verschillende versies enorm teruggebracht, waar eerst elke land een eigen build had (of meer dan een) is bijvoorbeeld nu nog maar 1 versie die heel Europa bediend, en die is ook gelijk aan een deel van Zuidoost Azië.

Dit overigens ook dankzij de verbeteringen die Google onderwater doorgevoerd heeft in Android om die makkelijker onderhoudbaar te kunnen maken.
Ynze_162 30 oktober 2023 10:27
Mooi toestel, heb de S23. Ik hoop zelf dat dit nog een iets betere batterijduur brengt.
Llopigat
@Ynze_16230 oktober 2023 10:34
Meestal niet meteen na een OS update, in eerste instantie focussen ze zich op het werkend krijgen van het nieuwe OS en de bugs er uit te krijgen en daarna komt de optimalisatie pas. Kan best zijn dat het een paar maanden wat achteruit gaat qua accuduur zelfs.
TIGER79 @Llopigat30 oktober 2023 11:51
Ja en nee, die fase is er al geweest tijdens de beta en de verschillende release candidate tussenversies. Op de Pixel heb je deze al een maandje of 4. Dus die fase bestaat inderdaad maar is al geweest. Natuurlijk betreft het de vanilla versie van Android, maar die wordt niet vaak aangepast vanuit Google omdat er optimalisatie-slagen moeten komen voor specifieke fabrikanten, Samsung in dit geval....

[Reactie gewijzigd door TIGER79 op 23 juli 2024 15:16]

Llopigat
@TIGER7930 oktober 2023 13:57
Ja maar Samsung heeft die optimalisatieslag nog niet echt gedaan op hun eigen onderdelen. Ze hebben wel een beta (niet beschikbaar in Nederland) maar die draait meer om het fixen van bugs.

En OneUI is natuurlijk niet bepaald standaard Android, geen probleem voor mij want ik heb dit veel liever dan het design van Google. Maar het vereist wel veel aanpassingen.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 23 juli 2024 15:16]

TIGER79 @Llopigat30 oktober 2023 16:03
Die beta is inderdaad beschikbaar maar is de gebruikers-beta. Geloof mij maar dat ze in hun eigen ontwikkel-straat en bijbehorend proces een heel team aan testers hebben die intern al lang een alfa, beta en RC test hebben gedaan en de resultaten daarvan (of dat nu bugs of optimalisaties zijn voor accu en snelheid) in de volgende iteratieve ontwikkelcyclus zijn meegenomen. Je wilt natuurlijk niet een dergelijke update uitbrengen voor de flagship toestel en dan op de bek gaan met alle nodige consequenties, de gebruikers die high-end kopen verwachten immers een goede ervaring...
OneUI is inderdaad anders dan Vanilla Android, maar is zeker geen ander OS. Het betreft over algemeen een schil over Android, heel soms zijn een aantal systeem-processen getweakt naar inzichten van de fabrikant (denk aan uber-agressieve background proces-killing om accu te besparen, met name Samsung in het verleden, of zelfs soms Android-API's eruit mollen zoals SIP API's weer bij Samsung) maar dat komt eigenlijk niet veelvuldig voor. Extra functionaliteit komt er wel bij kijken, en die verwacht ik juist extra goed getest en geoptimaliseerd te zijn bij lancering, immers dat is letterlijk je eigen code :D
Llopigat
@TIGER7930 oktober 2023 16:23
Samsung is verreweg het meest customised tegenwoordig hoor. Denk aan dingen als DeX, het toevoegen van extra VPNs aan de daadwerkelijke ingebouwde AOSP lijst, Knox toevoegingen. Die SIP inderdaad haalden ze er uit maar die zit helaas ook niet meer in standaard AOSP. Ik zeg helaas, want ik heb geen enkele SIP app gevonden die werkt zonder stotterende audio terwijl de ingebouwde dat wel kon :'(
shmp @Ynze_16230 oktober 2023 17:57
Is de accuduur zo dramatisch dan? Wil hem zelf ook nog steeds aanschaffen.
Ynze_162 @shmp30 oktober 2023 19:20
Zeker niet! Ongeveer 7 uur SOT op een dag. De achtergrond activiteit zou nu beter moeten zijn van wat ik heb gehoord. Ik gebruik mijn telefoon erg veel dus hoe meer hoe beter.
johanneslol 30 oktober 2023 11:03
Mooi, ik heb zelf een S21 ultra en las dat ze daar nu ook al begonnen zijn. 😊 Mooi om te zien dat Samsung hun belofte nakomt en daadwerkelijk updates uitpushed, ook deze grote rollout wekt vertrouwen in dat ze weten wat er in de update zit.
thetakman @johanneslol30 oktober 2023 11:17
Samsung heeft al heel lang aangekondigd dat S23 (hele serie) de upgrade van 14 kreeg in oktober.
De S22 series in november / december
De S21 series ook in november / december.

We zien diezelfde tussen tijden ook terug in BETA releases.
Dit zou betekenen dat de S22 hem naar waarschijnlijkheid eind november gaat krijgen.

De S21 verwacht ik pas rond kerst in December ergens.

Waar lees jij dat ze nu al begonnen zijn op de S21 series?
De S21 krijgt pas de 3e Beta update deze week verwachten ze (eerst de S22 nog)
De S23 is tot en met update 9 gegaan voor ze live gingen.

Nu zal het iets sneller gaan, maar ik verwacht nog zeker 3 Updates minimaal voor de S22/S21 voor ze live gaan.
Equazor_ 30 oktober 2023 10:58
Weet iemand of de problemen met "Android auto" al opgelost zijn i.c.m. Android 14?
Of was dit een bug alleen op de pixel telefoons?
Ik gebruik Android Auto namelijk dagelijks en dit zou een reden zijn om nog niet direct up te graden naar 14.
PWM @Equazor_30 oktober 2023 13:12
Hopelijk verhelpt deze update de problemen, want ik wilde eigenlijk mijn S23 Ultra al inruilen. Ik rijd veel huurauto's en in niet 1 heeft Android auto goed gewerkt. Niet draadloos noch bedraad. Wat een ellende. Ik rijd nu nog Tesla maar verander naar BMW in December, dus dan moet het wel echt werken.

EDIT:

Het antwoord is NEE, het werkt nog steeds superslecht tot niet. Net geprobeerd in een huur Opel Astra van dit jaar. Krijg gewoon een zwart scherm en verder niets. Wat een miskoop is deze telefoon toch gebleken.

[Reactie gewijzigd door PWM op 23 juli 2024 15:16]

morritz34 @PWM30 oktober 2023 13:50
Met alle respect maar ik heb hetzelfde toestel en bij geen enkele auto problemen hiermee gehad. Zou het dan niet gewoon met jouw toestel te maken kunnen hebben? Soft- of hardwarematig?
PWM @morritz3430 oktober 2023 14:19
Natuurlijk heeft het met mijn toestel te maken. Maar hij is daarvoor al 2x naar Samsung geweest. Die doen dat even een diagnostische test en dan krijg ik dat rotding weer terug. Ik had dus even hoop nu, maar helaas.
MeNTaL_TO @morritz3430 oktober 2023 16:08
Same hier, Opel Astra L en S23, geen enkel probleem draadloos en 99,9% van de tijd ook niet met draad (met draad lijkt ie wat gevoeliger als de kabel beweegt, heb het issue met meerdere kabels).
LZ86 @PWM30 oktober 2023 18:36
Zelfde probleem hier. Bij 2 S23's (1 van mij en 1 van mijn vrouw)

Ook de toestellen van S23 gebruikers van de garage doen het niet. Echt super kut. Ik zit 2 jaar aan dat ding vast vanwege abbonement. Maar volgende telefoon ga ik toch even ernstig nadenken na jarenlang Samsung telefoons of ik dit nog wel een keer ga riskeren.

[Reactie gewijzigd door LZ86 op 23 juli 2024 15:16]

The Wizard Moderator Mobile @LZ8630 oktober 2023 21:12
Al eens een andere kabel geprobeerd? Android Auto is heel gevoelig voor een "slechte" kabel. Gewoon verschillende kabels proberen tot je de juiste hebt.
Huarwei @PWM2 november 2023 16:23
Hier is het op en af.

Ford Transit Android Auto alleen bedraad
Golf VIII geen Android Auto niet draadloos en niet bedraad
VW ID 4 Android Auto werk bedraad en draadloos.
Finger @Equazor_30 oktober 2023 11:58
Welke bug hebben we het dan over? Ik heb een pixel8 maar ondervindt geen problemen.
Werkt veel soepeler dan met mijn s22 ultra.

[Reactie gewijzigd door Finger op 23 juli 2024 15:16]

Equazor_ @Finger30 oktober 2023 12:00
Meest voorkomende bug zou zijn dat hij na een paar minuten de connectie verliest, en deze krijg je pas weer werkend na het opnieuw opstarten van de telefoon.
Finger @Equazor_30 oktober 2023 12:04
Dat had ik juist bij mijn ultra (draadloos dan met zo'n ali express kastje) met pixel nog niet gehad.
Beukerz @Equazor_30 oktober 2023 12:42
Hier op een base s22 geen last van. Alleen het probleem dat hij vaak niet wilt verbinden via de kabel als de auto net gestart is.

Als ik wacht totdat hij via bluetooth is verbonden en dan de kabel erin steek heb ik nul problemen.

Auto: Suzuki Vitara 2015
watercoolertje
@Equazor_30 oktober 2023 13:37
Geen issues mee op de s22+, is dat via usb of wireless? Ik gebruik het wireless en soms met usb (lange ritten/vakantie) ook nooit issues.
dblazen @Equazor_30 oktober 2023 12:00
Net op een S23 geprobeerd na de update van android 14, ik heb zelf geen problemen en android auto werkt prima voor mij. Maar ik weet dat het nogal een your milage may vary probleem is.
AcidBanger 30 oktober 2023 10:28
Ik gebruik zelf geen Android maar wat is het nieuws nu?
Dat Samsung alsnog een update doet naar 14?
Of dat 14 er eindelijk is voor S23?
Donstil
@AcidBanger30 oktober 2023 11:39
Ik gebruik zelf geen Android maar wat is het nieuws nu?
Dat Samsung alsnog een update doet naar 14?
Of dat 14 er eindelijk is voor S23?
Update beleid bij fabrikanten die met Android werken was jaren zo slecht dat het al snel nieuws is als er een OS update uiteindelijk toch uitkomt.

Nu echter valt dat allemaal reuze mee. Android 14 is van begin deze maand dus Samsung is er voor Android begrippen snel bij. Keurig dus.
k995 @Donstil30 oktober 2023 14:17
Update beleid bij fabrikanten die met Android werken was jaren zo slecht dat het al snel nieuws is als er een OS update uiteindelijk toch uitkomt.
IS toch onzin hoor, samsung doet dit toch al jaren een deftig update beleid.

tweakers vermeld gewoon OS updates van de meest populaire smartponhes.

[Reactie gewijzigd door k995 op 23 juli 2024 15:16]

Donstil
@k99530 oktober 2023 14:40
[...]

IS toch onzin hoor, samsung doet dit toch al jaren een deftig update beleid.
Nah zo onzin is dat anders niet, helemaal zo lang niet geleden kwamen de Android OS updates op Samsung modellen pas maanden later.
Llopigat
@AcidBanger30 oktober 2023 10:33
Dat laatste. Android 14 is altijd gepland geweest. De S23 krijgt sowieso nog 3 grote jaarlijkse upgrades hierna (met security updates tussendoor, momenteel maandelijks)

Dus Android 17 wordt pas de laatste voor de S23 serie (en zelfs daarna komt er nog een jaar security updates)

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 23 juli 2024 15:16]

Finger @AcidBanger30 oktober 2023 12:15
Elke iOS update wordt toch ook gemeld.? We zijn Tweakers dus geïnteresseerd in updates en wat het toevoegd of juist niet. Daarnaast is ook niet elke android telefoon het zelfde. Android 14 zal er op een Samsung anders uitzien dan op een pixel. Dus ook bugs zullen variëren, dus ook interessant voor users\tweakers.
Spatienazi @Finger30 oktober 2023 13:39
We zijn Tweakers dus geïnteresseerd in updates en wat het toevoegdt of juist niet.
Die updates zijn al een tijdje bekend, en het is niet alsof er tegenwoordig zoveel nieuwigheid tussen zit. Denk dat je op een gegeven moment best mag herevalueren of een bepaald onderwerp nog wel interessant is. We zijn immers Tweakers.
Bart ® Moderator Spielerij @AcidBanger30 oktober 2023 10:32
Het nieuws staat letterlijk in de titel.
_Pussycat_ @Bart ®30 oktober 2023 10:51
Nouja, het nieuws is niet echt dat ze Android 14 krijgen, maar dat het NU uitgerold wordt. Ik begreep eerst ook niet of dit een verrassing was dat ze het toch krijgen.
H1MSELF1SH @_Pussycat_30 oktober 2023 22:02
Hoewel ik geen Samsung fan ben is het mooi dat er “maar” 4 weken zitten tussen de officiële Android 14 release en de update van Samsung. Het is ooit veel trager geweest.
AcidBanger @Bart ®30 oktober 2023 11:54
Maar krijgen we dan vanaf nu een nieuwsbericht voor elke telefoon die naar Android 14 geupdate kan worden? Misschien snap ik het nieuwswaardige hiervan niet, dit gaan toch meer telefoons krijgen???
watercoolertje
@AcidBanger30 oktober 2023 13:31
Hoezo vanaf nu? Dit wordt vrijwel elk jaar hier gemeld dus de werkwijze is niet veranderd.

En inderdaad ook voor meerdere telefoons, zeker veel/goed verkochte modellen/merken.

Dit is dus niet gewoon Android 14, maar Samsungs Android 14. Nogal een verschil en daarom ook afzonderlijk te melden als nieuws.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 23 juli 2024 15:16]

wildhagen 30 oktober 2023 11:32
Mijn S23 Ultra krijgt hem inderdaad ook net gepushed. Installatie verliep vlekkeloos en redelijk vlot.

Moet zeggen dat ik het gevoel heb dat hij met deze versies wel iets trager is geworden qua responsive-ness dan hij voorheen was, er lijkt continue een (vrij kleine) delay in acties te zitten, en scrollen werkt ook ietwat schokkerig. Weet niet of dit nog verbeterd, maar een beetje irritant vind ik het wel.

Edit: De S-Pen functionaliteit lijkt het ook niet meer te doen. Bij het uitschuiven gebeurt er niks meer.

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 23 juli 2024 15:16]

nutty @wildhagen30 oktober 2023 11:57
"Moet zeggen dat ik het gevoel heb dat hij met deze versies wel iets trager is geworden qua responsive-ness dan hij voorheen was, er lijkt continue een (vrij kleine) delay in acties te zitten, en scrollen werkt ook ietwat schokkerig."
Ja Samsung vindt dan ook dat het tijd wordt voor een nieuwe snellere telefoon :)
Tweakriez @nutty30 oktober 2023 12:58
Mij viel dit ook op. Na het checken in de ontwikkelaars opties zag ik dat mijn animaties op 1x stonden ipv uit. Deze weer terug naar uit gezet en voila schokerigheid is weg.
beezjeh @wildhagen30 oktober 2023 12:21
Hier geen problemen met mijn s-pen.

Enige merkbare probleem van mij is dat dubbel tap uitschakelen van het scherm niet werkt wanneer ik Nova als launcher gebruik.
Garret1410
@wildhagen30 oktober 2023 19:56
Dan denk ik dat je een reset moet uitvoeren want het moet juist erg smooth lopen tov OneUI 5.1
dimitrios007 30 oktober 2023 11:03
Heb deze update en merk een enorme verbetering voor mij. Hele lay-out vind ik prettiger. De kleuren de toetsenbord net of het verlicht is lol. Alles is veel vloeiender en programma's opent hij nu stuk vlotter. Al in al erg tevreden mee. Nu kijken hoe de batterij is. Die valt me erg tegen op de s23 ultra. Toen ik hem net kocht ging hij tegen de 9 uur mee gemiddeld en gebruikte hem intensief en nu max 5 uur 🤔
davjuh1504 @dimitrios00730 oktober 2023 16:25
Batterij moet opnieuw geoptimaliseerd worden (doet die zelf).
Dus als het goed is zou hij over een aantal dagen (durf zelf niet te zeggen hoeveel), waar langer mee moeten gaan.
Van der Berg
30 oktober 2023 11:32
Mooi naar Android 14 en ik kijk er erg naar uit. Hopelijk snel Android 14 op mijn S22 Ultra.

Ik krijg tot Android 16 op mijn S22 Ultra. Mijn volgende smartphone is waarschijnlijk medio 2028

[Reactie gewijzigd door Van der Berg op 23 juli 2024 15:16]


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