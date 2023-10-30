Gebruikers Samsung Galaxy S23-telefoons in Benelux krijgen Android 14-upgrade

Gebruikers van Samsung Galaxy S23-telefoons melden dat zij de upgrade naar Android 14 en One UI 6 binnenkrijgen.

Samsung One UI 6/Android 14-upgrade

De eerste melding op GoT was maandagochtend vroeg en sindsdien melden veel meer mensen dat zij de upgrade binnenkrijgen. Na de upgrade hebben gebruikers Android 14 en One UI 6. De S23-telefoons zijn de eerste die de upgrade krijgen. Samsung brengt One UI 6 naar veel meer telefoons in de komende maanden.

One UI 6 heeft onder meer een nieuw font, aparte knoppen voor wifi en bluetooth boven in beeld, de mogelijkheid om het lockscreen en de klok die erop staat meer naar eigen hand te zetten en meer. In de camera zit onder meer een lijn die de horizon weergeeft, mits gridlines aan staan.