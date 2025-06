Samsung brengt One UI 6-bèta op basis van Android 14 uit voor Galaxy S23-serie

Samsung heeft de bètaversie van One UI 6 uitgebracht voor de Galaxy S23-serie. Deze skin is gebaseerd op Android 14 en krijgt een nieuwe UI. Het is niet bekend wanneer de upgrade officieel beschikbaar komt.

De bèta is beschikbaar voor de Galaxy S23, S23+ en de S23 Ultra, schrijft Samsung. Het gaat om een bèta van One UI 6, de opvolger van de huidige One UI 5-skin die nog op Android 13 is gebaseerd. Voorlopig is de bèta alleen beschikbaar voor gebruikers in de VS, Duitsland en Zuid-Korea.

Samsung heeft in de bèta onder andere het Quick Panel in Android aangepast. Ook wordt het makkelijker voor gebruikers om bepaalde onderdelen te personaliseren. Zo is het mogelijk verschillende vergrendelschermen op te zetten bij verschillende modussen en routines. Ook heeft One UI 6 een nieuwe camerawidget.