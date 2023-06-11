Wear OS 4-bèta laat gebruikers wisselen van telefoon zonder horloge te resetten

Wear OS 4 krijgt mogelijk de optie om de Samsung Galaxy Watch 4 en 5 te koppelen met een nieuwe telefoon, zonder dat het horloge teruggezet hoeft te worden naar de fabrieksinstellingen. Dat blijkt uit de One UI Watch 5-bèta, die gebaseerd is op Wear OS 4.

Wear OS 4 gegevens overzetten9to5Google ontdekte de nieuwe bètafunctie en heeft foto's gedeeld van de werking. Daaruit valt te zien dat het mogelijk is om de smartwatch te koppelen aan een nieuwe telefoon, zonder dat het horloge daarvoor teruggezet moet worden naar fabrieksinstellingen, zoals voorheen het geval was. Gebruikers van Samsung-horloges waren wel nog in staat om hun gegevens op te slaan in de cloud en op die manier na de reset weer terug te halen, maar nu moet dat dus makkelijker en sneller gaan.

De overzetprocedure moet via het horloge worden gestart. Hiervoor moet het Google-account op beide telefoons hetzelfde zijn. Vervolgens krijgen gebruikers een pop-up op hun nieuwe telefoon waarmee ze het proces kunnen starten. Hiermee worden onder meer de apps en digitale wijzerplaten behouden.

Het is onduidelijk of deze functie aan alle horloges met Wear OS 4 wordt toegevoegd, aangezien One UI Watch 5 enkel voor de Samsung Galaxy Watch 4 en 5 beschikbaar is. Het Wear OS 4-besturingssysteem moet later dit jaar voor alle gebruikers beschikbaar komen.

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 11-06-2023 13:06 32

11-06-2023 • 13:06

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Reacties (32)

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J_van_Ekris 11 juni 2023 13:40
Hier een niet wear-OS gebruiker: waarom is zo'n horloge zo afhankelijk van een telefoon? Klinkt als een onlogische afhankelijkheid, terwijl juist Google zo cloud centered is?
PikachuNL @J_van_Ekris11 juni 2023 13:43
Het spiegelt een hoop dingen op je telefoon via Bluetooth, niet de cloud. Krijg je een berichtje op je telefoon, dan heb je die vrijwel tegelijkertijd op de horloge binnen. Ik gok zomaar dat bij het ontwerpproces bewust gekozen is om het zo te laten spiegelen, zowel bij WearOS als bij WatchOS (van Apple), puur om het “simpel” te houden. Het jammere is dan wel dat je tegen dit soort beperkingen aan kan lopen.
4Lph4Num3r1c @PikachuNL11 juni 2023 17:46
Het is helaas zo erg dat het vele Samsung only zaken heeft. Zelf gekozen eens een Pixel 7 Pro telefoon te proberen. Maar daardoor werken er dus vele functies niet meer zoals voorheen op mn Watch 5.

Toch ook een flagship Android telefoon zou je zeggen. Erg jammer dat Samsung zijn eigen klanten opeens buitensluit van diverse functies als ze van telefoon merk wisselen. Je bent toch ook gewoon klant als horloge eigenaar? (Niet alleen technische zaken mbt sensoren, maar ook software matige functies etc). Jammer.
PikachuNL @4Lph4Num3r1c12 juni 2023 08:51
Oei. Da’s minder. Ik had zelf verwacht dat dat niet echt een ding zou zijn omdat het horloge op WearOS draait. Jammer.
Grappig genoeg vond ik de “setup experience” van WearOS soepeler verlopen op m’n iPhone dan op m’n Android telefoon. Dat was dan wel WearOS 2 of 3, maar vond het destijds wel enorm typisch.
MaxxBass @PikachuNL12 juni 2023 09:38
Heeft inderdaad te maken met bluetooth low energy koppeling. Wel fijn dat ze het nu loskoppelen van de host telefoon. Het scheelt weer alle basis instellingen op je watch maken na een connect. Verder vond ik het nooit zo'n issue hoor, maar wellicht heb ik het horloge toch vooral voor de tijd en een notificatie hier en daar. Alle sport-voortgang (voor zover je dat gebruikt) gaat toch de cloud in..
lenwar @J_van_Ekris11 juni 2023 14:52
Als het idee van Wear-OS een beetje lijkt op Apple z'n equivalent, verwacht ik dat het hem in het feit zit dat zo'n horloge grotendeels het verlengde is van de telefoon.
Het is ook een feit dat communicatie via de telefoon voor veel minder accu-capaciteit vraagt dan wanneer het horloge zelf alles maar op internet moet doen.
punishedbrains @lenwar11 juni 2023 17:06
Maar dat zou niet zo hoeven te zijn, waarom niet ook met mijn iPad en Mac syncen? Lijkt me veel meer een manier om de telefoon ernaast te laten kopen. Ik stap over op een Garmin juist vanwege deze link.

[Reactie gewijzigd door punishedbrains op 22 juli 2024 17:07]

Fly-guy @punishedbrains11 juni 2023 17:41
Hoeft ook niet perse, op wearOS kun je bijv whatsapp stand alone draaien en er zijn een handjevol andere app, maar heb je wel een LTE variant nodig van het horloge.
8art @punishedbrains11 juni 2023 19:19
Je wilt dus dat je Samsung ook met je Apple goodies communiceert en vindt het raar dat Samsung dat niet mogelijk maakt.
Wel eens een iWatch geprobeerd met Android?
Ik ben het met je eens, hoor. Dit zou zo niet moeten, maar ik dat deze opmerking niet van een Apple gebruiker verwacht. Hun hele ecosysteem is een grote vendor-lock-in.
punishedbrains @8art11 juni 2023 22:29
Ik was een Apple gebruiker, jaren lang. Maar juist omdat alles altijd zo goed samenwerkt, had ik wel gehoopt/verwacht dat de Watch niet zuiver en alleen een iPhone extensie was. Of op zijn minst kon syncen tussen Apple apparatuur wat andere Apple producten ook gewoon doen.
lucatoni @punishedbrains11 juni 2023 17:40
Mijn vriendin heeft een galaxy watch met een Android (niet Samsung telefoon), werkt perfect.
lenwar @punishedbrains11 juni 2023 20:42
Klopt.
Maar dat is wel hoe het ontworpen is. Ik heb zelf een Apple Watch. Ik ga er dus vanuit dat Google ongeveer hetzelfde trucje doet.

Als m’n telefoon buiten bereik is, gaat hij over op WiFi, maar dat gaat niet optimaal. Het verbinden gaat vaak niet automatisch en hij onthoudt m’n WiFi-gegevens (PWA2-enterprise) zelfs niet altijd. Erg knullig. Geen idee of Google dit wel beter doet.

Houd er alleen rekening mee dat een Garmin horloge echt een ander product is. Een Smart Watch van Apple of Google is meer een multimedia apparaat waar Garmin echt een sporthorloge is.

Er zit best wel overlap in hoor, maar er is gewoon een andere insteek.
Je moet primair kijken wat je doel is van je horloge. Afhankelijk van wat je wil, kan je beide of een van de twee gebruiken.
punishedbrains @lenwar11 juni 2023 22:27
Klopt ja, ik gebruik de Apple Watch met name voor sport dus dat is een makkelijke keus. Bijkomend voordeel is dus platform onafhankelijk.
lenwar @punishedbrains11 juni 2023 23:09
Dan was een Apple Watch (achteraf) waarschijnlijk sowieso niet de beste keus.

Maar dan zou ik zeker voor een Garmin gaan! Dat zijn echt hele fijne toestellen.
Raymond Deen @lenwar11 juni 2023 23:09
We spreken hier alleen niet van vendor lock-in, maar device lock-in. En dat is wel een beetje raar als verder alles via de cloud werkt. Bijna alsof ze er nooit over nagedacht hebben dat beiden een aparte life cycle hebben.
lucatoni @J_van_Ekris11 juni 2023 17:42
Omdat het gros van de galaxy watches geen 4g heeft? Dan wordt het een disconnected telefoon wanneer je buiten bent. Nu is het als het ware ewn toevoeging van je telefoon, door puur bluetooth.
Raymond Deen @lucatoni11 juni 2023 23:11
Mijn active watch 2 kon al zelfstandig inloggen op de WiFi dus dat hoeft geen belemmering te zijn.
lucatoni @Raymond Deen11 juni 2023 23:38
Ik heb buiten geen Wifi. Een horloge draag je niet om enkel binnen te zitten, zeker niet wanneer het ook nog eens een sport horloge is ;-)
Xypod13 11 juni 2023 15:22
Heeft 9 jaar geduurd maar ben blij dat het er eindelijk is ;) gaf natuurlijk niet heel erg aangezien er niet echt informatie staat op de horloge maar was wel altijd irritant om daarna weer watch faces enzo erop te zetten.

[Reactie gewijzigd door Xypod13 op 22 juli 2024 17:07]

jmvdkolk 11 juni 2023 16:38
Apple mag dit concept ook kopiëren. Het is natuurlijk niet de biggest deal, maar wel irritant dat je je watch moet resetten als je van telefoon wisselt. En niet alleen bij wisselen van telefoon speelt dit, maar ook als je telefoon gerepareerd wordt. Alles wat je met je watch bijhoudt terwijl je telefoon wordt gerepareerd, is weg nadat je je gerepareerde telefoon weer in gebruikt neemt.

Kortom, dank je wel Google/Samsung. Ik hoop dat Apple wederom van jullie leert en kopieert.
Nol_NL @jmvdkolk11 juni 2023 18:47
Is dit met een backup niet heel eenvoudig te voorkomen, zodat je gegeven gewoon worden overgezet ?

https://www.iculture.nl/t...h-koppelen-nieuwe-iphone/
jmvdkolk @Nol_NL11 juni 2023 21:25
Die backup werkt prima, tot het punt dat je je telefoon leeg maakt. Alle health gegevens van na de backup verdwijnen zodra je horloge met de nieuwe of herstelde telefoon koppelt en de backup terugzet.
Keypunchie @jmvdkolk11 juni 2023 19:38
Niet helemaal duidelijk wat je bedoeld, maar in principe maakt je horloge iedere keer dat je ontkoppeld een backup en die zet je weer terug bij een nieuw horloge.

Als je een nieuwe telefoon heb, kun je gewoon daarmee koppelen, wel zorgen dat je health data meekomt: https://support.apple.com/en-us/HT205189
jmvdkolk @Keypunchie11 juni 2023 21:26
De health gegevens tot de backup komen mee. Alle health gegevens an na de backup, van de tijd dat je geen telefoon hebt, verdwijnt zodra je je horloge met je nieuwe of herstelde telefoon koppelt.
Keypunchie @jmvdkolk11 juni 2023 23:45
Per support artikel, die data staat toch in iCloud? Heb er eerlijk gezegd zelf niet zo op gelet, en vrij recent nog wel van iPhone gewisseld, maar ik heb niet de indruk dat ik Health data was verloren. Aan de andere kant, het overstappen van de ene naar de andere telefoon is ook redelijk snel gedaan, dus we hebben het ook niet over bergen data.

Alle instellingen kwamen in ieder geval wel mee.

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 22 juli 2024 17:07]

jmvdkolk @Keypunchie12 juni 2023 08:18
Helaas. Van mijn telefoon was de glazen achterkant kapot. Werd onder garantie gerepareerd. Maar kon wel pas de volgende dag mijn gerepareerde telefoon weer bij Apple ophalen. Alles wat mijn horloge had vastgelegd na de backup (workout, hartslag, slaap, etc) was verdwenen toen ik koppelde aan mijn gerepareerde telefoon. O.a. mijn activity streak was hiermee weg. Alles gedaan zoals in dit support artikel staat. En helaas toch de health informatie kwijt van tussen backup en koppelen met de herstelde telefoon.

[Reactie gewijzigd door jmvdkolk op 22 juli 2024 17:07]

-TheNose- @jmvdkolk12 juni 2023 08:05
Wederom :z
Qws 11 juni 2023 17:23
Apple heeft toch wel de beste ecosysteem.

Windows had ook zoiets kunnen doen, maar ze hebben keihard geflopt...
Jboeren @Qws11 juni 2023 17:31
De reactie destijds Ballmer/Microsoft op de eerste iphone is legendarisch!
Ralph84 11 juni 2023 19:47
Ik heb een Pixel, Fitbit en Garmin gehad, maar Samsung heeft toch echt wel een hele goed en fijne smartwatch en dit is zeker handig.
doltishDuke 11 juni 2023 22:19
Waarom nou weer perse via dezelfde account :') zo haal je de usecase van werktelefoon en privetelefoon wel een beetje onderuit natuurlijk.

Sowieso zou het ideaal zijn als zo'n ding gewoon met twee telefoons tegelijk verbonden zou kunnen zijn.
smolotov 12 juni 2023 12:30
Ik vind dit juist een erg handige feature voor als je met bijvoorbeeld een werk en privételefoon rondloopt. Kom maar op met die feature.

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