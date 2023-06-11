Wear OS 4-bèta laat gebruikers wisselen van telefoon zonder horloge te resetten

Wear OS 4 krijgt mogelijk de optie om de Samsung Galaxy Watch 4 en 5 te koppelen met een nieuwe telefoon, zonder dat het horloge teruggezet hoeft te worden naar de fabrieksinstellingen. Dat blijkt uit de One UI Watch 5-bèta, die gebaseerd is op Wear OS 4.

9to5Google ontdekte de nieuwe bètafunctie en heeft foto's gedeeld van de werking. Daaruit valt te zien dat het mogelijk is om de smartwatch te koppelen aan een nieuwe telefoon, zonder dat het horloge daarvoor teruggezet moet worden naar fabrieksinstellingen, zoals voorheen het geval was. Gebruikers van Samsung-horloges waren wel nog in staat om hun gegevens op te slaan in de cloud en op die manier na de reset weer terug te halen, maar nu moet dat dus makkelijker en sneller gaan.

De overzetprocedure moet via het horloge worden gestart. Hiervoor moet het Google-account op beide telefoons hetzelfde zijn. Vervolgens krijgen gebruikers een pop-up op hun nieuwe telefoon waarmee ze het proces kunnen starten. Hiermee worden onder meer de apps en digitale wijzerplaten behouden.

Het is onduidelijk of deze functie aan alle horloges met Wear OS 4 wordt toegevoegd, aangezien One UI Watch 5 enkel voor de Samsung Galaxy Watch 4 en 5 beschikbaar is. Het Wear OS 4-besturingssysteem moet later dit jaar voor alle gebruikers beschikbaar komen.