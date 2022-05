Samsung Galaxy Watch4 verschijnt op 27 augustus vanaf 269 euro

Samsung brengt zijn Galaxy Watch4-horloges op 27 augustus uit. Het zijn de eerste smartwatches met Wear OS dat door Samsung en Google samen is ontwikkeld. Het kleinste instapmodel kost 269 euro. De Classic-versie met roterende bezel begint bij 369 euro.

Samsung voorziet zijn nieuwe wearables van zijn BioActive-sensor. Dat is een sensor die bloeddruk, hartslag en zuurstofpercentage meet. De horloges hebben een Body composition-tool waarmee dragers volgens de fabrikant hun lichaamssamenstelling in kaart kunnen brengen. Daarbij wordt spiermassa, rustmetabolisme, lichaamswater en vetpercentage weergegeven.

De nieuwe smartwatches zijn ook in staat om slaap te tracken met meer details. Een gekoppelde smartphone kan snurkgeluid herkennen en de horloges meten het bloedzuurstofniveau tijdens slaap. De Watch4 geeft volgens Samsung aan de hand van dergelijke informatie tips over hoe gebruikers beter kunnen uitrusten.

Samsung Galaxy Watch4

Samsung Galaxy Watch4 en Watch4 Classic

Samsung maakt vier varianten van zijn Watch4-horloge. De reguliere versie is er met horlogekasten van 40mm en 44mm en de duurdere Watch4 Classic komt uit in formaten van 46mm en 42mm. De kleinste versies van iedere uitvoering hebben een 1,2"-oledscherm met een resolutie van 396x396 pixels. De twee grotere varianten hebben een 1,4"-oledscherm met ook een iets hogere resolutie van 450x450 pixels. Alle schermpjes zijn afgewerkt met een laag Corning Gorilla Glass DX+.

Intern zijn alle modellen gelijk. Ze draaien op de nieuwe Exynos W920-soc, die op 5nm wordt gemaakt. De modellen zijn voorzien van 1,5GB ram en 16GB opslagruimte. De duurdere Watch4 Classic heeft een ander uiterlijk met een roterende bezel die voor de bediening gebruikt kan worden. Van beide uitvoeringen komen er LTE-modellen met eSIM-ondersteuning. De standaarduitvoeringen hebben alleen wifi en bluetooth.

Samsung Galaxy Watch4 Classic

Wear OS Powered by Samsung

De horloges draaien op Wear OS Powered by Samsung. Dat is de naam die Samsung geeft aan het besturingssysteem dat bestaat uit een combinatie van Tizen en Googles Wear OS. In mei kondigden de fabrikanten aan de besturingssystemen samen te voegen. Een naam werd toen niet genoemd, maar in latere communicatie had Google het over Wear OS 3.

Samsungs versie van het nieuwe Wear OS gebruikt de One UI Watch 3-interface. Het is mogelijk om apps te downloaden uit de Google Play Store en Samsung noemt specifiek de verbeterde integratie met Google Maps, dankzij een ingebouwd kompas dat met die app werkt.

Samsung brengt de Galaxy Watch4-smartwatches op 27 augustus uit. De Watch4-uitvoeringen in de formaten 40mm en 44mm kosten respectievelijk 269 en 299 euro. De Galaxy Watch4 Classic-varianten van 42mm en 46mm hebben adviesprijzen van 369 en 399 euro.