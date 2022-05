Gerucht: FromSoftware werkt aan Souls-achtige game die exclusief naar PS5 komt

FromSoftware, de ontwikkelaar van onder meer de Dark Souls-games, Bloodborne en Sekiro: Shadows Die Twice, is bezig met een Souls-achtige game die exclusief voor de PS5 zal uitkomen. Dat zegt althans Nick Baker. Hij heeft vaker vroegtijdig correct over een gamereleases bericht.

Nick Baker, een gamejournalist die beter bekend is als Shpeshal Nick, meldt op zijn Twitter-account dat hij volgende week dit gerucht naar buiten wilde brengen. Daarmee reageert hij op een Twitter-bericht van een andere gamer die met deze informatie naar buiten treedt en naar Baker als bron verwijst. Volgens dat account gaat het om een Souls-achtige game en is het niet de opvolger van het originele Bloodborne. Dit account spreekt van een releaseperiode in 2022 of 2023 voor de nog onbekende Souls-game.

Baker onderstreept dat hem is verteld dat FromSoftware een exclusieve PS5-titel maakt, al zegt hij niet wat de bron van die informatie is. In maart van dit jaar meldde hij al op Twitter dat hij er vrij zeker van was dat FromSoftware geen Xbox-exclusive maakt. Hij laat nog wel enigszins in het midden of het gaat om een titel die enkel voor de PS5 uitkomt, of om een PlayStation-titel die niet uitkomt voor de Xbox, maar bijvoorbeeld wel op een ander platform zoals de pc.

Baker is medeoprichter van de Xbox Era-podcast en heeft in het verleden vaker (grotendeels) accurate informatie naar buiten gebracht. Zo kwam hij in juni met het bericht dat Ghosts of Ikishima nog dit jaar als uitbreiding zal uitkomen. Dat zal gebeuren op 20 augustus, als onderdeel van Ghost of Tsushima: Director's Cut en als uitbreiding van de basisgame. Woensdag meldt hij ook dat de futuristische racegame Wipeout een terugkeer zal maken als PS5- en PSVR 2-titel, al zou dit project zich nog in een vroege fase bevinden.