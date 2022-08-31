Sony en Tencent nemen minderheidsbelang in Elden Ring-maker FromSoftware

Sony en Tencent hebben een minderheidsbelang in FromSoftware verworven. Dat maakt moederbedrijf Kadokawa Corporation dinsdag bekend. De twee bedrijven krijgen gezamenlijk 30 procent van de studio achter Elden Ring en Dark Souls in handen.

FromSoftware-moederbedrijf Kadokawa Corporation bevestigt dat de nieuwe aandelen worden verstrekt aan Sony Interactive Entertainment en Sixjoy Hong Kong, een dochteronderneming van Tencent. Volgens documenten krijgt Sony 14,09 procent van FromSoftware in handen. Sixjoy koopt 16,25 procent van de aandelen van de studio. De overige 69,66 procent blijft in handen van Kadokawa. Met de investeringen krijgt FromSoftware een kapitaalinjectie van omgerekend 272,75 miljoen euro. Het bedrag wordt tussen 7 en 12 september betaald.

Dat geld moet het bedrijf helpen om zijn eigen games uit te geven in meer landen, schrijft Kadokawa Corporation. Momenteel doet het bedrijf dat al in Japan, maar in andere landen leunt FromSoftware op andere bedrijven. Elden Ring en de Dark Souls-trilogie werden bijvoorbeeld uitgegeven door Bandai Namco, terwijl Sekiro: Shadows Die Twice werd uitgegeven door Activision. Het bedrijf wil daarnaast investeren in het 'ontwikkelen van nieuwe intellectuele eigendommen'.

"Door de uitvoering van de fondsverwerving zal FromSoftware ernaar streven proactief te investeren in de ontwikkeling van krachtigere game- ip 's om de ontwikkelingscapaciteiten van FromSoftware te versterken", luidt het document. "[FromSoftware] zal ernaar streven een kader op te zetten dat de uitbreiding van zijn eigen uitgeefactiviteiten op de aanzienlijk groeiende wereldmarkt mogelijk maakt."

Kadokawa Corporation licht daarnaast uit dat Tencent en zijn dochterondernemingen 'sterk zijn' in het ontwikkelen van mobiele games en 'andere netwerktechnologieën'. Het bedrijf geeft ook aan dat het zijn langetermijnrelatie met Sony wil versterken. De drie betrokken bedrijven delen verder geen specifieke plannen over eventuele samenwerkingen.