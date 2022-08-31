Sony en Tencent nemen minderheidsbelang in Elden Ring-maker FromSoftware

Sony en Tencent hebben een minderheidsbelang in FromSoftware verworven. Dat maakt moederbedrijf Kadokawa Corporation dinsdag bekend. De twee bedrijven krijgen gezamenlijk 30 procent van de studio achter Elden Ring en Dark Souls in handen.

FromSoftware-moederbedrijf Kadokawa Corporation bevestigt dat de nieuwe aandelen worden verstrekt aan Sony Interactive Entertainment en Sixjoy Hong Kong, een dochteronderneming van Tencent. Volgens documenten krijgt Sony 14,09 procent van FromSoftware in handen. Sixjoy koopt 16,25 procent van de aandelen van de studio. De overige 69,66 procent blijft in handen van Kadokawa. Met de investeringen krijgt FromSoftware een kapitaalinjectie van omgerekend 272,75 miljoen euro. Het bedrag wordt tussen 7 en 12 september betaald.

Dat geld moet het bedrijf helpen om zijn eigen games uit te geven in meer landen, schrijft Kadokawa Corporation. Momenteel doet het bedrijf dat al in Japan, maar in andere landen leunt FromSoftware op andere bedrijven. Elden Ring en de Dark Souls-trilogie werden bijvoorbeeld uitgegeven door Bandai Namco, terwijl Sekiro: Shadows Die Twice werd uitgegeven door Activision. Het bedrijf wil daarnaast investeren in het 'ontwikkelen van nieuwe intellectuele eigendommen'.

"Door de uitvoering van de fondsverwerving zal FromSoftware ernaar streven proactief te investeren in de ontwikkeling van krachtigere game-ip's om de ontwikkelingscapaciteiten van FromSoftware te versterken", luidt het document. "[FromSoftware] zal ernaar streven een kader op te zetten dat de uitbreiding van zijn eigen uitgeefactiviteiten op de aanzienlijk groeiende wereldmarkt mogelijk maakt."

Kadokawa Corporation licht daarnaast uit dat Tencent en zijn dochterondernemingen 'sterk zijn' in het ontwikkelen van mobiele games en 'andere netwerktechnologieën'. Het bedrijf geeft ook aan dat het zijn langetermijnrelatie met Sony wil versterken. De drie betrokken bedrijven delen verder geen specifieke plannen over eventuele samenwerkingen.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 31-08-2022 13:03
73 • submitter: Verwijderd

31-08-2022 • 13:03

73

Submitter: Verwijderd

Lees meer

Bloodborne

vanaf € 17,-

5 van 5 sterren

Alles over dit product

Elden Ring

vanaf € 28,-

5 van 5 sterren

Alles over dit product

'Gesloten studio Bluepoint wilde Bloodborne-remake maken'
'Gesloten studio Bluepoint wilde Bloodborne-remake maken' Nieuws van 28 februari 2026
Dark Souls Trilogy

vanaf € 30,92

Alles over dit product

Sekiro: Shadows Die Twice

vanaf € 38,83

5 van 5 sterren

Alles over dit product

FromSoftware-game Sekiro krijgt een animeserie, release in 2026
FromSoftware-game Sekiro krijgt een animeserie, release in 2026 .Geek van 19 augustus 2025
Reuters: Sony wil moederbedrijf van Elden Ring-maker FromSoftware kopen
Reuters: Sony wil moederbedrijf van Elden Ring-maker FromSoftware kopen Nieuws van 19 november 2024
Elden Ring is 25 miljoen keer verkocht
Elden Ring is 25 miljoen keer verkocht Nieuws van 12 juni 2024
'Tencent werkt aan f2p-smartphonegameversie van Elden Ring'
'Tencent werkt aan f2p-smartphonegameversie van Elden Ring' Nieuws van 6 februari 2024
Tencent wil meerderheidsbelang in Dying Light-maker Techland kopen
Tencent wil meerderheidsbelang in Dying Light-maker Techland kopen Nieuws van 24 juli 2023
'Tencent schrapt plannen voor VR-headsets omdat ze niet snel genoeg winst maken'
'Tencent schrapt plannen voor VR-headsets omdat ze niet snel genoeg winst maken' Nieuws van 17 februari 2023
Elden Ring wint Game of the Year-prijs bij The Game Awards 2022
Elden Ring wint Game of the Year-prijs bij The Game Awards 2022 Nieuws van 9 december 2022
Elden Ring-patch hint op komst raytracing en bevat verwijzingen naar nieuwe maps
Elden Ring-patch hint op komst raytracing en bevat verwijzingen naar nieuwe maps Nieuws van 14 oktober 2022
Reuters: Tencent wil in de toekomst meer grote overnames in gamesector doen
Reuters: Tencent wil in de toekomst meer grote overnames in gamesector doen Nieuws van 3 oktober 2022
Tencent neemt voormalig Sony-topman Shawn Layden aan als adviseur
Tencent neemt voormalig Sony-topman Shawn Layden aan als adviseur Nieuws van 21 september 2022
Bandai Namco brengt soundtrack Elden Ring uit
Bandai Namco brengt soundtrack Elden Ring uit Nieuws van 11 september 2022
Tencent vergroot zijn aandeel in Ubisoft
Tencent vergroot zijn aandeel in Ubisoft Nieuws van 7 september 2022
Grand-strategy-game Victoria 3 komt op 25 oktober uit op Steam
Grand-strategy-game Victoria 3 komt op 25 oktober uit op Steam Nieuws van 31 augustus 2022
FromSoftware brengt servers Dark Souls III terug online na 7 maanden
FromSoftware brengt servers Dark Souls III terug online na 7 maanden Nieuws van 25 augustus 2022
Onaangekondigde game van Elden Ring-studio zit in laatste fases van ontwikkeling
Onaangekondigde game van Elden Ring-studio zit in laatste fases van ontwikkeling Nieuws van 25 juni 2022
FromSoftware is 'bezig om Dark Souls-servers weer online te brengen'
FromSoftware is 'bezig om Dark Souls-servers weer online te brengen' Nieuws van 28 mei 2022
FromSoftware fikst bug in PS5-versie Elden Ring die voor mislukte saves zorgde
FromSoftware fikst bug in PS5-versie Elden Ring die voor mislukte saves zorgde Nieuws van 2 maart 2022
Gerucht: FromSoftware werkt aan nieuwe Armored Core-game
Gerucht: FromSoftware werkt aan nieuwe Armored Core-game Nieuws van 10 januari 2022
FromSoftware toont vijftien minuten gameplay van Elden Ring
FromSoftware toont vijftien minuten gameplay van Elden Ring Nieuws van 4 november 2021
Gerucht: FromSoftware werkt aan Souls-achtige game die exclusief naar PS5 komt
Gerucht: FromSoftware werkt aan Souls-achtige game die exclusief naar PS5 komt Nieuws van 11 augustus 2021
FromSoftware werkt samen met George R.R. Martin aan nieuwe fantasy-game
FromSoftware werkt samen met George R.R. Martin aan nieuwe fantasy-game Nieuws van 8 juni 2019
Meer producten en artikelen
Games From Software Namco Bandai Sony Sony Computer Entertainment Tencent

Reacties (73)

-Moderatie-faq
73
70
42
2
0
21
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
giantgiantus 31 augustus 2022 13:18
Studio’s onder Sony’s vlag doen het toch eigenlijk best goed? Ik zou me persoonlijk zorgen maken als Ms dit had gedaan. MS heeft op dat punt nog geen goede reputatie (gaat hopelijk veranderen).
Verwijderd @giantgiantus31 augustus 2022 13:23
Oh ja? Ik hoor alleen van problemen met 343 en voor de rest alleen maar positieve verhalen over hun Microsoft met haar studios omgaat.
giantgiantus @Verwijderd31 augustus 2022 13:44
Er is toch nog steeds echt heel weinig uitgekomen?
MacPoedel @giantgiantus31 augustus 2022 14:37
Een AAA game ontwikkelen duurt ongeveer 5 jaar. MS is pas echt studio's en uitgevers beginnen overnemen sinds 2018, de games die ondertussen uitgekomen zijn van die overgenomen studio's (bv Psychonauts 2 van Double Fine), waren al in ontwikkeling voor hun overname.

Dus het is een beetje vroeg om te stellen dat die overnames geen games opgeleverd hebben.
Wolfos
@MacPoedel31 augustus 2022 15:00
Gezien de karige lineup van de afgelopen jaren kan je niet anders dan concluderen dat er problemen zijn. Xbox heeft vrijwel geen exclusives dit jaar.
Lekker Ventje @Wolfos31 augustus 2022 19:34
Who cares? Dat gezever over exclusives altijd. Volgens mij speel je een game niet omdat het een exclusive is maar omdat je de game leuk vindt. De PS5 staat bij mij stof te happen omdat er slechts twee games waren die mij wel konden bekoren maar mij vervolgens tegenvielen. Alle andere exclusives boeien mij totaal niet. Ondanks het gebrek aan exclusives staat de XSX hier vrijwel elke dag aan, de PS5 en Switch een enkele keer.
P. vd Loo @Lekker Ventje31 augustus 2022 22:36
Dat lijkt mij een kwestie dan van welk platform je de game koopt. Als je de ps5 versie zou kopen stond die meer aan.
MacPoedel @Wolfos31 augustus 2022 15:00
2018 + 5 = 2022 dan?
Wolfos
@MacPoedel31 augustus 2022 15:33
Dus er zijn 22 Xbox studios en die zijn allemaal tegelijk in 2018 begonnen met games? Lekkere planning dan.
MacPoedel @Wolfos1 september 2022 13:27
Van die 23 zijn er 15 nog maar sinds 2018 of later deel van Xbox Game Studios. Sommige daarvan brachten ondertussen games uit, door lopende contracten zijn dat dan geen exclusives maar je kan ze wel meteen op Game Pass spelen. Andere zijn nog bezig met content te maken voor recente of langer lopende games. Voor de Xbox of pc-gamer maakt het ook niet uit dat je die games ook op PS kunt spelen toch, dat het op Game Pass is net wel (heb zelf geen Game Pass).

Een minder jaar betekent nog niet dat er problemen zijn. En ik kijk eigenlijk ook wel uit naar Pentiment, wat nu net een game is die Obsidian naar eigen zeggen nooit gemaakt had als het niet overgenomen was. MSFS 2020 gaat ook de goede kant op. Met Halo Infinite zijn er problemen maar dat speel ik zelf niet zo, als dat je voornaamste game is, begrijp ik de frustratie.

[Reactie gewijzigd door MacPoedel op 24 juli 2024 21:11]

Kaasje123 @giantgiantus31 augustus 2022 14:21
Wat heeft dat met slecht behandelen van ontwikkelaars te maken?
BrbZrk @Verwijderd31 augustus 2022 17:45
Rare die van de beste ontwikkelaar op aarde naar .... Basically non existant is gegaan.
uchiha tijntje @BrbZrk31 augustus 2022 18:44
Tja, als je Sea of Thieves non existent noemt?
BrbZrk @uchiha tijntje31 augustus 2022 21:12
In letterlijk 20 jaar tijd??
Verwijderd @Verwijderd31 augustus 2022 16:27
Bij the Initiative gaat het ook niet zo goed, voor de ontwikkeling van perfect dark is een externe ontwikkelaar bij betrokken (Crystal dynamics) https://www.forbes.com/si...ng-great/?sh=7a780d1e7194

Fable schijnt het nou ook niet zo goed mee te gaan, horen wij ook al jaren niks meer van.: https://www.thegamer.com/fable-development-slow/

Rare is nou ook niet echt meer de studio wat men er van had verwacht. Sea of thieves was bij de introductie ook niet best ontvangen door veel te weinig content.

En dan heb je inderdaad nog het Halo infinite verhaal...

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 24 juli 2024 21:11]

Verwijderd @Verwijderd31 augustus 2022 17:47
Ik vermoed dat het probleem is dat Microsoft de studios niet micro-managed (no pun intended).
youridv1 @Verwijderd31 augustus 2022 14:11
Alleen zijn de problemen met 343 dan wel weer aanzienlijk. Volgensmij gaat Halo Infinite 1 jaar oud worden voordat coop campaign en forge komen. Dat is best wel triest gezien de beloftes en roadmaps van eerder
Ereaser @youridv131 augustus 2022 17:21
Het ergste is nog wel dat er ook geen bugs gefixed zijn.

Desync is nog steeds aanwezig/mogelijk en dat verpest het plezier gewoon.
batjes @giantgiantus31 augustus 2022 14:59
Want Microsoft heeft niet al een hele waslijst aan goede game titels bij hun studios dat ook decennia terug gaat?
giantgiantus @batjes31 augustus 2022 15:28
Nee, heb het idee dat dit heel beperkt is. Echte knallers zijn er al lang niet geweest naast Forza.
uchiha tijntje @giantgiantus31 augustus 2022 19:28
Verwoord je het goed. Jij hebt het idee. Dus het is iets persoonlijks. :)
giantgiantus @uchiha tijntje31 augustus 2022 20:31
Eens. Is ook heel persoonlijk. Had eigenlijk beter kunnen zeggen grote blockbusters uit de ma studio’s. Zat leuke games op de Microsoft apparaten alleen niet van MS voor mijn gevoel.
uchiha tijntje @giantgiantus31 augustus 2022 22:46
Wederom. Blockbusters zegt niets over de game, de kwaliteit en hoe iemand dat ervaart, anders dan dat er met veel geld gesmeten is, ongetwijfeld goede graphics heeft en er veel marketing hype is opgebouwd :). Ik heb heel weinig met games als Uncharted en The Last of Us, Days Gone, Ghost of Tsushima. De enige studio die voor mij interessante dingen deed was Team Ico en die is er niet meer waarbij ze Studio Japan ook gesloten / gemerged hebben. De reden dat ik na de PS3 ook helemaal geen behoefte meer heb gehad voor een Sony console, terwijl de PSX en PS2 mijn main platform was. Juist de games van MS zijn de reden voor mijn keuze voor het platform. Dus idd, persoonlijk dus :)
giantgiantus @uchiha tijntje31 augustus 2022 22:50
Welke dan? Halo, Forza, Gears en grounded? Want er is toch gewoon niet veel van MS momenteel? Nogmaals heb het niet over de Xbox. Echt hele vette games op gespeeld afgelopen tijd.
uchiha tijntje @giantgiantus31 augustus 2022 23:24
Prima als je vindt dat er weinig blockbusters uit zijn gekomen. Afhankelijk van je definitie zou ik het misschien wel met je eens zijn, want de output mocht best wel wat hoger liggen de afgelopen 2 jaar. Maar in essentie is een blockbuster een loze titel voor een individuele gamer, aangezien er aan die term niets te ontleden valt over hoe een game wordt er ervaren.

Maar goed dat je deze vier games noemt. :) Dat zijn juist de type games die mij aanspreken en naar een bepaald platform trekken. Daar gaat het toch om? Wat je leuk vindt om te spelen? In alle vier die games heb ik afzonderlijk meer tijd gestopt en stop ik er nog steeds in, dan ik naar verwachting zou spenderen in alle first party games van Sony samen die de afgelopen 5 jaar zijn uitgekomen.

Ik zeg daarmee niet dat de first party games van Sony slecht zijn. Ik zeg dat ze niets voor mij zijn. Blijkbaar is dat echter een doodzonde, want je moet ze op een of andere manier goed vinden want het is bijvoorbeeld Naughty Dog. De beste games die Naughty Dog heeft gemaakt zijn de crash Bandicoot games in de jaren ‘90. Daarna is het downhill gegaan voor mij. Zouden ze maar weer eens een goede platformer maken, dat zou ik toejuichen :P

En als we het dan zouden hebben over aantallen. Liever een aantal games die ik leuk vind en tot in den treuren kan spelen dan veel games waar ik na 1 playthrough op uitgekeken ben. Toch?
giantgiantus @uchiha tijntje31 augustus 2022 23:29
Daar heb je zeker gelijk in.
Wolfos
@giantgiantus31 augustus 2022 14:56
"Onder Sony's vlag" is het niet echt, met een belang van 14%.
ap3nr0ts 31 augustus 2022 13:06
Als ik over 10 jaar dit teruglees en tot de conclusie kom dat FromSoftware als een soort Ghibli nog steeds prachtige dingen maakt, glimlach ik. Als ik het bedrijf dan in het rijtje van BioWare en consorten kan zetten, droog ik vast een traantje.
Knijpoog @ap3nr0ts31 augustus 2022 13:10
Sommige producties van Ghibli laten je ook een traantje pinken ;) (maar op een goede manier)
ap3nr0ts @Knijpoog31 augustus 2022 13:33
Haha. Ook zeker waar.
jdh009 FP ProMod @ap3nr0ts31 augustus 2022 16:15
Tencent is wel echt van de winstmaximalisatie en microtransacties. Destijds ook een van de redenen om samen te werken met Epic. Ik weet niet of FromSoftware al microtransacties erin heeft zitten en dergelijke maar vrees dat met dit belang er toch een kans is dat het die kant op gaat. Tijd zal het leren maar ik ken eigenlijk geen games die er beter door zijn geworden van de bemoeienis van dit bedrijf.
Hulleman
@ap3nr0ts31 augustus 2022 13:30
Kijk naar wat voor soort games de Sony first party ontwikkelaars de afgelopen consolegeneraties (in feite elke PS generatie) hebben gemaakt. Stuk voor stuk parels en dat al dik 20 jaar lang. Ik zou niet zo bang zijn voor het scenario wat je schetst.
ap3nr0ts @Hulleman31 augustus 2022 13:33
Goed punt! Sony vertrouw ik wel. Tencent iets minder, moet ik zeggen.
Hentailord @ap3nr0ts31 augustus 2022 14:35
Ik vertrouw Sony ook niet echt meer maar met Tencent denk ik dat te maken krijgen met censuur zodat ze hun spellen in China kunnen kopen.
lukjah @Hentailord31 augustus 2022 14:54
Want hun spellen zitten vol politieke statements?
sdziscool @lukjah31 augustus 2022 15:21
Het probleem is dat het niet eens meer gaat over duidelijke statements, het gaat nu over wat voor gedachtegoed naar voren wordt gebracht (bijv individualisme, drugsgebruik, het vechten tegen een grotere macht, tegen de normale gang van zaken ingaan, een sexuele geaardheid hebben, 18+ onderwerpen aankaarten etc.) En het grappige is dat ze op veel plekken zelfcensuur niet eens als echte censuur zien, dus als Tencent gewoon komt aanzetten met een lijstje regels, bijvoorbeeld geen gebruik van genetalia of ook maar iets wat er op lijkt in het design van enemies voor de volgende souls game, dan zullen weinig mensen daarover klagen, terwijl er wel artistieke vrijheid mee wordt weggenomen van de director en artiesten.
devices @sdziscool31 augustus 2022 23:16
In Australië zijn sex scenes uit Witcher 2 verwijderd. Bloed en gore zijn vermindert of geheel verwijderd voor de Duitse versie van Bioshock. Witcher 3 heeft naaktscènes verwijdert voor de Japanse versie. South Park Stick of Truth heeft geen anale probes in de Europese versie. Left 4 dead heeft minder bloed en geen onthoofdingen in Australië en Duitsland. Outfits aangepast en geen boob slider in de Canadese versie van Xenoblade Chronicles X. Religieuze symbolen zijn verwijdert in meerdere final fantasy spellen voor de VS versie. Weg artistieke vrijheid blijkbaar. Al decennia.
sdziscool @devices1 september 2022 08:42
Correct, een enorm verlies en verschrikkelijk gebeuren, maar wat je heel duidelijk laat zien hier is dat de censuur duidelijk is omdat sommige versies anders zijn dan andere.

Stel je voor dat er overal op de wereld dezelfde (gecensureerde) versie uitkwam, dan was hij niet in jou rijtje gekomen en sommige mensen noemen het dan ook geen censuur meer. Dat is wat er gevaarlijk is hieraan, je kan niet meer zien of iets gecensureerd is of niet.
Mukeize @lukjah31 augustus 2022 15:08
Dat is waarschijnlijk niet wat wordt bedoeld, zo wordt er grafisch nogal veel aangepast in China. Wat ik van Dota 2 weet is dat er voor de Chinese client een doodshoofd veranderd is bijvoorbeeld.
amelsander @Mukeize31 augustus 2022 16:01
WoW heeft dit ook, de undead mogen geen botten hebben uitsteken.
lukjah @Mukeize31 augustus 2022 15:15
Als dat bedoeld werd vind ik dat wel heel erg snel naar censuur grijpen. Dus ik denk dat hij wel degelijk politiek bedoelt.
devices @Mukeize31 augustus 2022 23:02
Left 4 dead heeft geen onthoofdingen in de Duitse versie. Zo gek vind ik dit soort dingen niet.
Hentailord @lukjah1 september 2022 14:30
Sony heeft zoveel sandalen dat ik het niet meer alles weet, het enige dat ik mij herinneren is The Last of Us 2 ze hebben het verhaal bewust verziekt.
En ze hebben valse DMCA-copyrights strikes uitgedeeld op YouTube en Twitter.
En Neil Druckmann moet weg als ik eerlijk moet zeggen hebben kleine studio weggepest om hij opeens The Last of Us 1 wou remasteren.
SunnieNL @ap3nr0ts31 augustus 2022 14:55
Sony kun je alleen vertrouwen als PlayStation speler.
Xbox mensen kijken met een scheef oog hier naar, omdat het meestal gaat inhouden dat er een deal is gesloten dat ten eerste een volgende IP exclusief naar Sony komt en als dat eenmaal is gedaan en het spel levert voldoende op wordt de studio ingelijfd door Sony zelf.
Zo is het in het verleden vaker gegaan :)
Verwijderd @SunnieNL31 augustus 2022 16:20
Hoe is dit anders bij Microsoft? Bethesda games gaan ook niet meer naar Playstation komen.
FrankoNL @Hulleman31 augustus 2022 14:10
Tencent is ook betrokken hè. Die vertrouw ik echt voor geen meter.
Hulleman
@FrankoNL31 augustus 2022 15:28
Ik moet bekennen, dat Tencent mij niet zoveel zegt :P
FrankoNL @Hulleman31 augustus 2022 16:33
Dat is eigenlijk ondertussen de grootste (Chinese) speler. Zoek maar eens op. Die zijn wat mij betreft een beetje eng.
BlueSmileyBE @Hulleman31 augustus 2022 15:46
Een gigantisch bedrijf dat een aanzienlijk deel van de hele gaming industrie in handen heeft.
Carn82
@BlueSmileyBE31 augustus 2022 16:00
En Prosus NV bezit 30% van Tencent, dus het is altijd wat lastig duiden wie nou wat bezit en of daar merkbare invloeden van zijn.
Snayke @Hulleman31 augustus 2022 16:23
Tencent is eigenaar van Riot games die bekend staat om League of Legends
Verwijderd @Hulleman31 augustus 2022 18:01
Goede games, maar weinig origineel. Het zijn in feite gewoon een aantal series waarvan elke x jaar weer een nieuwe variant van uitkomt. Vind ik persoonlijk niet erg interessant. Maakt Microsoft zich ook schuldig aan, dus het is niet een verwijt richting Sony alleen maar meer richting de gehele industrie.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 24 juli 2024 21:11]

Verwijderd @Verwijderd31 augustus 2022 19:11
Genoeg nieuwe IP's die de laatste paar jaar zijn uitgekomen of nog uitkomen:

- Returnal
- Spiderman
- Wolverine
- horizon
- ghost of tsushima
- concrete genie
- the last Guardian
- bloodborne
- gravity rush
- Knack
- Days gone
- Dreams

Je moet gewoon iets verder kijken dan je neus lang is.
Hulleman
@Krimglas31 augustus 2022 16:22
Want Returnal is ook zo'n game? From Software zal From Software games blijven maken.
daan! 31 augustus 2022 13:09
Tencent weer, zijn er ook studios en uitgevers waar dat bedrijf geen vinger in de pap heeft?

En wellicht over een jaar het nieuwsbericht: Elden ring krijgt nieuwe anticheat met ring 0 kernel toegang en een eigen update tool die direct met de servers van Tencent communiceert.
Lijkt een beetje de MO van Tencent te zijn.
Godjira @daan!31 augustus 2022 13:25
Ja genoeg, maar dan hebben andere grote partijen daar wel vinger in de pap. Embracer Group is bijvoorbeeld ook enorm aan het groeien/investeren in game uitgevers. Ze zijn o.a. onlangs eigenaar geworden van IP's als Tomb Raider en Deus Ex.

Uiteindelijk blijf je met aandelen te maken hebben, en dus met investeerders/aandeelhouders en dan krijg je weer te maken met praktijken die in Press Reset van Jason Schreier heel mooi uiteengezet worden.

[Reactie gewijzigd door Godjira op 24 juli 2024 21:11]

TLLRS @daan!31 augustus 2022 15:37
Met 10-20% van de aandelen heb je dus geen vinger in de pap. Echt niet.
daan! @TLLRS31 augustus 2022 17:32
Genoeg om je eigen anticheat geimplementeerd te krijgen. Is niet voor het eerst.
JackJack 31 augustus 2022 13:43
Nou, als de volgende IP van FromSoftware compleet bagger is weten we hoe dat komt ;)
Bulls
@JackJack31 augustus 2022 16:20
Mobile souls game, elk leven kost een euro. “you died”
please insert coin to continue...
Ereaser @Bulls31 augustus 2022 17:24
Infinity Blade? ;)
JackJack @Bulls1 september 2022 07:55
Of je krijgt zo'n "Revive Timer" die elke keer wanneer je dood gaat langer wordt.
En met "Premium Currency" kun je die tijd dan weer verlagen.
Beetje hetzelfde als met al die farm games zeg maar ;)
DirtyBird 31 augustus 2022 13:58
Het voelt wel een beetje als een whack-a-mole. Elke keer als er een nieuwe developer zn kop boven het maaiveld uitsteekt met een fatsoenlijke game duikt de gevestigde orde erop om het leeg te zuigen.
FrankoNL @DirtyBird31 augustus 2022 14:11
Nou, “nieuw” zou ik fromsoftware toch niet noemen.

Daarnaast is het gewoon business. Wij als gamers hebben er allemaal bepaald gevoelens bij maar het is gewoon een business waar honderden miljarden in omgaan. Dat trekt nou eenmaal grote vissen aan.
pedra 31 augustus 2022 14:30
Hopelijk krijgen ze dan ook genoeg budget voor ultrawide support
Bulls
@pedra31 augustus 2022 16:18
Of een 60fps patch voor Bloodborne
Bulls
31 augustus 2022 16:15
Lijkt erop dat er een volgende Fromsoftware game weer een Playstation exclusive gaat worden. Van mij mogen ze exclusives afschaffen, want je zet een grote groep gamers in de kou.

Zal Dark Souls ook zo’n succes zijn geworden als het eveneens een exclusive was geweest zoals Demons Souls?

Als deze kapitaalinjectie betekent dat Fromsoftware zelf meer games kan uitgeven buiten Japan belooft dat voor hun wel meer goeds, want naar verluidt heeft Fromsoftware nagenoeg niets opgestreken van Elden Ring wat betreft de Europese en Amerikaanse markt. Die winst ging geheel naar Bandai Namco.
chimnino @Bulls31 augustus 2022 21:34
Demon's Souls heeft de weg vrij gemaakt voor titels als Dark Souls. Denk dat je daar het succes van Dark Souls wel aardig op kan hangen
Bulls
@chimnino1 september 2022 07:54
Ja dat is zeker waar, maar zou het succes geëvenaard zijn als het ook een Playstation only game was. Dat vraag ik me af. Als je de verkoopcijfers bekijkt van al die games zijn de aantallen Demon Souls en Bloodborne vrij laag in verhouding.
Ladiesman777 31 augustus 2022 13:07
Betaald met de prijs verhoging van de ps5 }>

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.