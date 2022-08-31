Rabobank heeft storing met internetbankieren en mobiele app - update

De Rabobank heeft last van een storing. Hierdoor kunnen klanten momenteel niet internetbankieren. Ook de Rabo-app is door het probleem niet te gebruiken. Het bedrijf werkt aan een oplossing.

Rabobank bevestigt op zijn website dat het momenteel last heeft van technische problemen, waardoor zijn internetdiensten niet beschikbaar zijn. Sinds dinsdagochtend 10.30 uur komen meldingen van problemen binnen op Allestoringen. Door de storing krijgen gebruikers onder meer een foutmelding als ze proberen in te loggen op de Rabo-app, blijkt uit meldingen op Twitter.

De bank meldt op zijn website dat het momenteel werkt aan een oplossing voor de storing. Het bedrijf geeft geen verwachting voor wanneer de problemen verholpen zijn. Het is niet bekend waardoor de storing is veroorzaakt.

Update, 15.35 uur: De storing lijkt inmiddels te zijn opgelost. Dat meldt Rabobank op Twitter. Ook op de statuspagina van het bedrijf wordt de storing niet langer vermeld.

Rabobank-storing 31 augustus 2022

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 31-08-2022 13:37 62

31-08-2022 • 13:37

62

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Reacties (62)

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Keypunchie
31 augustus 2022 14:18
Alle banken hebben storing, maar je hebt het pas door wanneer het
a) jouw bank is en je
b) toevallig net moet bankieren tijdens het storingsmoment.

Mijn oplossing is redelijk simpel: ik heb bij 2 banken een rekening. In geval dat ik echt snel een betaling wil doen (webwinkel ofzo) en de ene bank heeft een storing, dan doe ik het wel via de andere. (als de creditcard niet geaccepteerd wordt).

Een basis-rekening kost zo'n 30-50 euro op jaarbasis, beetje afhankelijk per bank. Dat is niet dramatisch veel geld en het heeft me al vaak genoeg uit de brand geholpen dat ik het het gemak wel waard vind.
SinergyX @Keypunchie31 augustus 2022 14:26
Moet je natuurlijk ook nog eens geld op die extra rekening hebben, prima voor klein zut, maar wil ik nu net mijn televisie afrekenen, daarvoor ga ik niet op beide rekeningen zoveel buffer houden.
EdwinB @SinergyX31 augustus 2022 15:33
Tja dan heb je toch ook altijd nog je PayPal en/of je credit card waarmee je die TV kunt kopen. Dat zijn dan ook nog eens twee goedkopere alternatieven dan een extra bankrekening

Wat mij betreft stopt tweakers.net met het melden wanneer online bankieren even ergens een hick-up heeft. Het is echt zo niet nieuwswaardig.
Antiloop @EdwinB31 augustus 2022 20:36
Behalve dat je die creditcard betaling moet autoriseren via jaja hier komt ie de Rabobank app, misschien dat ie fallback doet naar 3secure via de random reader, maar waarschijnlijk werkt dat dan ook niet
EdwinB @Antiloop31 augustus 2022 21:28
Als je dan niet afhankelijk wil zijn van je bank moet je dus een andere card hebben via ICS. Bij SNS is het zelfs uitbesteed aan ICS en kun je binnen de SNS omgeving helemaal niets met je card.
Keypunchie
@SinergyX31 augustus 2022 14:48
Er staat 1 netto maandsalaris op.

@Zenomyscus
Geen idee. Voor mij is het meer voor de impulsaankopen dan echt grote aankopen. Maar ter referentie.

Het is namelijk redelijk makkelijk ook om op die manier te beheren. Je kunt dan namelijk je salaris daar laten storten en je haalt dan het saldo dat er nog op stond naar je "gewone" rekening op salarisdag. Je kunt het ook in een patroon "vaste uitgaven-rekening/pretuitgaven rekening" doen. En dan bij 'calamiteit' gebruik je dan de andere rekening en dat trek je de volgende dag weer recht.

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 23 juli 2024 11:52]

Zenomyscus @Keypunchie31 augustus 2022 15:08
Maar is dat genoeg voor de TV van @SinergyX ? :+

Meer buffer is niet erg, fijn als je die mogelijkheid hebt. Je bent tevens minder afhankelijk. Dit zal niet voor iedereen werken. Overigens denk ik dat een hoop Tweakers (en anderen) uberhaupt bij meerdere banken zitten.
Patrick22221 @Keypunchie31 augustus 2022 14:58
Ik heb nog nooit iemand mee gemaakt die per direct een online betaling moet afronden... dan wacht je toch gewoon even 😂
Verwijderd @Patrick2222131 augustus 2022 18:29
Als je in parkeergarage staat, is het toch handig als je kaart werkt.
Patrick22221 @Verwijderd31 augustus 2022 18:52
Nooit een probleem met express pay
Verwijderd @Patrick2222131 augustus 2022 19:52
Ga je mij nou zeggen dat we een bedrijf uit Ghana nodig om probleemloos met een kaart te kunnen betalen, of zie ik het niet goed.

Ik ben van mening dat als je een dienst aanbied dat die feilloos werkt, dat je op kunt rekenen, waar en wanneer dan ook.
Patrick22221 @Verwijderd31 augustus 2022 20:37
Ja je kan het zien als een bedrijf maar het is ook gewoon een Functie op IOS

Betaling word een dag later pas afgeschreven

[Reactie gewijzigd door Patrick22221 op 23 juli 2024 11:52]

aaten @Verwijderd2 september 2022 20:10
Die werkt sowieso, pin heeft een fallback. De kans dat die er beiden uit liggen is wel heel klein.
Keypunchie
@Patrick2222131 augustus 2022 15:10
Moeten is een relatief begrip... met concertkaarten (maar ook vliegtickets) kan het soms best wel eens urgent zijn.

En ik heb ook meegemaakt bij betalen voor mijn boodschappen aan de deur via de AH app, dat een bank niet werkte, maar de andere dus wel. Geen idee, waarom.

Als minder prangend: ik heb ook gewoon wel eens gehad dat ik iets wilde kopen, maar storing bij bank A, tsja, ik kan natuurlijk later terugkomen, maar daar heb ik gewoon geen zin in. Net zoals dat ik een betaling aan iemand moet overmaken. Dat kan ik uiteraard uitstellen, maar dat vind ik zowel niet netjes als dat ik het gewoon van mijn takenlijstje af wil hebben.
TomONeill @Keypunchie31 augustus 2022 14:47
Simpel, maar het kan nog simpeler. Waarom zou je 30-50 euro per jaar extra uitgeven als je ook gewoon wat contant geld in je portemonnee kunt bewaren in die ene keer in de twee jaar dat je er misschien last van hebt?
Keypunchie
@TomONeill31 augustus 2022 14:48
Omdat ik met contant geld zo moeilijk een iDeal betaling uitvoer.
Lagonas @TomONeill31 augustus 2022 15:32
Omdat ik niet van contact geld hou. Ik weet dat het vooral op Tweakers geen populaire mening is, en dat banken bezig zijn om contact geld compleet uit te fasseren om veel redenen, maar ik vind het digitaal simpelweg makkelijker.
wildhagen
31 augustus 2022 13:43
Hier doet de app het anders gewoon? Ik krijg wel een popup dat er een storing is, maar als ik die wegklik werkt alles gewoon prima, ook een overboeking doet hij gewoon.

Wellicht al opgelost, of speelt het probleem niet bij iedereen?
youridv1 @wildhagen31 augustus 2022 13:56
Bij mij ook. Ik krijg de popup wel maar nergens last van
jeroenberns @wildhagen31 augustus 2022 13:59
Vanuit het buitenland(Frankrijk) waar ik op moment verblijf kan ik mijn bankaccounts niet zien, als ik inlog via de vpn op een Nederlandse server kom ik er wel bij.
FirePig @jeroenberns31 augustus 2022 17:24
Mogelijks hebben ze tijdelijk het verkeer van het buitenland geblokkeerd omdat er een DDoS aanval was.
Bulkzooi @wildhagen31 augustus 2022 13:46
Klik je zo'n popup nou met kruisje, ok of cancel weg?
mhnl1979 @wildhagen31 augustus 2022 14:13
Het wisselt van moment tot moment., Alsof het een capaciteitsprobleem is oid.
Blizz @wildhagen31 augustus 2022 14:17
Ik kon de pop-up wegklikken, inloggen en dan kreeg ik een foutmelding dat ze down zijn.
Sjoan @wildhagen31 augustus 2022 15:17
Hier doet hij het weer, ik kan alleen mij creditcard-informatie niet inzien.
arjanvdwal1992 @wildhagen31 augustus 2022 15:20
Bij mij nu ook. Eerder vandaag deed de app in ieder geval helemaal niks
rubenvds29 31 augustus 2022 14:25
Zou misschien te maken kunnen hebben met storing bij Azure; https://status.azure.com ?

[Reactie gewijzigd door rubenvds29 op 23 juli 2024 11:52]

Bulkzooi @rubenvds2931 augustus 2022 18:01
Mwah, betreft een oude Ubuntu versie.

En/of het toeval dat het gebeurd op de uiterlijke datum van aangifte inkomstenbelasting 2021?

Ray@tweakers
Denk dat het bijbehorende notificatie/emailsysteem ook niet lekker is, kreeg vanochtend een mail van de Rabo "Bedankt voor het gebruiken van de Rabo App". Heb de app nog nooit gebruikt.
Vuurvleugelhart@tweakers
Hun contactformulier is ook al maanden stuk.
LongbowNL
Grappig dat ik deze ochtend nog een e-mail heb gekregen om mijn mening over de app te geven. Goede timing :)

[Reactie gewijzigd door Bulkzooi op 23 juli 2024 11:52]

Toin 31 augustus 2022 13:43
10:32 in de app geld overgemaakt. Kan nu 13:43 ook inloggen. Schijnbaar niet voor alle klanten een probleem.
Verwijderd 31 augustus 2022 13:55
Hier hetzelfde. Ik zit gelukkig een aantal jaar bij bunq. Je betaalt iets meer maar qua storingen is het te verwaarlozen. Als je bij tweakers.net rabobank invult bij het zoeken zie je niks anders dan storingen.
Lagonas @Verwijderd31 augustus 2022 14:02
Als je bij tweakers.net rabobank invult bij het zoeken zie je niks anders dan storingen.
Goh wat vreemd. Ze plaatsen geen nieuws bericht dat er een dag geen storing is.
MiesvanderLippe @Lagonas31 augustus 2022 14:07
Kijk het zou leuk zijn als Tweakers er even een uptime grafiekje van alle banken over tijd bij zet. Hoeveel negens haalde de banken de afgelopen jaren? Tijd voor een samenwerking met allestoringen @AverageNL ? ;)
Lagonas @MiesvanderLippe31 augustus 2022 14:09
Helemaal mee eens! Ik had dit eerder zelf ook al eens als optie aangekaart. Volgens mij was die tijdens een grote Vodafone storing. We zien enkel het negatieve waardoor we snel gaan klagen, maar een leuk grafiekje erbij laat zien dat ze het helemaal niet zo slecht doen.
veloce @MiesvanderLippe31 augustus 2022 14:23
mss. https://allestoringen.nl/storing/rabobank/ ?
youridv1 @Verwijderd31 augustus 2022 14:06
Misschien ook even de moeite nemen om de publicatie data van die storings artikelen hier op tweakers te bekijken. Als je die moeite namelijk had genomen, dan had je gezien dat het maar 1x per jaar gebeurt en dat je binnen 4 storings artikelen al in 2018 zit

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 11:52]

thomas1907 @Verwijderd31 augustus 2022 21:04
Je betaalt overigens bij Bunq ook 4 keer zo veel voor een rekening als bij Rabobank
Cyb 31 augustus 2022 14:15
Opvallende timing, met de jaarlijkse uiterlijke datum van aangifte inkomstenbelasting 2021.
Update: voor downvoters die niet meteen een mogelijk verband zien: dit kan een hogere aantal bezoekers geven dan gemiddeld.

[Reactie gewijzigd door Cyb op 23 juli 2024 11:52]

wildhagen
@Cyb31 augustus 2022 14:19
Ik zie het verband tussen die twee niet zo?

Belastingaangifte doe je immers niet via de bank, maar via de belastingdienst.
Cyb @wildhagen31 augustus 2022 14:22
Er kunnen genoeg verbanden zijn, of dat daadwerkelijk het geval is, is giswerk.
Stel je bent nu bezig met aangifte, dan kan het handig zijn om je spaarvermogen op te zoeken voor vermogensbelasting. Vaak is dat met PDF uitdraai, wat een hogere server belasting kan geven. Nu er ook een deadline is, heb je kans dat meer mensen dan gemiddeld dergelijke acties en andere acties uitvoeren.

Je hebt zelfs hackers die bewust op dergelijke momenten opereren, om meer schade/downtime te veroorzaken.

[Reactie gewijzigd door Cyb op 23 juli 2024 11:52]

Vuurvleugelhart 31 augustus 2022 15:56
Hun contactformulier is ook al maanden stuk.
Aardwolf @Vuurvleugelhart31 augustus 2022 20:44
Gewoon even chatten en dan je opmerkingen doorgeven of aldaar vragen naar het algemene mailadres? Kan je meteen melden dat het formulier niet werkt.
Pas nog even chat gebruikt mbt een fout in het systeem. Snel contact, doorgezet en netjes opgelost door IT team.

[Reactie gewijzigd door Aardwolf op 23 juli 2024 11:52]

Sparkiee 31 augustus 2022 13:43
En je denkt dat het bij een andere bank beter is?
Verwijderd @Sparkiee31 augustus 2022 14:32
Bij RegioBank heb ik eigenlijk nog nooit een storing gehad
SunnieNL @Verwijderd31 augustus 2022 15:14
Ik heb bij de rabobank ook nooit storing als ik deze gebruik.
Ik gebruik de bankapp echter niet 24/7 en vaak niet tijdens kantooruren. Dus dat wilt natuurlijk niet zeggen dat er dan ook nooit storing is.
gimbal @Verwijderd31 augustus 2022 23:48
Gemerkt. Je hebt nog nooit een storing gemerkt. Ik ben ook al half mijn leven klant van ING en heb ook nog nooit een storing gemerkt. Er zijn er wel diverse geweest.
LongBowNL 31 augustus 2022 13:45
Grappig dat ik deze ochtend nog een e-mail heb gekregen om mijn mening over de app te geven. Goede timing :)
EiT 31 augustus 2022 14:08
Nu wij het over de Rabobank hebben:

Laatste tijd vaak dat ideal betalingen mislukken. Wordt dan door geredirect naar de Rabo website ipv betaalrekening na inloggen via de app.

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