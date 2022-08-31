Rabobank heeft storing met internetbankieren en mobiele app - update

De Rabobank heeft last van een storing. Hierdoor kunnen klanten momenteel niet internetbankieren. Ook de Rabo-app is door het probleem niet te gebruiken. Het bedrijf werkt aan een oplossing.

Rabobank bevestigt op zijn website dat het momenteel last heeft van technische problemen, waardoor zijn internetdiensten niet beschikbaar zijn. Sinds dinsdagochtend 10.30 uur komen meldingen van problemen binnen op Allestoringen. Door de storing krijgen gebruikers onder meer een foutmelding als ze proberen in te loggen op de Rabo-app, blijkt uit meldingen op Twitter.

De bank meldt op zijn website dat het momenteel werkt aan een oplossing voor de storing. Het bedrijf geeft geen verwachting voor wanneer de problemen verholpen zijn. Het is niet bekend waardoor de storing is veroorzaakt.

Update, 15.35 uur: De storing lijkt inmiddels te zijn opgelost. Dat meldt Rabobank op Twitter. Ook op de statuspagina van het bedrijf wordt de storing niet langer vermeld.