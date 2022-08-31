LG introduceert 42"-oled-tv met paneel dat in stapjes is te buigen

LG heeft op de IFA in Berlijn zijn eerste buigbare oled-tv geïntroduceerd, de LG Flex. Het betreft een oled-tv met een beelddiagonaal van 42 inch waarvan de kromming zowel via een knop als handmatig kan worden aangepast aan de voorkeur van de gebruiker.

De LG Flex met modelnaam LX3 kan volgens de fabrikant van volledig recht worden gebogen tot een kromming van 900R. Dat staat gelijk aan de kromming van een cirkel met een straal van 0,9 meter. Dat is een behoorlijke kromming; veel gamingmonitoren met een kromming gaan niet verder dan een kromming van 1000R, ofwel een kromming van een cirkel met een straal van een meter.

Deze kromming is op twee manieren te bereiken. Gebruikers kunnen hiervoor een speciale knop op de afstandsbediening gebruiken om te kiezen uit twee vooraf ingestelde standen voor de kromming, waarna dit automatisch door een motor wordt uitgevoerd. Het is onduidelijk of hier meer presets aan toe zijn te voegen en of de vooraf ingestelde twee standen zijn aan te passen. Daarnaast is het mogelijk om de mate van de kromming handmatig aan te passen met steeds stapjes van 5 procent. Er zijn dus 20 verschillende niveaus van kromming mogelijk.

LG meldt niet op welke oled-tv dit model is gebaseerd, maar de LX3 lijkt sterk op een buigbare versie van de 42"-C2-oled-tv. Veel specificaties komen overeen, zoals de 4k-resolutie, ondersteuning voor Dolby Vision bij 4k120, ondersteuning voor HDMI 2.1 en de daarbij horende features, de aanwezige A9 Gen 5-processor en het EVO-paneel voor een relatief hogere helderheid.

Er zijn ook de nodige afwijkingen die vooral moeten bijdragen aan de inzet van de LX3 als monitor. Zo zijn er twee naar voren gerichte 40W-speakers aanwezig en een coating die reflecties deels moet tegengaan. Naast het aanpassen van de kromming kan het scherm ook deels gekanteld worden en in hoogte worden aangepast. DisplayPort-aansluitingen ontbreken.

Verder komt er op een later moment dit jaar een optie om het formaat van het beeld op de tv aan te passen, iets dat LG bijvoorbeeld voor zich ziet bij bepaalde gamegenres zoals rts-games of shooters, waarbij gamers wellicht een 32"- of 27"-formaat wensen. Ook is er een Multi View-modus, waarbij gebruikers content van twee verschillende bronnen kunnen zien en kunnen kiezen van welke bron de audio hoorbaar moet zijn. Zo kan er dus een game gespeeld worden en tegelijk een videostream bekeken worden.

LG heeft nog geen prijsinformatie gegeven. Ook is het nog onduidelijk wanneer de LX3 precies uitkomt en of het voorlopig alleen bij een 42"-formaat blijft, of dat dit buigbare concept ook zijn weg vindt naar andere oled-tv-formaten van LG Display.

Eerder toonde Corsair al een 45"-monitor die gebruikers zelf kunnen buigen. Deze monitor heeft eveneens een paneel afkomstig van LG Display, al is de beeldverhouding geen 16:9, maar 21:9. Ook is de resolutie 3440x1440 pixels en niet 4k zoals bij de LX3. Ook heeft Corsairs monitor een beduidend hogere verversingssnelheid in de vorm van 240Hz.