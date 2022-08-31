LG introduceert 42"-oled-tv met paneel dat in stapjes is te buigen

LG heeft op de IFA in Berlijn zijn eerste buigbare oled-tv geïntroduceerd, de LG Flex. Het betreft een oled-tv met een beelddiagonaal van 42 inch waarvan de kromming zowel via een knop als handmatig kan worden aangepast aan de voorkeur van de gebruiker.

De LG Flex met modelnaam LX3 kan volgens de fabrikant van volledig recht worden gebogen tot een kromming van 900R. Dat staat gelijk aan de kromming van een cirkel met een straal van 0,9 meter. Dat is een behoorlijke kromming; veel gamingmonitoren met een kromming gaan niet verder dan een kromming van 1000R, ofwel een kromming van een cirkel met een straal van een meter.

Deze kromming is op twee manieren te bereiken. Gebruikers kunnen hiervoor een speciale knop op de afstandsbediening gebruiken om te kiezen uit twee vooraf ingestelde standen voor de kromming, waarna dit automatisch door een motor wordt uitgevoerd. Het is onduidelijk of hier meer presets aan toe zijn te voegen en of de vooraf ingestelde twee standen zijn aan te passen. Daarnaast is het mogelijk om de mate van de kromming handmatig aan te passen met steeds stapjes van 5 procent. Er zijn dus 20 verschillende niveaus van kromming mogelijk.

LG FlexLG Flex

LG meldt niet op welke oled-tv dit model is gebaseerd, maar de LX3 lijkt sterk op een buigbare versie van de 42"-C2-oled-tv. Veel specificaties komen overeen, zoals de 4k-resolutie, ondersteuning voor Dolby Vision bij 4k120, ondersteuning voor HDMI 2.1 en de daarbij horende features, de aanwezige A9 Gen 5-processor en het EVO-paneel voor een relatief hogere helderheid.

Er zijn ook de nodige afwijkingen die vooral moeten bijdragen aan de inzet van de LX3 als monitor. Zo zijn er twee naar voren gerichte 40W-speakers aanwezig en een coating die reflecties deels moet tegengaan. Naast het aanpassen van de kromming kan het scherm ook deels gekanteld worden en in hoogte worden aangepast. DisplayPort-aansluitingen ontbreken.

Verder komt er op een later moment dit jaar een optie om het formaat van het beeld op de tv aan te passen, iets dat LG bijvoorbeeld voor zich ziet bij bepaalde gamegenres zoals rts-games of shooters, waarbij gamers wellicht een 32"- of 27"-formaat wensen. Ook is er een Multi View-modus, waarbij gebruikers content van twee verschillende bronnen kunnen zien en kunnen kiezen van welke bron de audio hoorbaar moet zijn. Zo kan er dus een game gespeeld worden en tegelijk een videostream bekeken worden.

LG heeft nog geen prijsinformatie gegeven. Ook is het nog onduidelijk wanneer de LX3 precies uitkomt en of het voorlopig alleen bij een 42"-formaat blijft, of dat dit buigbare concept ook zijn weg vindt naar andere oled-tv-formaten van LG Display.

Eerder toonde Corsair al een 45"-monitor die gebruikers zelf kunnen buigen. Deze monitor heeft eveneens een paneel afkomstig van LG Display, al is de beeldverhouding geen 16:9, maar 21:9. Ook is de resolutie 3440x1440 pixels en niet 4k zoals bij de LX3. Ook heeft Corsairs monitor een beduidend hogere verversingssnelheid in de vorm van 240Hz.

Door Joris Jansen

Redacteur

Feedback • 31-08-2022 13:57 29

31-08-2022 • 13:57

29

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Reacties (29)

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SkiFan 31 augustus 2022 14:04
Leuk dat het kan, maar zie er persoonlijk weinig nut van in. Zeker niet op zo'n TV formaat
Xtrafris @SkiFan31 augustus 2022 14:20
"nut" is wat moeilijk goed te praten met het soort prijzen en niches die dit bedient. Ik kan wel een paar "use cases" bedenken waar ik een buigbaar scherm voor zou gebruiken.

1) Roteren van het scherm. Je kan het scherm ook verticaal gebruiken, en dan is de kromming niet echt gewenst, of wil je op z'n minst de kromming aanpassen.
2) Potje gamen, daarna film kijken. Als je gaat gamen zit je veel dichter bij je scherm dan bij een film, zeker met dit formaat. Stoel omlaag, leuning achterover, chippie erbij, scherm platter zetten, en film kijken.
3) Zeer specifieke builds. Voor simulators en andere onorthodoxe builds is het moeilijk om het scherm met de perfecte kromming te vinden. Met dit scherm kan je een hele range aan settings proberen en gebruiken wat je het fijnste vind.
Bergen @SkiFan31 augustus 2022 14:37
Het nut van een krom beeld is dat je (horizontaal) loodrecht naar het scherm kunt kijken over de hele breedte. Bij een plat scherm kijk je alleen loodrecht naar het midden van het scherm; je kijkt onder een hoek naar de linker en rechter kant van je beeld.

Afhankelijk van de afstand tot het scherm heb je een andere kromming nodig. Een monitor met een vaste kromming is dan ook ideaal voor een specifieke kijkafstand. Bijvoorbeeld een kromming van 1800R hoort eigenlijk bij een kijkafstand van 1,80 meter. Als je meestal tv kijkt op een afstand van 3 meter zou een kromming van 3000R dus perfect zijn.

Het nadeel is dat dit alleen goed werkt als je precies in het midden zit. Als je met meerdere mensen tv kijkt, ziet iedereen buiten de "sweet spot" een enigszins vervormd beeld. Maar misschien valt het in de praktijk mee...

Zo'n krom beeldscherm lijkt me dan ook vooral nutting voor monitorwerk, en in mindere mate voor tv kijken.
Gamebuster @Bergen31 augustus 2022 17:25
De perfecte kromming is geen. De game canvas en camera sensoren zijn ook niet curved. Een gebogen scherm geeft een vertekend beeld.

[Reactie gewijzigd door Gamebuster op 22 juli 2024 13:40]

Hoboist @Gamebuster31 augustus 2022 18:00
Camera sensoren zijn ook niet curved
1. Bedoel je camera's? Bijna elk beeld heeft kromming (dat soms/vaak digitaal gecorrigeerd word). Kijk bijvoorbeeld eens naar foto's van flats vanaf de grond gemaakt. Daar zie je de kromming vaak nog in beeld.
2. Wat hebben camerasensoren überhaupt met monitoren te maken? Ja, het heeft beide met beeld te maken, maar dan zou ik ook kunnen beweren: curved is goed, want mijn ogen zijn ook curved.
Gamebuster @Hoboist31 augustus 2022 18:38
1. Een camera sensor is plat. De kromming veroorzaakt door lenzen wordt, zoals je zelf aangeeft, vaak gecorrigeerd.

2. Een monitor wordt gebruikelijk ingezet om beelden te tonen die vastgelegd zijn door een camera.

Het perspectief dat gebruikt wordt in video en 3D games is ontworpen voor platte schermen. Met een gebogen scherm krijg je een vertekend perspectief. Dit kan je makkelijk zelf thuis demonstreren door een foto te maken van whatever, uit te printen, en daarna de print te "buigen" om je gezichtsveld heen. Objecten die aan de randen van je foto zitten, zijn dan buitenproportioneel groot.

De ronding van je ogen is irrelevant, want die is consistent in alle scenarios.

[Reactie gewijzigd door Gamebuster op 22 juli 2024 13:40]

Tadango @SkiFan31 augustus 2022 14:08
Afhankelijk van de afstand wil je een andere kromming neem ik aan.
jeroenvangoch @SkiFan31 augustus 2022 14:31
Ikke wel, voor gamen lijkt een flinke kromming mij erg fijn. Maar voor een film zou ik een veel lichtere kromming willen hebben. En als ik bezig ben met grafisch ontwerpen, 3D tekenen, bewerken van foto's, etc. wil ik helemaal geen kromming hebben om zo'n realistisch mogelijke weergave te krijgen.
Freakiebeakie @SkiFan31 augustus 2022 14:52
Mijn samsung tv kan dit ook en als extra feature gaat ie dan ook uit. Heb alleen nog niet uitgevonden hoe hij weer aan gaat
MrSunsp0t @Freakiebeakie31 augustus 2022 21:41
lol
Venator @SkiFan31 augustus 2022 14:16
Ik persoonlijk wel, ik ga mee met wat er op het plaatje getoond wordt. Ik race nu met een 49" Samsung 32:9, maar zou een dergelijke 3x 4K setup overwegen met een op elkaar aangesloten kromming van alle schermen voor immersie, mits snel en accuraat genoeg natuurlijk (wat het verhaal nog niet verteld).
PVDK007 @Venator31 augustus 2022 14:28
Draag je een bril? Zo niet, zou je er dan één willen? ;) of is een potje racen af en toe het enige?

Persoonlijk vind ik 32'' echt te groot voor mijn bureau of in ieder geval om zo te werken. Volgens mij werd ons toch ook geleerd om als klein kind niet voor de tv te zitten? :9
lanarhoades @PVDK00731 augustus 2022 15:43
Ik heb een 50" tv op m'n bureau staan. Ik vind het wel prettig, kwestie van wennen. Ik kan juist verder zitten dan bij een kleiner scherm omdat ik scaling op 120% heb gezet. Grote van het scherm maakt niet uit voor je ogen het is de afstand. Dicht op je laptop scherm van 15" zitten is veel slechter voor je ogen dan werken op een groot scherm die op meer dan anderhalf keer arm lengte staat
b12e @PVDK00731 augustus 2022 14:46
49" 32:9 scherm is een 27" 16:9 scherm.

Als er soortgelijke schermen met aanpasbare kromming kwamen, dan zou dat voor Venator een oplossing zijn. 3 schermen naast elkaar ipv 2 en de kromming aanpassen naar wens per scherm.
Olaf van der Spek @PVDK00731 augustus 2022 15:42
Persoonlijk vind ik 32'' echt te groot voor mijn bureau of in ieder geval om zo te werken.
Er zijn er die 3x 43" op hun bureau hebben staan..
Venator @PVDK0071 september 2022 09:55
Dedicated racing setup. Mooi voorbeeld van 3x 4K scherm gebruik: https://youtu.be/RJnbUK1Clvg?t=1616
3x 65" is relatief groot en heb ik de ruimte niet voor, dit zou ideaal zijn.
yo0k @SkiFan31 augustus 2022 18:49
<reactie verwijderd>

[Reactie gewijzigd door yo0k op 22 juli 2024 13:40]

Orky Rulez 31 augustus 2022 14:29
Afhankelijk van de prijs vind ik dit wel zéér interessant.

De buigbaarheid die stel je wsl maar één keer in, maar het kan wel exact naar wens. Voor simgamers die geen VR willen of ook een groot scherm willen voor het werk is dit wel een belangrijke toevoeging.
jowan073 31 augustus 2022 14:06
past ie wat makkelijker door de deur opening als je m zover kan buigen 8)7 :P
dplugge 31 augustus 2022 14:16
Ik wacht nog even op de LG Flip, die je (een paar keer) kan dubbelvouwen :P
mr.Millenarian 31 augustus 2022 14:21
Ideaal voor onze voeteneind TV-lift. Die is maximaal voor een 42inch scherm en de huidige 42inch HDTV die erin zit is al 11 jaar oud. Bij de kijkafstand van circa 180 cm als ik rechtop zit zou dit een erg mooie oplossing zijn. Moet ik alleen niet vergeten om hem weer recht te (laten) buigen voor de lift met Tv weer zakt.
PrimeTinus 31 augustus 2022 14:28
Ik zou wel een 32:9 monitor willen waarbij het het middelste 16:9 gedeelte zo goed als recht is en beide zijkanten gebogen
Dufornee 31 augustus 2022 14:40
Daarnaast is het mogelijk om de mate van de kromming handmatig aan te passen met steeds stapjes van 5 procent. Er zijn dus 20 verschillende niveaus van kromming mogelijk.
Buigen we hem in procenten of in graden? Anders zit ik op stap 20 naar een dubbelgeklapt scherm te kijken denk ik? :+
jeroenvangoch @Dufornee31 augustus 2022 15:16
5% van de maximale kromming van 900R.
SinergyX 31 augustus 2022 14:43
Ik ben denk ik de enige die zich stoort aan de 'mock up'? Je ziet duidelijk op de radar recht stuk, daarna 90graden links/verderop 45rechts, maar de weg loopt al zigzaggend naar voren. Vervolgens rijd hij 'max speed' 240, maar toerental staat slechts op 2500. Dan heeft hij een automaat (DNRP), maar zitten dan nog wel 1 t/m 6 versnellingen op? :P

Ja.. verder leuke TV wel :+
Bob Popcorn @SinergyX31 augustus 2022 16:24
Hij rijdt ook 240... op dat specifieke stukje niet aan te raden. En hij staat in D... alsof een dergelijke open-wheel car een conventionele automaat gebruikt :+
Verwijderd 31 augustus 2022 15:12
Ergens zou ik zoiets wel willen gebruiken als een monitor voor mijn werkplek. Ik zou alleen nooit een OLED willen als monitor.
Joshuffle 31 augustus 2022 15:16
Snap dat er een nut achter zit, maar een standaard 1440P oled scherm is ook niet ten boze.

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