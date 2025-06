Klanten kunnen niet inloggen op Rabobank-app door storing - update

De app van de Nederlandse Rabobank kampt donderdagochtend met een storing. Daardoor kunnen klanten niet inloggen. De storing doet zich voor sinds donderdagnacht. Het is onbekend hoe lang het nog zal duren voor de app weer werkt.

Rabobank storing in de app

De storing zit alleen in de app, zo zegt Rabobank. De bank houdt het op een 'technisch probleem'. AlleStoringen toont meldingen sinds vier uur in de nacht van woensdag op donderdag. Het lijkt erop dat de app geen verbinding kan maken met de server waarvan het gegevens moet ophalen.

Daardoor lijkt het probleem aan de kant van de server te liggen en niet aan de kant van de app. Inloggen op internetbankieren is wel mogelijk, als gebruikers de Rabo Scanner of Random Reader Comfort gebruiken. Het is onbekend of de storing alle klanten treft. Ook is onduidelijk hoe lang de storing nog zal duren; daarvan geeft de bank geen indicatie.

Update 7:27: Rabobank heeft nog niets laten weten, maar veel gebruikers melden dat de app bij hen weer werkt.