Door storing bij Geldmaat was pinnen bij geldautomaten niet mogelijk - Update

Door een storing bij Geldmaat kan er sinds dinsdagmiddag niet gepind worden bij de pinautomaten van het bedrijf. In sommige gevallen wordt het bedrag wel afgeschreven, maar komt het niet uit de muur. Geldmaat verzekert klanten dat het geld vanzelf wordt teruggestort.

Op zijn website meldt Geldmaat dat geld opnemen en storten momenteel niet mogelijk is. Geld dat wordt opgenomen maar niet wordt uitgekeerd, zal worden teruggestort, belooft Geldmaat. Het is niet duidelijk hoelang de storing gaat duren of wat de storing heeft veroorzaakt.

Geldmaat is een samenwerking tussen Rabobank, ING en ABN Amro. De pinautomaten van Geldmaat hebben de automaten van de banken zelf vervangen in de afgelopen paar jaar. Het bedrijf beheert in Nederland meer dan 3000 pinautomaten.

Alleen de pinautomaten van Geldmaat zijn getroffen door de storing. Er is geen sprake van een pinstoring, zoals vorig jaar plaatsvond. Dat betekent dat er in de supermarkt gewoon kan worden gepind.

Update: 19.20 uur: Geldmaat meldt op Twitter dat de storing zou zijn verholpen. Pinnen moet weer mogelijk zijn bij de pinautomaten van het bedrijf. Geld dat is opgenomen, maar niet is uitgekeerd door de automaat, wordt teruggestort, meldt Geldmaat.