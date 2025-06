Klanten ABN Amro-bank ondervinden storing met app en internetbankieren - update

Klanten van de Nederlandse ABN Amro-bank hebben last van een storing in de app en bij het internetbankieren, waardoor inloggen vaak niet werkt. De bank is op de hoogte van de storing, maar heeft nog geen idee wanneer het probleem zal zijn opgelost.

Storing ABN Amro, screenshot Ritchie1972

De meldingen begonnen volgens AlleStoringen rond half negen op donderdagochtend. De bank bevestigt dat het een storing heeft, maar in tegenstelling tot eerdere beloftes heeft het nog geen melding naast de knop Inloggen op de site gezet.

Het is onbekend wat het probleem is en hoeveel klanten het treft. Ook is het onduidelijk wanneer het probleem zal zijn opgelost: de bank geeft daar geen indicatie voor. Wel zegt ABN Amro te werken aan een oplossing voor het probleem.

Update: De storing is verholpen.