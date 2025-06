Apple 'pauzeert' bepaalde ads op pagina's van apps in App Store

Apple heeft het tonen van bepaalde typen advertenties op de pagina's van apps in de App Store 'gepauzeerd'. Apps voor gok-apps werden zichtbaar op app-pagina's, tot woede van veel van de ontwikkelaars.

De nieuwe soort advertenties staan op de You Might Also Like- of Suggesties Voor Jou-sectie van een app-pagina. Apple zegt tegen MacRumors dat het advertenties voor gok-apps en 'diverse andere categorieën' heeft gepauzeerd. Het is onbekend of het bedrijf zijn beleid rond deze advertenties gaat aanpassen.

De nieuwe categorie van advertenties riep deze week weerstand op. Diverse ontwikkelaars spraken zich uit tegen de komst van advertenties voor gokdiensten in de App Store. Zo kwamen er ook advertenties voor gok-apps bij apps die zich juist richten op de bestrijding van gokverslaving.

Het was al bekend dat de nieuwe advertentieplekken deze week live zouden gaan. Apple wil daarmee de omzet van zijn divisie die voorziet in diensten verhogen. Apple is zich al jaren aan het omvormen van een bedrijf dat alleen producten verkoopt, naar een bedrijf dat ook leeft op diensten. Daar zijn uiteraard de abonnementen als Music, TV+ en iCloud onderdeel van, maar ook de advertenties.