Bloomberg: Apple wil vanaf volgend jaar advertenties tonen in Maps

Apple is mogelijk van plan om volgend jaar te beginnen met het tonen van advertenties in zijn Maps-app. Dat meldt Apple-insider en journalist Mark Gurman in zijn Power On-nieuwsbrief voor Bloomberg-abonnees.

Het engineering-team van Apple zou zijn begonnen met het voorbereiden van Apple Maps voor het tonen van advertenties. Dat schrijft Gurman in de betaalde versie van zijn Power On-nieuwsbrief, die is ingezien door MacRumors. Het bedrijf is volgens de insider van plan om volgend jaar te beginnen met het weergeven van dergelijke reclame. Een concretere releaseperiode is echter nog niet bekend.

Gurman meldde vorige week al dat Apple van plan is om meer advertenties te tonen in zijn eigen diensten, waarbij ook Maps werd genoemd. Het betreffen geen traditionele banneradvertenties. In plaats daarvan zou Apple van plan zijn om betaalde zoekresultaten te tonen. Maps-gebruikers kunnen bijvoorbeeld 'sushi' intypen en advertenties van gerelateerde lokale restaurants te zien krijgen. Soortgelijke diensten, zoals Google Maps en Waze, tonen al dergelijke advertenties.

Apple toont al langer reclame, in de vorm van aanbevolen apps in de App Store en banners in de Nieuws- en Aandelen-apps. De advertentiedivisie van het bedrijf heeft een jaarlijkse omzet van 4 miljard dollar. Topman Todd Teresi zou dat willen ophogen naar 10 miljard dollar per jaar, claimt Gurman op basis van eigen bronnen. Tweakers schreef onlangs een achtergrondverhaal over de advertentieplannen van Apple.