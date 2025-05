Apple verhoogt prijzen in Europese App Store, ook van goedkoopste apps

Apple gaat de prijzen van apps en in-app-aankopen verhogen. Europese gebruikers gaan voortaan 1,19 euro voor een app betalen in plaats van het huidige 0,99. Ontwikkelaars krijgen daardoor ook hogere vergoedingen.

Apple schrijft dat de prijsstijgingen op 5 oktober van dit jaar in gaan. Het gaat om de prijsstellingen waaraan ontwikkelaars moeten voldoen als ze betaalde apps aanbieden in de Store. Die zijn vastgesteld op bepaalde bedragen; ontwikkelaars kunnen niet zomaar alternatieve prijzen berekenen.

Opvallend is dat de prijzen van zogenaamde tier 1-apps stijgen. Dat zijn de goedkoopste apps in de Store, die nu nog 0,99 euro kosten. Apple verhoogt die nu naar 1,19 euro per app. De prijzen van veel apps en in-app-aankopen stijgen wel vaker, maar dan gaat het vaak om de hogere tiers. Tijdens de eerdere prijsverhoging, in augustus 2021, bleef de prijs voor tier 1-apps op 0,99 euro staan. Prijzen voor lopende abonnementen in apps blijven wel gelijk. Die kunnen niet zomaar worden verhoogd zonder contractbreuk.

Het bedrijf noemt geen reden voor de hogere prijzen. Apple verhoogt de prijzen niet alleen in de eurozone, maar ook in verschillende andere landen. Alleen voor Vietnam geeft het bedrijf nieuwe regulering en belastingwetten op als reden.