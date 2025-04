'Eurocommissaris gefrustreerd over traag verloop Apple-onderzoek'

Eurocommissaris Margrethe Vestager is naar verluidt gefrustreerd over het trage verloop van het onderzoek van de Europese Commissie naar Apple. De Commissie doet sinds 2019 onderzoek naar mogelijk machtsmisbruik van het bedrijf in de App Store.

Vestager heeft de frustratie nog niet in het openbaar geuit, maar Financial Times heeft dat opgetekend uit de mond van Spotify-oprichter Daniel Ek. De Spotify-oprichter was in de Belgische hoofdstad Brussel en sprak daar onder meer met de Eurocommissaris over het onderzoek naar Apple, dat tot stand kwam na een klacht van Spotify.

Spotify diende drie jaar geleden een klacht in. Er is sindsdien wel progressie gemaakt. De Commissie heeft Apple beschuldigd van concurrentievervalsing in de App Store. De zaak draait volgens de Commissie om twee regels.De eerste omstreden regel is dat streamingdiensten verplicht zijn om Apples in-appbetaalsysteem te gebruiken, als de ontwikkelaars binnen een app iets willen verkopen. Wanneer de muziekstreamingontwikkelaars via Apples betaalsysteem iets verkopen, moeten zij dertig procent van die omzet afdragen aan Apple. Uit onderzoek van de Commissie zou blijken dat de appmakers vanwege die extra commissie hun prijzen aan consumenten verhogen.

Het tweede omstreden punt draait om bepalingen waarmee Apple voorkomt dat ontwikkelaars aan klanten laten weten dat die klanten ook buiten de app abonnementen en andere zaken kunnen aanschaffen. Intussen komt Apple daar een beetje op terug en staat het bepaalde apps toe te linken naar de eigen site.

Het is nog onbekend wanneer de Commissie het onderzoek zal sluiten. Na de uitslag volgt er vermoedelijk een rechtszaak van de verliezende partij, waardoor deze zaak nog jaren zal kunnen gaan duren.