Apple gaat in 2024 appwinkels van andere aanbieders toestaan onder druk van EU

Apple bereidt wijzigingen voor aan zijn besturingssystemen voor iPhones en iPads om alternatieve appwinkels toe te laten op zijn apparaten. De techgigant wil deze verandering doorvoeren om te kunnen voldoen aan Europese wetgeving.

Medewerkers bij Apple zijn de veranderingen aan Apples platforms aan het voorbereiden, meldt Bloomberg. Het is de bedoeling dat vanaf 2024 andere appwinkels worden toegestaan op iPhones en iPads, om zo te voldoen aan de nieuwe Digital Markets Act die in november dit jaar in werking trad. De Europese Commissie wil met deze wet zorgen dat het makkelijker wordt voor appmakers om apps uit te brengen op iPhones en iPads. Dat kan nu alleen via de App Store.

Het probleem met apps uitbrengen via de App Store volgens de Europese Commissie, is dat de appmakers verplicht zijn om een commissie van 30 procent aan Apple te betalen. De Europese Commissie beschuldigde Apple hierom van concurrentievervalsing en wil dat de restricties van tafel gaan.

Apple wil vasthouden aan het gesloten systeem waarbij apps alleen via de App Store uitgebracht kunnen worden voor zijn eigen apparaten. Naar eigen zeggen wil Apple dit vanwege veiligheidsredenen. Als ze andere appwinkels toestaan, is er volgens het bedrijf een grotere risico op malafide apps die gebruikers in gevaar brengen.

Tegenover Bloomberg wilde Apple niet reageren. Het bedrijf heeft nog tot 2024 om zijn producten aan te passen om te voldoen aan de Digital Markets Act. Na de transitieperiode zal de wet worden gehandhaafd. Tweakers schreef een achtergrond artikel over wat deze nieuwe wet gaat betekenen voor techbedrijven.

Het is niet de eerste keer dat Apple zijn producten moet aanpassen onder druk van de Europese Unie. Eerder dit jaar maakte het bedrijf bekend dat iPhones vanaf 2024 gaan voldoen aan de Europese wet die bedrijven verplicht om opladers enkel nog via USB-C-poorten te verbinden met apparaten. Apple heeft niet gezegd of de iPhones ook een USB-C-poort krijgen of dat het bedrijf voor zijn iPhones helemaal overstapt op draadloos laden.