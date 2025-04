VodafoneZiggo legt 1Gbit/s-netwerk aan in laatste gemeente van Nederland

VodafoneZiggo heeft Soest aangesloten op zijn 1Gbit/s-netwerk, de laatste gemeente in Nederland die het bedrijf nog moest aansluiten. Daarmee is de laatste gemeente in Nederland aangesloten op het netwerk.

Vanaf 13 december zijn de 21.000 huishoudens in Soest ook aangesloten op het gigabitnetwerk van VodafoneZiggo. Het bedrijf startte in 2019 met de uitrol van de Docsis 3.1-standaard in Utrecht, dat de hogere internetsnelheden mogelijk maakt op zijn netwerk. VodafoneZiggo legde 40.000km glasvezel aan om het netwerk door heel Nederland beschikbaar te maken voor Ziggo-klanten.

Met een 1Gbit/s-abonnement van VodafoneZiggo zijn downloadsnelheden tot 1Gbit/s mogelijk en uploadsnelheden van 50Mbit/s. De uploadsnelheden blijvend daarin dus nog wat achter, terwijl er met Docsis 3.1 wel hogere snelheden mogelijk zijn. Wel werden eerder dit jaar de uploadsnelheden voor zakelijke klanten verhoogd naar 70Mbit/s.

Hogere uploadsnelheden met een VodafoneZiggo-abonnement zijn mogelijk wel in aantocht. Volgens het bedrijf moet met de nieuwe Docsis 4.0-standaard de uploadsnelheid verhoogd kunnen worden. Vanaf 2023 gaat VodafoneZiggo deze nieuwe technologie testen. Het bedrijf verwacht downloadsnelheden van 10 Gbit/s te halen en uploadsnelheden van 1 Gbit/s.