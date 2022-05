Ziggo activeert IPv6 voor sommige modems in bridgemodus in oud-UPC-gebied

Sommige Ziggo-klanten die in het voormalige UPC-gebied wonen, kunnen nu ook IPv6 gebruiken als hun modem in bridgemodus staat. Dit was al mogelijk voor klanten in het Ziggo-gebied, maar het oud-UPC-gebied bleef achter.

Ziggo heeft de update nog niet aangekondigd, maar een Ziggo-klant merkte op dat zijn modem in bridgemodus opeens wel een IPv6-adres heeft. Hij deelde zijn bevindingen op het forum van Ziggo en een aantal andere klanten hebben hetzelfde.

Al melden sommige klanten dat ze nog geen IPv6 kunnen gebruiken. Het lijkt erop dat Ziggo de update geleidelijk uitrolt, zoals wel vaker met dit soort updates. Voor wie de update al heeft ontvangen schreef Tweakers een achtergrondartikel over hoe je een netwerk klaarmaakt voor IPv6.

Sinds december ondersteunt Ziggo IPv6 voor modems in bridgemodus in het Ziggo-gebied. Toen meldde de provider al dat klanten in het oud-UPC-gebied nog even geduld moesten hebben. Dit gebied zou in de loop van 2022 volgen, aldus de provider.