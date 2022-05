Firefox 100 met ondersteuning voor ondertitels in picture-in-picture verschijnt

Mozilla heeft Firefox-versie 100.0 uitgebracht. De update voegt ondersteuning toe voor ondertitels bij gebruik van picture-in-picture. Dat werkt vooralsnog bij YouTube, Netflix, Prime Video en websites die het WebVTT-formaat gebruiken, zoals Twitter.

Als gebruikers ondertitels aanzetten in de videoplayers op de betreffende websites, blijven die aan staan als de picture-in-picture-modus wordt ingeschakeld, schrijft Mozilla in de releasenotes. Ondersteuning voor picture-in-picture werd eind 2019 toegevoegd aan Firefox 71. Daarmee kunnen video's van een browsertabblad gehaald worden en op de voorgrond worden gezet, zodat andere vensters of tabs het beeld niet blokkeren. Tot nu toe was het weergeven van ondertitels niet mogelijk bij gebruik van de functie.

Firefox 100 bevat ook hardwareversnelling voor het weergeven van video's met de AV1-codec. Dat werkt op Windows in combinatie met Intel-igpu's van de 11e generatie of nieuwer, Nvidia RTX 30-gpu's en AMD RDNA 2-gpu's, met uitzondering van de Navi 24-gpu in de RX 6500 XT. Mozilla merkt op dat mogelijk de AV1 Video Extension van de Microsoft Store geïnstalleerd moet worden.

Verder werkt spellingscontrole in Firefox nu ook met meerdere talen tegelijk. Gebruikers kunnen extra talen toevoegen in het contextmenu van tekstinvoervelden op websites. De nieuwe versie ondersteunt ook hdr-video's op macOS 11 en nieuwer. Vooralsnog gaat dat om ondersteuning voor YouTube.