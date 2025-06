Netflix werkt mogelijk aan knop om hdr in Android-app aan of uit te zetten

Netflix werkt mogelijk aan een knop om hdr in en uit te schakelen. Dat blijkt uit een teardown van Android Authority.

Android Authority ontdekte samen met leaker AssembleDebug dat die feature in een recente versie van Netflix voor Android zit. In 8.117.0 build 3 50695 beta zit code die verwijst naar een knop om een stream in hdr of als sdr weer te geven. Details over of die knop er definitief komt en wanneer dat zou zijn, zijn nog niet bekend.