Netflix voorziet iOS-app van vernieuwd ontwerp en nieuwe animaties

Netflix geeft zijn iOS-app een vernieuwde interface. Deze krijgt onder meer een nieuwe 'billboard'-lay-out en nieuwe animaties. De bijgewerkte app is vanaf nu beschikbaar. Het is niet bekend of en wanneer de update naar Android-toestellen komt.

Netflix werkte sinds vorig jaar aan de nieuwe interface en heeft deze nu uitgebracht voor iPhones, schrijft voormalig Netflix-ontwikkelaar Janum Trivedi op Twitter. Volgens de ontwikkelaar moeten het nieuwe ontwerp en de nieuwe animaties vloeiender aanvoelen dan de oude versie. De ontwikkelaar toont daarbij een video van de vernieuwde app.

Wanneer de app wordt geopend, wordt nu een grote afbeelding van een film of serie getoond. Die afbeelding krijgt een parallaxeffect, waarbij het beeld licht verschuift als gebruikers hun telefoon heen en weer bewegen. De achtergrondkleur van de app past zich daarnaast aan op de getoonde film of serie. De app is ook voorzien van nieuwe animaties, die onder meer te zien zijn bij het openen van films en series en het wisselen tussen profielen.

De wijzigingen lijken vooralsnog gericht op iOS. "We hebben onlangs de Netflix iOS-app bijgewerkt met betere visuals, responsievere interacties en motionontwerp", bevestigt een woordvoerder van de streamingdienst tegenover TechCrunch. Of de nieuwe interface ook naar Android komt en wanneer dat moet gebeuren, is niet bekend.